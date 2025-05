La Boeing 787 Dreamliner fleet supera il miliardo di passeggeri

Boeing informa: “Boeing ha annunciato oggi che la 787 Dreamliner fleet ha superato il miliardo di passeggeri trasportati più velocemente di qualsiasi altro widebody commercial airplane della storia, raggiungendo l’obiettivo in meno di 14 anni dall’entrata in servizio. La global 787 fleet, composta da oltre 1.175 aerei, ha effettuato quasi 5 milioni di voli, per un totale di oltre 30 milioni di ore di volo”.

“Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza la fiducia dei nostri clienti nell’operare il 787, e siamo profondamente grati a ciascuno di loro”, ha dichiarato Scott Stocker, Boeing 787 program vice president and general manager. “La famiglia 787 Dreamliner è stata progettata per connettere persone e luoghi come mai prima d’ora. Aver trasportato oltre 1 miliardo di passeggeri in questo lasso di tempo relativamente breve è la dimostrazione di come l’aereo abbia mantenuto le promesse di trasformare il trasporto aereo grazie a versatilità operativa, efficienza e comfort. Questo risultato riflette la dedizione, il talento e l’innovazione dei colleghi e dei partner che hanno dato vita alla famiglia 787. A tutti gli operatori che volano con il 787 e a ognuno del miliardo di passeggeri che hanno volato su un Dreamliner, un ringraziamento speciale”.

“Per celebrare questo momento, Boeing ha pubblicato un video in onore dei passeggeri, dei partner e delle persone che hanno contribuito al successo della famiglia 787 Dreamliner.

Boeing invita tutti coloro che hanno a che fare con il 787, inclusi operatori, passeggeri, fornitori e dipendenti Boeing, a condividere i propri ricordi sui social media utilizzando l’hashtag #Dreamliner“, prosegue Boeing

“I numeri del 787 Dreamliner dall’entrata in servizio nel 2011:

– Oltre 1 miliardo di passeggeri, oltre 1.175 jet, quasi 5 milioni di voli, oltre 30 milioni di ore di volo.

– Bestselling passenger widebody: oltre 2.000 ordini da 89 clienti.

– La Dreamliner fleet opera in oltre 85 paesi in oltre 520 aeroporti, incluse oltre 425 nuove rotte non-stop verso destinazioni mai servite in precedenza.

– 2.100 voli al giorno: oltre 480.000 passeggeri al giorno e circa 14,5 milioni di persone al mese.

– In media, ogni 787 è in volo per più di 12 ore al giorno, a dimostrazione di una forte domanda globale e dell’elevata affidabilità.

– Rotta diretta più lunga: London – Perth (7.829 miglia nautiche), operata da Qantas.

– Rotta diretta più breve: Aruba – Curaçao (65 miglia nautiche), operata da TUI.

La 787 Family offre un risparmio di carburante del 25% rispetto agli aerei che sostituisce, grazie in gran parte ai nuovi motori, all’utilizzo esteso di materiali compositi leggeri, a sistemi più efficienti e a un’aerodinamica moderna”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)