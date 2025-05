Emirates: gli accordi durante il terzo giorno dell’Arabian Travel Market 2025

Emirates riceve una delegazione del turismo dalla Giamaica all’ATM 2025

In occasione dell’Arabian Travel Market 2025, Emirates ha ricevuto oggi una delegazione del Ministero del Turismo della Giamaica. La delegazione ha incontrato His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline & Group, alla presenza di Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer. La delegazione giamaicana era guidata dall’Onorevole Edmund Bartlett, Ministro del Turismo della Giamaica, per discutere le modalità di supporto all’industria turistica dell’isola.

Il Ministro Bartlett era accompagnato da Donovan G. White, Direttore del Turismo del Jamaica Tourist Board, e da Fiona Fennell, Responsabile Relazioni Pubbliche e Comunicazione del Jamaica Tourist Board.

La delegazione ha esplorato le opportunità per aumentare i flussi turistici in entrata attraverso una migliore connettività dagli Emirati Arabi Uniti alla Giamaica tramite i partner codeshare della compagnia aerea.

L’accordo di codeshare tra Emirates e Condor consente ai passeggeri di tutta la sua rete di raggiungere la Giamaica senza interruzioni, utilizzando i servizi della compagnia aerea tedesca via Francoforte, godendo al contempo della comodità di viaggiare con un unico biglietto e una politica bagagli senza problemi. I clienti Emirates possono anche raggiungere la nazione insulare attraverso i voli interlinea dei partner, tra cui United, via Chicago o Houston, oltre ai voli operati da Air Canada via Toronto. I soci Emirates Skywards possono inoltre accumulare e riscattare Miglia su tutti i voli operati da Condor per Montego Bay.

La compagnia aerea promuove attivamente la Giamaica presso la sua base clienti anche attraverso pacchetti Emirates Holidays selezionati.

Emirates stringe partnership con l’International Congress and Convention Association (ICCA) e IDP Education e rinnova il suo consolidato rapporto con Huawei

Emirates ha stretto nuove partnership con l’International Congress and Convention Association (ICCA) e IDP Education, e ha ampliato il suo consolidato rapporto con Huawei in occasione dell’Arabian Travel Market. Queste partnership consentiranno alla compagnia aerea di sfruttare e offrire esperienze migliori, con vantaggi esclusivi a diversi segmenti di clientela e un accesso senza interruzioni alle innovative soluzioni digitali della compagnia.

International Congress and Convention Association (ICCA)

Emirates e l’International Congress and Convention Association (ICCA), l’hub globale per il settore dei meeting associativi internazionali, hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) strategico per migliorare la collaborazione e guidare la crescita degli eventi aziendali globali.

Questa partnership promuoverà maggiori sinergie tra i viaggi aerei e i meeting, incentivi, conferenze e fiere internazionali (MICE). Attraverso questo accordo, entrambe le organizzazioni mirano a facilitare una connettività più fluida per gli incontri associativi, supportare le strategie di sviluppo delle destinazioni e potenziare l’ecosistema globale degli eventi attraverso lo scambio di conoscenze e il rafforzamento delle capacità.

IDP Education

Emirates ha firmato un MoU con IDP Education per stabilire una partnership strategica che migliorerà l’esperienza di viaggio di studenti e docenti, supporterà la loro mobilità formativa e rafforzerà al contempo la presenza della compagnia aerea nei principali centri formativi della sua rete.

IDP Education è leader mondiale nei servizi di formazione internazionale e aiuta gli studenti a raggiungere i loro obiettivi di studio all’estero attraverso una rete di oltre 210 uffici di collocamento studenti in 35 paesi. Con oltre 55 anni di esperienza, IDP ha supportato centinaia di migliaia di studenti nel loro percorso di studi nelle principali destinazioni globali, tra cui Australia, Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Irlanda e Nuova Zelanda.

La compagnia aerea valuterà anche la possibilità di fornire supporto logistico per gli eventi regionali e globali di IDP, tra cui conferenze, fiere e attività di valutazione, e sfrutterà le informazioni raccolte per comprendere le tendenze di viaggio e adattare ulteriormente il programma per studenti.

Huawei

Emirates e Huawei hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU), rafforzando la loro partnership di lunga data incentrata su iniziative di innovazione digitale che promuovono la visibilità di entrambi i marchi nei principali mercati globali.

L’accordo delinea un ampio quadro di collaborazione tra Emirates e Huawei che include campagne congiunte, una maggiore presenza sui media, contenuti in co-branding e strategie integrate di coinvolgimento dei clienti, in particolare in Medio Oriente, Nord Africa e Cina continentale.

In base all’accordo ampliato, Emirates diventerà tra le prime compagnie aeree ad adottare e lanciare nuovi servizi Huawei, tra cui il rilascio globale dell’app per smartwatch HarmonyOS NEXT. Emirates e Huawei collaboreranno a stretto contatto per sviluppare costantemente l’app Emirates sulla piattaforma AppGallery di Huawei, garantendo la coerenza in termini di qualità ed esperienza utente.

Emirates rafforza l’impegno per la crescita del settore crocieristico con l’estensione della partnership esecutiva con la Cruise Lines International Association (CLIA)

Emirates ha rafforzato la sua partnership strategica con la Cruise Lines International Association (CLIA) attraverso l’estensione della sua prestigiosa partnership esecutiva Diamond Elite. Con CLIA che rappresenta oltre il 90% della flotta globale di crociere oceaniche, incluse oltre 55 compagnie di crociera, questa partnership offre a Emirates l’opportunità di approfondire il suo coinvolgimento con i principali leader del settore crocieristico e di migliorare la sua visibilità nei mercati chiave. La collaborazione è inoltre in linea con la visione della compagnia aerea di rafforzare lo status di Dubai come principale hub crocieristico globale, capitalizzando al contempo sulla solida traiettoria di crescita del settore.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “L’estensione della nostra partnership Diamond Elite con CLIA arriva al momento giusto per Emirates. Il settore crocieristico ha dimostrato una notevole resilienza, con una domanda robusta che abbraccia diversi segmenti di viaggiatori e prospettive di performance positive. Sfrutteremo strategicamente le opportunità di crescita che il settore offre, in particolare attraverso l’ampia comunità imprenditoriale di CLIA composta da partner esecutivi, operatori del settore turistico e consulenti, per incrementare gli arrivi dei crocieristi attraverso la nostra rete di livello superiore e la nostra proposta di prodotti premium. La nostra partnership esecutiva con CLIA rafforza inoltre l’affermazione di Dubai come una delle migliori destinazioni crocieristiche al mondo”.

“Emirates è un partner prezioso per l’industria crocieristica e il suo costante impegno come partner esecutivo di CLIA dimostra un forte impegno nel promuovere le relazioni nel settore e nel supportare l’importante lavoro di advocacy di CLIA a favore dei nostri membri”, ha dichiarato Karyn Gruenberg, CLIA’s Managing Director of Enterprise Development and Senior Vice President of Membership. “Si prevede che nel 2025 37,1 milioni di passeggeri viaggeranno a livello globale, con Dubai in crescita come destinazione crocieristica e porto di origine”.

Lo scorso anno, Emirates ha trasportato quasi 187.000 crocieristi a Dubai. Dubai è il più grande porto d’imbarco del Medio Oriente e i suoi due porti hanno accolto quattro navi nel 2024. Sia Port Rashid che Dubai Harbour offrono una vasta gamma di servizi per i passeggeri, tra cui sdoganamento rapido, procedure di visto semplificate e un’ampia scelta di negozi duty-free. I visitatori possono usufruire dei 16 punti di check-in a distanza di Emirates a Port Rashid e di un comodo accesso alla città tramite servizi navetta gratuiti. Il terminal crociere Hamdan bin Mohammed di Port Rashid, il più grande scalo crocieristico coperto al mondo, è in grado di gestire 14.000 passeggeri al giorno.

Emirates e American Express Middle East firmano un Memorandum d’Intesa e ampliano la collaborazione per esplorare nuove offerte per le PMI

Emirates e American Express Middle East (AEME) hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MOU) presso l’Arabian Travel Market (ATM) con l’obiettivo di ampliare la loro collaborazione per esplorare nuove offerte per le Piccole e Medie Imprese (PMI) in alcuni paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.

Insieme, Emirates e American Express Middle East esploreranno modalità per raggiungere e coinvolgere le Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso offerte differenziate e iniziative orientate al valore. Ciò potrebbe includere soluzioni di pagamento su misura per le PMI, l’estensione di potenziali incentivi offerti da Emirates ai Titolari di Carta American Express Middle East che partecipano al programma Emirates Business Rewards, tra gli altri vantaggi.

