Enac: Pubblicato bando per oneri di servizio pubblico tra Ancona e Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli

Enac informa: “Pubblicata oggi, 30 aprile, sulla Gazzetta Ufficiale Europea la comunicazione della Commissione per l’avvio degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona, a partire dal 1° novembre 2025, per le seguenti rotte:

• Ancona – Milano Linate e viceversa

• Ancona – Roma Fiumicino e viceversa

• Ancona – Napoli e viceversa.

Come stabilito dal Decreto di Imposizione n. 83 dell’8 aprile 2025 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i vettori comunitari che intendono operare una o più delle rotte indicate in conformità agli oneri di servizio pubblico del Decreto stesso, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, devono presentare all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) l’accettazione del servizio secondo le modalità indicate.

Pubblicate sulla medesima Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, le comunicazioni della Commissione relative ai tre bandi di gara per l’affidamento in esclusiva e con compensazione finanziaria dei servizi aerei di linea sulle medesime rotte per un periodo di due anni (1° novembre 2025 – 31 ottobre 2027).

Le gare saranno esperite dall’Enac. Il testo dell’imposizione e dei tre bandi è pubblicato sul sito Enac, sezione Amministrazione Trasparente.

Le offerte per partecipare alle gare potranno essere presentate entro le ore 15:30 del 30 giugno 2025″.

(Ufficio Stampa Enac)