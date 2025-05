Etihad e China Eastern Airlines celebrano l’inizio della joint venture

Etihad Airways e China Eastern Airlines hanno ufficialmente lanciato la loro storica joint venture (JV) durante una cerimonia tenutasi questa settimana presso l’Arabian Travel Market (ATM) di Dubai.

Il lancio segue il successo del volo inaugurale MU237 di China Eastern da Shanghai ad Abu Dhabi il 28 aprile, celebrato con una cerimonia di benvenuto allo Zayed International Airport. Il servizio inizierà con quattro frequenze settimanali e aumenterà a una frequenza giornaliera a partire dal 12 settembre 2025, rafforzando ulteriormente la connettività tra Emirati Arabi Uniti e Cina.

“In seguito al lancio della joint venture, le due compagnie aeree hanno anche firmato un nuovo accordo tra i rispettivi programmi fedeltà all‘Arabian Travel Market il 29 aprile. A partire dal 1° giugno 2025, i membri dei programmi Etihad Guest ed Eastern Miles potranno accumulare e riscattare miglia sulle reti globali di entrambe le compagnie aeree, offrendo ai propri membri fedeltà un valore aggiunto e un’esperienza di viaggio senza interruzioni.

La joint venture tra Etihad Airways e China Eastern Airlines, inizialmente annunciata a giugno 2024, diventa ora operativa, offrendo una connettività senza interruzioni e una rete combinata più solida. Questa joint venture consolida i legami di lunga data tra Emirati Arabi Uniti e Cina, offrendo opzioni di viaggio ampliate ed esperienze di viaggio senza interruzioni per i passeggeri che viaggiano tra le principali città cinesi come Shanghai, Pechino, Guangzhou, Xi’an e Kunming, e città chiave negli Emirati Arabi Uniti e nelle regioni del Medio Oriente e dell’Africa”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Il lancio ufficiale della nostra joint venture con China Eastern rappresenta un importante passo avanti, non solo per le nostre due compagnie aeree, ma anche per il futuro degli Emirati Arabi Uniti e della Cina. Unendo le nostre reti e allineando i nostri programmi fedeltà, non solo ampliamo la scelta e la connettività per i nostri ospiti, ma gettiamo anche le basi per una nuova era di cooperazione, innovazione e successo condiviso nei nostri mercati”.

Wan Qingchao, Executive Vice President of China Eastern, ha dichiarato: “Il lancio della rotta Shanghai-Abu Dhabi e l’implementazione della cooperazione commerciale congiunta con Etihad Airways sono traguardi chiave per il progresso della nostra visione condivisa, nell’ambito della Belt and Road Initiative. Grazie al supporto del moderno Zayed International Airport, miglioreremo ulteriormente le nostre capacità di transito e miglioreremo il comfort di viaggio per i passeggeri”.

“La partnership è la prima joint venture tra una compagnia aerea mediorientale e una cinese, e costituisce un precedente per futuri accordi bilaterali nel settore dell’aviazione. Entrambe le compagnie aeree continueranno ad allinearsi in settori quali voli in codesharing, iniziative di marketing congiunte e miglioramenti dell’esperienza cliente.

Il nuovo volo China Eastern opera attualmente quattro volte a settimana (lunedì, mercoledì, giovedì e sabato), con una durata di circa 9 ore e 20 minuti. L’A330 è dotato di Wi-Fi ad alta velocità in volo, che consente ai passeggeri di rimanere connessi durante tutto il viaggio”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)