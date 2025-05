Nuove nomine per Lufthansa Technik

Lufthansa Technik informa: “L’Executive Board of Lufthansa Technik AG sarà affiancato da due nuovi membri a partire dal 1° maggio 2025: il Dott. Christian Leifeld sarà il nuovo Chief Financial Officer e la Dott.ssa Janna Schumacher sarà il nuovo Chief Human Resources Officer del global market leader for technical aircraft services. Il Supervisory Board dell’azienda ha nominato entrambi i membri per un mandato iniziale di tre anni e l’Executive Board è stato ampliato da tre a quattro membri.

Il Dott. Christian Leifeld, attualmente Head of Group Controlling at Lufthansa e membro del Group Executive Committee, sarà responsabile per Finance, Purchasing, Infrastructure e della Digital Fleet Services business division. Succede al Dott. William Willms, che ha lasciato l’azienda su sua richiesta alla fine di marzo.

La Dott.ssa Janna Schumacher assumerà la direzione del nuovo Human Resources and Legal department, con la funzione ufficiale di “Labor Director” e la responsabilità aggiuntiva della Original Equipment and Special Aircraft Services division. In qualità di General Counsel of Lufthansa Technik, è attualmente responsabile per Legal, Compliance, Foreign Trade Law and ESG”.

A seguito della nomina, la Chairwoman of the Supervisory Board of Lufthansa Technik, Grazia Vittadini, ha dichiarato: “Oggi segnamo un entusiasmante passo avanti per Lufthansa Technik. Siamo lieti di dare il benvenuto a Christian Leifeld e Janna Schumacher, due leader eccezionali la cui comprovata esperienza sarà preziosa per continuare a perseguire la nostra ambiziosa visione. L’eccezionale competenza finanziaria di Christian e la sua esperienza manageriale globale, maturata all’interno e all’esterno di Lufthansa Group, lo rendono un’aggiunta ideale. La profonda conoscenza di Janna del diritto delle risorse umane e la sua straordinaria esperienza sia interna che esterna apportano una prospettiva cruciale al nostro team. Insieme agli attuali membri dell’Executive Board, Soeren Stark e Harald Gloy, sono fiduciosa che questo solido team dirigenziale darà un impulso significativo ai nostri obiettivi strategici. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo con tutti loro”.

“Il Dott. Christian Leifeld è entrato a far parte di Lufthansa Group nel maggio 2023 ed è stato Head of Controlling and Risk Management a livello di Gruppo. Il suo focus è sul rafforzamento della gestione aziendale orientata alle performance, sul miglioramento della pianificazione degli investimenti e dei flussi di cassa e sulla digitalizzazione del controlling. Inoltre, il 47enne analista finanziario con un dottorato in economia è attualmente responsabile di un programma di efficienza per le funzioni amministrative, i processi e i costi di Lufthansa Group. La sua carriera professionale è iniziata nel 2003 presso la società di consulenza aziendale McKinsey.

La Dott.ssa Janna Schumacher è tornata in Lufthansa Group nel 2014, dopo aver lavorato per il prestigioso studio legale internazionale Allen & Overy. Negli ultimi quattro anni, ha ricoperto il ruolo di Head of Legal, Compliance, Foreign Trade Law and ESG at Lufthansa Technik. In questo ruolo, si occupa di rendere operativo il dipartimento legale e di garantire la conformità in materia di esportazioni e dogana. È inoltre responsabile della conformità agli embarghi per l’intero Lufthansa Group. Di recente ha fondato la divisione ESG.

Prima di entrare in Lufthansa Technik, l’avvocatessa 42enne, con un dottorato in giurisprudenza, è stata responsabile del diritto del lavoro nel dipartimento legale aziendale per diversi anni, collaborando a stretto contatto con i partner aziendali e di contrattazione collettiva di Lufthansa Group“, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)