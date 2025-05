IATA: la domanda per l’air cargo cresce del 4,4% a marzo

IATA ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets di marzo 2025.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 4,4% rispetto ai livelli di marzo 2024 (+5,5% per le operazioni internazionali), un picco storico per marzo.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers, è aumentata del 4,3% rispetto a marzo 2024 (+6,1% per le operazioni internazionali).

“I cargo volumes di marzo sono stati consistenti. È possibile che ciò sia in parte dovuto a un’anticipazione della domanda, poiché alcune aziende hanno cercato di anticipare l’annuncio tariffario del 2 aprile, ampiamente annunciato, da parte dell’amministrazione Trump. L’incertezza su quanto delle proposte del 2 aprile verrà attuato potrebbe alla fine gravare sugli scambi commerciali. Nel frattempo, i minori costi del carburante, anch’essi conseguenza della stessa incertezza, rappresentano un fattore positivo a breve termine per l’air cargo. Durante la pausa temporanea nell’attuazione, speriamo che i leader politici siano in grado di spostare le tensioni commerciali verso accordi affidabili che possano ripristinare la fiducia nelle supply chain globali”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato un aumento del 4,5% su base annua della domanda per l’air cargo a marzo. La capacità è aumentata del 2,0% su base annua.

(Ufficio Stampa IATA)