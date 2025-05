Air France-KLM Group: i risultati del primo trimestre 2025

Air France-KLM Group ha riportato i risultati del primo trimestre 2025.

“Il risultato operativo è migliorato di 161 milioni di euro rispetto all’anno scorso, con un solido adjusted operating free cash flow di 783 milioni di euro.

I ricavi del Gruppo sono aumentati del 7,7% rispetto all’anno scorso, attestandosi a 7,2 miliardi di euro, trainati da tutte le attività. Il risultato operativo si è attestato a -328 milioni di euro, con un miglioramento di 161 milioni di euro rispetto all’anno scorso. Margine al -4,6%.

Unit revenue a cambi costanti aumentati del +3,0%, mentre la capacità del Gruppo è aumentata del +3,8%.

Unit cost in aumento del +2,1% rispetto al 2024.

Recurring adjusted operating free cash flow, pari a 783 milioni di euro”, afferma Air France-KLM Group.

Commentando i risultati, Benjamin Smith, CEO del Gruppo, ha dichiarato: “Air France-KLM ha registrato un solido inizio del 2025. La domanda sostenuta ha sostenuto un aumento dei ricavi in tutte le attività e la vendita dei biglietti estivi ci ha consentito di migliorare la generazione di flusso di cassa. In questo trimestre, abbiamo continuato a perseguire la nostra ambiziosa roadmap strategica, in particolare con il lancio di successo della nuova esperienza La Première di Air France, una pietra miliare fondamentale nella continua premiumizzazione della nostra offerta, e con la continua integrazione di aeromobili di ultima generazione tra le nostre compagnie aeree. Il contesto sempre più incerto potrebbe portare ulteriori ostacoli in futuro, ma crediamo che Air France-KLM sia in una posizione unica per adattarsi e raggiungere i propri obiettivi, grazie alla sua rete diversificata, ai suoi prodotti e servizi che ci posizionano al meglio. Insieme ai nostri hub e ai nostri marchi di successo, queste sono risorse essenziali”.

“Nel primo trimestre Air France-KLM ha accolto 21,8 milioni di passeggeri, con un aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. Con un aumento della capacità del 3,8% e del traffico del 3,3%, il load factor è rimasto sostanzialmente stabile all’86,0%.

Il risultato operativo è stato di 161 milioni di euro superiore a quello dell’anno precedente, attestandosi a -328 milioni di euro, con un margine che si è attestato al -4,6%. Questa performance deriva da un aumento dei ricavi unitari (181 milioni di euro) di passenger network and Cargo e da una diminuzione del prezzo del carburante e dei costi unitari, in parte compensati da un aumento dei costi unitari a prezzo del carburante e valuta costanti (136 milioni di euro).

In linea con la sua strategia di rinnovamento della flotta, Air France-KLM continua ad acquisire aeromobili di nuova generazione, tra cui: Airbus A350 che consumano il 25% in meno di carburante per passeggero/km e sono il 40% più silenziosi rispetto agli aeromobili della generazione precedente; Airbus A320neo, che consumano il 15% in meno di carburante per passeggero/km e sono il 50% più silenziosi rispetto agli aeromobili della generazione precedente; Airbus A220 che consumano il 20% in meno di carburante per passeggero/km e sono il 34% più silenziosi rispetto agli aeromobili della generazione precedente; Embraer 195-E2, che consumano il 31% in meno di carburante per passeggero/km e sono più silenziosi del 63% rispetto agli E-190 che sostituiscono.

Alla fine di marzo 2025, il Gruppo aveva il 28% della sua flotta composta da aeromobili di nuova generazione, contribuendo a un risparmio di carburante dello 0,3% sul costo unitario totale. Il Gruppo prevede di raggiungere l’80% della sua flotta con aeromobili di nuova generazione entro il 2030″, prosegue Air France-KLM Group.

“L’outlook per l’esercizio 2025 resta invariato nonostante l’incertezza. Il Gruppo prevede un aumento della capacità in ASK per Air France-KLM Group, inclusa Transavia, del 4-5% nel 2025 rispetto al 2024″, conclude Air France-KLM Group.

Florence Parly è stata nominata Chair of the Board of Directors di Air France-KLM Group

Air France-KLM Group informa: “Su raccomandazione del Nomination and Governance Committee, il Board of Directors of Air France-KLM ha deciso, nella riunione del 29 aprile 2025, di nominare Florence Parly come Chair of the Board of Directors of the Air France-KLM Group.

Questa nomina entrerà in vigore dopo il 2025 Annual Shareholders Meeting, che approverà il bilancio del 2024 fiscal year e che si terrà il 4 giugno 2025.

Florence Parly succederà ad Anne-Marie Couderc, che ha servito come Chair of the Group Board of Directors da maggio 2018, il cui mandato sta per scadere.

Florence Parly è entrata a far parte del Board of Directors del Gruppo nel dicembre 2023 come board member”.

Commentando la nomina di Florence Parly, Anne-Marie Couderc ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta della decisione del Board di nominare Florence Parly come mia successore alla presidenza. La sua vasta esperienza nel mondo degli affari e delle istituzioni politiche, maturata in posizioni di rilievo nel settore dei trasporti e come ministro, rappresenta un patrimonio straordinario per il successo di Air France-KLM.

A sette anni dalla mia nomina, sono molto orgogliosa del lavoro svolto da Benjamin Smith e da me. Nonostante una situazione finanziaria ancora da consolidare, il nostro Gruppo è uscito più forte dalle successive crisi che abbiamo dovuto superare. Sono fiduciosa nel futuro di Air France-KLM e desidero ringraziare in particolare tutti i nostri dipendenti per i momenti straordinari che abbiamo condiviso in questi ultimi anni”.

Primo trimestre di KLM Group: i primi effetti del programma di risparmio sono visibili

KLM informa: “Nel primo trimestre, KLM Group ha registrato un fatturato di 2,9 miliardi di euro, con un aumento dell’8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. La perdita operativa è stata di 199 milioni di euro, rispetto alla perdita di 290 milioni di euro registrata nel primo trimestre 2024. La stabilità operativa e la migliore disponibilità della flotta hanno contribuito a questo miglioramento del risultato. Anche i primi effetti delle misure annunciate a ottobre stanno iniziando a essere visibili, ma una forte attenzione al risparmio sui costi rimane essenziale.

Nel primo trimestre, KLM ha intrapreso iniziative per raggiungere i risparmi annunciati di 450 milioni di euro. Le misure si concentrano sulla riduzione di 250 posti di lavoro d’ufficio e sul miglioramento della produttività in diverse unità aziendali”.

“Lo scorso ottobre abbiamo annunciato misure per migliorare strutturalmente la nostra performance finanziaria. I primi risultati sono ora visibili, ma siamo ancora lontani dagli obiettivi prefissati, motivo per cui continuiamo a concentrarci sul risparmio sui costi. Dal punto di vista operativo, abbiamo registrato un buon trimestre con un numero significativamente inferiore di cancellazioni e la migliore puntualità alle partenze degli ultimi due anni. Si tratta di una performance solida con effetti positivi per i nostri clienti e per il nostro fatturato”, afferma Marjan Rintel, CEO KLM.

“Prevediamo che l’impatto positivo delle misure aumenterà ulteriormente nel corso dell’anno. Ciò è necessario perché, nonostante la crescita del fatturato, la redditività è sotto pressione a causa dell’aumento dei costi di materiali, personale e tasse aeroportuali. L’incertezza geopolitica evidenzia inoltre la necessità di controllo dei costi ed efficienza, poiché gli effetti sui trasporti, sulla supply chain e sul cargo rimangono incerti”, afferma Bas Brouns, CFO KLM.

“Il miglioramento dei risultati operativi sta procedendo bene. Grazie alle misure adottate, siamo stati in grado di sfruttare al meglio la capacità di volo disponibile. Si sono registrate significativamente meno cancellazioni e ritardi rispetto al primo trimestre dello scorso anno. È stato raggiunto un accordo con l’Associazione Piloti per un maggiore impiego di piloti fino ad aprile 2026.

Inoltre, nel primo trimestre, KLM ha ampliato la propria flotta con tre nuovi Airbus A321neo, ha lanciato i primi voli verso le nuove destinazioni Lubiana ed Exeter e ha avviato la costruzione di un moderno training center for KLM Group pilots.

Transavia ha dovuto affrontare un primo trimestre difficile. Nonostante l’aumento dei ricavi, i costi sono aumentati più rapidamente rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. Le business units Cargo, Engineering & Maintenance, and Passenger Services hanno registrato i risultati attesi”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – KLM – Photo Credits: Air France-KLM Group)