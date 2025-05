IATA: la passenger demand cresce del 3,3% a marzo

IATA ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand per i viaggi aerei a marzo 2025.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 3,3% rispetto a marzo 2024. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 5,3% su base annua. Il load factor a marzo è stato dell’80,7% (-1,6 punti percentuali rispetto a marzo 2024).

La domanda internazionale è aumentata del 4,9% rispetto a marzo 2024. La capacità è aumentata del 7,0% su base annua e il load factor è stato del 79,9% (-1,7 punti percentuali rispetto a marzo 2024).

La domanda domestica è aumentata dello 0,9% rispetto a marzo 2024. La capacità è aumentata del 2,5% su base annua. Il load factor è stato dell’82,0% (-1,3 punti percentuali rispetto a marzo 2024).

“La passenger demand è cresciuta del 3,3% su base annua a marzo, in leggero aumento rispetto alla crescita del 2,7% registrata a febbraio. Un’espansione della capacità del 5,3%, tuttavia, ha superato l’espansione della domanda, portando a un calo del load factor dai massimi storici all’80,7% a livello di sistema. Rimangono molte speculazioni sul potenziale impatto delle tariffe e di altri fattori economici negativi sui viaggi. Sebbene il lieve calo della domanda in Nord America debba essere monitorato attentamente, i dati di marzo hanno continuato a mostrare un andamento di crescita globale per i viaggi aerei. Ciò significa che le sfide legate all’accoglienza di un maggior numero di persone che necessitano di viaggiare, in particolare alleviando i problemi della supply chain e garantendo una capacità sufficiente per gli aeroporti e la gestione del traffico aereo, rimangono urgenti”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

La crescita degli RPK internazionali è rallentata al 4,9% a marzo su base annua, rispetto al 5,9% registrato a febbraio e al 12,5% registrato a gennaio. Questo rallentamento da gennaio riflette in gran parte la normalizzazione definitiva dei confronti della domanda su base annua dopo il COVID. L’Asia-Pacifico ha registrato la performance migliore tra le regioni, con una crescita del 9,9%. I load factor sono diminuiti in tutte le regioni, con un calo complessivo di -1,7 punti percentuali.

Le compagnie aeree dell’area Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 9,9% su base annua. La capacità è aumentata dell’11,6% su base annua e il load factor è stato dell’84,1% (-1,3 punti percentuali rispetto a marzo 2024).

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 4,9% su base annua. La capacità è aumentata del 6,9% su base annua e il load factor è stato del 78,2% (-1,5 punti percentuali rispetto a marzo 2024).

I vettori del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda dell’1,0% su base annua. La capacità è aumentata del 2,8% su base annua e il load factor è stato del 74,6% (-2,9 punti percentuali rispetto a marzo 2024). Il calo della domanda è probabilmente correlato al periodo del Ramadan, che influisce sui modelli di viaggio.

I vettori nordamericani hanno registrato un calo della domanda dello 0,1% su base annua. La capacità è aumentata del 2,0% su base annua e il load factor è stato dell’83,0% (-1,8 punti percentuali rispetto a marzo 2024). Sebbene la domanda abbia registrato il secondo mese consecutivo di contrazione su base annua, è importante notare che si tratta di un miglioramento rispetto al calo dell’1,5% registrato a febbraio.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 7,7% su base annua. La capacità è aumentata del 12,1% su base annua. Il load factor è stato dell’80,9% (-3,3 punti percentuali rispetto a marzo 2024).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 3,3% su base annua. La capacità è aumentata del 3,5% su base annua. Il load factor è stato del 70,1% (-0,2 punti percentuali rispetto a marzo 2024).

Domestic Passenger Markets

I viaggi aerei domestici hanno registrato un aumento marginale dello 0,9%, appesantito dai cali nei mercati statunitense e australiano. Brasile e India hanno registrato la crescita maggiore, rispettivamente dell’8,9% e dell’11,0%. Australia (-1,2%) e Stati Uniti (-1,7%) hanno invece registrato cali. Il load factor è sceso di 1,3 punti percentuali, grazie a un aumento del 2,5% della capacità domestica.

(Ufficio Stampa IATA)