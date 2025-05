flynas firma un MoU con Safran per equipaggiare i suoi prossimi 60 A320neo con sedili di ultima generazione

flynas ha annunciato la firma di un accordo con Safran, uno dei principali produttori mondiali di sedili per aeromobili.

“Questo accordo prevede di equipaggiare i prossimi 60 nuovi aeromobili A320neo che entreranno a far parte della flotta di flynas con sedili di ultima generazione, che stabiliscono un nuovo standard di comfort e praticità nella low-cost aviation. Le nuove caratteristiche dei sedili sono state presentate durante l’Arabian Travel Market, tenutosi a Dubai dal 28 aprile al 1° maggio, alla presenza di Bander Almohanna, Managing Director and CEO of flynas e del Safran Seats France EVP, Quentin Munier.

L’accordo, che include i sedili di Economy Class con una premium configuration nella parte anteriore della cabina, mira ad allestire le cabine con tipologie di sedili personalizzate per flynas, con smart cushions designs e tecnologie all’avanguardia, aumentando il comfort degli ospiti, poiché flynas opera con l’A320neo su voli fino a 6 ore e il nuovo sedile è progettato specificamente per long-medium flights”, afferma Safran.

“Con consegna prevista per la seconda metà del 2025, ogni aeromobile avrà 174 nuovi sedili che offriranno un nuovo standard di comfort, privacy e praticità. Gli Economy seats saranno dotati di portable electronic devices holder e power supply system che include USB A and C (60w output), una tasca inferiore per i documenti, un gancio appendiabiti e un porta-bicchieri. Inoltre, i Premium class seats, distribuiti su 4 file, avranno un pitch più ampio, un poggiatesta regolabile e middle seat blocker per ottimizzare lo spazio abitativo, garantendo un viaggio più piacevole ai passeggeri”, prosegue Safran.

Bander Almohanna ha commentato: “Grazie alla nostra partnership strategica con Safran, siamo pronti a reinventare le nostre cabine future con un design intelligente, funzionalità eleganti e tecnologie all’avanguardia. Questi fattori sono stati determinanti nella scelta delle tipologie di sedili, che saranno personalizzati per flynas per offrire ai nostri ospiti un modo unico di godersi i loro voli. Questa partnership è in linea con la nostra strategia di espansione, lanciata parallelamente alla National Civil Aviation Strategy, per collegare l’Arabia Saudita con 250 destinazioni internazionali, accogliere 330 milioni di passeggeri e 100 milioni di turisti all’anno entro il 2030, e con gli obiettivi del Pilgrims Experience Program per facilitare l’accesso alle due Holy Mosques”.

Quentin Munier ha dichiarato: “Siamo onorati di equipaggiare la nuova Airbus A320neo fleet di flynas con i nostri ultimi Z200, una nuova generazione di Economy class seats che offrono vantaggi sia ai passeggeri che agli operatori. Questa segna la nostra prima collaborazione con flynas e siamo lieti di supportarne le operazioni nei prossimi anni”.

“flynas si è classificata come best Low-Cost Carrier (LCC) in the Middle East and 4th best worldwide by Skytrax. Dotare la A320neo fleet di nuovi sedili rientra nell’iniziativa di flynas per diventare la best LCC in the world”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Safran)