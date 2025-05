News Brevi – 01.05.2025

IL PRESIDENTE ENAC ALL’APERTURA DELLA STAGIONE 2025 DELLE FRECCE TRICOLORI – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai e il Consigliere di Amministrazione Enac Gen. Giuseppe Lupoli hanno partecipato oggi, su invito del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen. S.A. Luca Goretti, all’apertura della stagione 2025 della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’AM, con l’Airshow delle Frecce Tricolori che hanno sorvolato l’Aeroporto militare di Rivolto, a Codroipo (UD), sede del 2° Stormo. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Ringrazio innanzitutto l’AM a cui l’Enac è legato da una storica sinergia. Abbiamo assistito a una manifestazione aerea particolarmente emozionante che oggi, nella ricorrenza della Festa dei lavoratori, assume un valore simbolico di riconoscenza per le lavoratrici e i lavoratori dell’aviazione: con passione e professionalità, ci permettono di volare in serenità e contribuiscono alla sicurezza dei nostri cieli. Grazie a tutti coloro che operano nel comparto, riconoscendo in loro il motore dell’aviazione civile e militare. A tutti va l’augurio di un Buon 1° maggio che oggi celebriamo con il volo delle nostre amate Frecce Tricolori”.

AMERICAN AIRLINES OTTIENE TRE RICONOSCIMENTI AI FREDDIE AWARDS 2025 – American Airlines informa: “American Airlines ha vinto tre premi ai Freddie Awards 2025, tenutisi ieri sera presso la Chicago Athletic Association, portandosi a casa i riconoscimenti ‘Best Airline Redemption Ability’ and ‘Best Airline Customer Service’. American ha anche otenuto il riconoscimento ‘Best Loyalty Credit Card’ per il Citi® / AAdvantage® Platinum Select® World Elite Mastercard®“. “I Freddie Awards premiano i migliori programmi fedeltà di viaggio e siamo entusiasti di essere stati premiati dai nostri fedeli membri AAdvantage®“, ha dichiarato Scott Long, American Airlines Senior Vice President of AAdvantage. “Il nostro team si impegna a creare un programma che premi i nostri viaggiatori fedeli e li aiuti a raggiungere i loro obiettivi di viaggio, attraverso il nostro programma AAdvantage® e le carte di credito in co-branding. La loro fiducia e la loro fedeltà ci ispirano nel continuo sviluppo del programma”. “I Freddie Awards premiano i migliori programmi fedeltà di viaggio nelle Americhe, in Europa e Africa, in Medio Oriente e in Asia/Oceania. I premi, che premiano sia i programmi fedeltà delle compagnie aeree che quelli degli hotel, si basano interamente sui voti dei viaggiatori di tutto il mondo. Le schede sono disponibili in più di dieci lingue e sono stati espressi milioni di voti in tutto il mondo. Iscriversi al programma AAdvantage® è gratuito e semplice. Dal lancio del 2025 qualification year, avvenuto il 1° marzo, milioni di membri stanno beneficiando di ulteriori vantaggi, sbloccando premi lungo il percorso verso nuovi livelli di status”, conclude American.

AUSTRIAN AIRLINES PORTA A BORDO SAFt, PER AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA SUI SAF – Austrian Airlines informa: “Austrian Airlines sta decollando con un nuovo prodotto: insieme alla società viennese WaterDrop®, la compagnia aerea austriaca offre SAFt, un microdrink rinfrescante progettato per aumentare la consapevolezza sull’uso dei Sustainable Aviation Fuels (SAF). Il SAFt product, progettato esclusivamente per Austrian da WaterDrop®, offre ai passeggeri tre diversi beverage drops e informazioni sui Sustainable Aviation Fuels. Oltre a tre refreshments in diversi gusti, ogni passeggero che sceglie SAFt investe in un litro di Sustainable Aviation Fuel che verrà utilizzato su voli futuri. Rispetto al combustibile fossile, il SAF riduce le emissioni di CO2 di circa l’80%”. “SAFt combina il divertimento rivitalizzante e l’uso responsabile delle risorse con un gioco deliberato di parole. Il prodotto enfatizza la responsabilità dell’aviazione, che vede aumentare le quantità disponibili di Sustainable Aviation Fuel come una delle chiavi per trasformare l’industria. SAFt può essere acquistato su voli Austrian a corto e medio raggio nella gamma Melangerie. I tre cubi inclusi possono essere consumati a bordo con acqua o presi per il viaggio successivo. I tre gusti, Lemon Iced Tea, Passion Fruit and Berry Electrolyte, offrono un’alternativa a bevande senza zucchero per i passeggeri di Austrian. I microdrink possono essere facilmente sciolti in acqua liscia o gassata, direttamente a bordo in un bicchiere, una tazza o una bottiglia o più tardi a casa. SAFt è disponibile come parte dell’Austrian Melangerie summer range, che va dal 1 maggio alla fine di ottobre 2025, al prezzo di €3,90 individualmente o in un pacchetto combinato con Vöslauer mineral water per €5,90”, prosegue Austrian Airlines. “Il SAF è una tecnologica decisiva per un volo più sostenibile ed è essenziale per la transizione energetica nell’aviazione. Il SAF attualmente disponibile e utilizzato da Austrian Airlines è prodotto da residui biogenici, ad esempio da oli da cucina usati. Durante l’intero ciclo di vita, il SAF realizzato con residui biogenici ha un’impronta di CO2 che è inferiore dell’80% rispetto ai combustibili tradizionali. Come drop-in fuel, il SAF può essere facilmente miscelato con jet fuel tradizionale. Prima di essere trasportato in aeroporto, il SAF è mescolato con fossil aviation fuel (blending). Altre informazioni sul SAF: https://www.austrian.com/at/en/faq“, conclude Austrian Airlines.

DELTA: LE DESTINAZIONI PIU’ RICERCATE PER LA PROSSIMA ESTATE – Delta informa: “In vista del Memorial Day, Delta ha pubblicato il suo terzo elenco annuale delle destinazioni estive internazionali più ricercate, basate sui dati raccolti da Delta.com e dall’app Fly Delta, rivelando quali città sono al top per i clienti per i loro piani di viaggio estivi 2025. Londra, Parigi e Roma sono di nuovo in cima alla lista per le destinazioni internazionali più ricercate, con le ricerche per Parigi che crescono di circa il 16% rispetto allo scorso anno. Tokyo è salita nell’elenco da settima a sesta, con un aumento del 54% nelle ricerche rispetto allo scorso anno. Lisbona si è unita alla Top 10 per la prima volta, superando Vancouver, grazie a un aumento del 6,5% nelle ricerche. Questa la classicifa: Londra, Parigi, Roma, Cancun, Atene, Tokyo, Amsterdam, Dublino, Barcellona, Lisbona”. “Sul fronte domestico, le prime 10 destinazioni più ricercate includono New York City, Atlanta, Orlando, Las Vegas, Seattle, Los Angeles, Boston, Minneapolis, Detroit e Honolulu, molti dei quali sono Delta Hubs, che collegano i viaggiatori a più di 300 destinazioni”, conclude Delta.

DELTA: INCREMENTO DELLA RETRIBUZIONE PER I DIPENDENTI PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO – Delta informa: “A seguito di un profit sharing bonus di $1,4 miliardi ai dipendenti Delta in tutto il mondo, Delta sta nuovamente investendo nei dipendenti, con un aumento delle retribuzioni del 4%, il quarto aumento consecutivo dal 2022. Il CEO Ed Bastian inizialmente annunciò un aumento per i dipendenti nel gennaio 2025, durante una conferenza di leadership, quando una forte domanda di viaggio aveva posizionato Delta per il miglior esercizio finanziario della storia”. “Per un secolo, Delta ha agito sulla convinzione che quando investiamo prima nella nostra gente, offriamo eccellenza per i nostri clienti”, ha affermato Bastian. “In combinazione con la forza e la resilienza della nostra attività, questi valori fondamentali continueranno a distinguere Delta, anche se affrontiamo nuove pressioni”. “Con questo aumento delle retribuzioni, Delta continua a guidare i concorrenti globali nel fornire il massimo compenso totale ai dipendenti in prima linea per le migliori performance. Compreso questo aumento, Delta ha effettuato investimenti cumulativi del 25% o più in compensazione in ciascuno dei nostri più grandi frontline workgroups dal 2022. La filosofia di compensazione di Delta è radicata nel valore fondamentale della compagnia di condividere il nostro successo con i dipendenti. Il profit sharing program è un elemento chiave di questo impegno, con Delta che condivide più profitti con i dipendenti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea o società statunitense. Solo negli ultimi 10 anni, Delta ha pagato oltre $10 miliardi in profit sharing ai dipendenti. I dipendenti hanno portato a casa una media di cinque settimane di extra pay nel payout il giorno di San Valentino di quest’anno. Delta è impegnata nel benessere finanziario della nostra gente. Oltre alla condivisione degli utili, Delta fornisce una retribuzione di base competitiva, con aumenti di retribuzione in genere annuali, e offre un coaching finanziario gratuito. Delta è costantemente riconosciuta per l’eccellenza come datore di lavoro”, conclude Delta.

DELTA: PIU’ FACILE VOLARE IN SCANDINAVIA QUESTA ESTATE GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON SAS – Delta informa: “La Scandinavia prende vita durante la Midsummer alla fine di giugno. Delta sta espandendo l’accesso ai paesi nordici con un servizio stagionale progettato per aiutare i viaggiatori statunitensi a sperimentare la magia della stagione e tutto ciò che la regione ha da offrire. Con Delta e attraverso la nuova partnership con SAS, non è mai stato più facile inseguire il sole di mezzanotte”. “Nuovo servizio Delta non-stop da Minneapolis – ST. Paul a Copenhagen (3x weekly), a partire dal 22 maggio. Servizio estivo giornaliero diretto da New York – JFK (JFK) a Copenhagen (CPH) e da JFK a Stoccolma (ARN), entrambi iniziati il 14 aprile. Attraverso la partnership di Delta con SAS, i clienti che volano dal Nord America avranno accesso a 35 destinazioni aggiuntive in tutta la Scandinavia con una sosta o meno: 6 destinazioni in Danimarca, 14 destinazioni in Norvegia, 15 destinazioni in Svezia. Tutte queste destinazioni servite da SAS possono ora essere prenotate direttamente su Delta.com, dove è possibile guadagnare e riscattare SkyMiles nei viaggi idonei. La Scandinavia continua a crescere in popolarità per i viaggiatori. In Norvegia, Danimarca e Svezia, c’è davvero qualcosa per ogni viaggiatore, indipendentemente dal periodo dell’anno”, conclude Delta.

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: CONFERMATE LE DATE DI PAGAMENTODEL DIVIDENDO – L’Aeroporto di Bologna informa: “Si comunica che l’Assemblea dei Soci tenutasi ha confermato le date di pagamento del dividendo proposte dal Consiglio di Amministrazione. Il dividendo sarà posto in pagamento dal 14 maggio 2025, con stacco cedola (la n. 6) il 12 maggio 2025, e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il giorno 13 maggio 2025”.

FAA: 2025 SUMMER AIR TRAFFIC OPERATIONAL SUMMIT – La FAA informa: “La FAA si sta preparando per un’altra stagione di viaggi estivi incontrando le compagnie aeree, i rappresentanti dell’aviazione generale e la National Air Traffic Controllers Association per discutere di strategie di gestione del traffico, orari degli operatori e esigenze delle strutture nel National Airspace System (NAS). Ci sono state discussioni su numerosi argomenti per far muovere i passeggeri a destinazione in modo sicuro. La FAA sta implementando un nuovo ultra-high sector airspace rispetto al Jacksonville Air Route Traffic Control Center in Florida. Ciò consente “layers” più efficienti su quello che è diventato recentemente uno degli spazi aerei più trafficati del NAS e porta a un minor numero di ritardi. Gli orari dei voli estivi sono aumentati del 4% rispetto allo scorso anno. Il meteo è la principale causa di ritardi attraverso il NAS. Nel 2024 il meteo ha causato un aumento del 40% dei ritardi rispetto al 2022-23. I partecipanti hanno discusso dei playbook per mantenere gli aerei in movimento in modo sicuro attorno ai temporali estivi, utilizzando rotte e altitudini alternative e nuove strategie per affrontare gli impatti meteorologici, in particolare lungo la costa orientale. La FAA prevede molti giorni nei prossimi mesi con oltre 50.000 voli totali nel cielo. La FAA sta inoltre cercando di sviluppare playbook per mantenere gli aerei in modo sicuro, utilizzando rotte alternative e altitudini per ridurre le constrained areas con una maggiore domanda. La FAA lavorerà anche con i militari per assicurarsi che la FAA possa utilizzare lo special use airspace durante i periodi di traffico intenso”. “La FAA si sta concentrando sulle assunzioni, rendendo la formazione più efficace. Sta inoltre lavorando a stretto contatto con i gestori e i fornitori per affrontare i problemi di telecomunicazione riscontrati in tutto il NAS, in particolare nel nord-est”, conclude la FAA.

DELTA SUPPORTA GLI SFORZI DI CONSERVAZIONE MARINA IN CILE – Delta informa: “Delta Air Lines sta collaborando con la Patagonia Azul Foundation per proteggere e ripristinare alcuni degli ecosistemi marini più vulnerabili del mondo. Questa collaborazione si concentra sul potenziamento delle comunità locali nel sud del Cile, fornendo tecnologie avanzate e formazione specializzata per migliorare gli sforzi di conservazione marittima. La Patagonia Azul Foundation è un’organizzazione no profit cilena dedicata alla conservazione del Mar Patagonico cileno, fondata con il sostegno di Sylvia Earle, rinomata oceanografo e sostenitore della protezione marina attraverso la sua Mission Blue. La partnership di Delta con Patagonia Azul è focalizzata sul potenziamento delle comunità locali creando meccanismi finanziari che generano rendimenti economici dagli sforzi di conservazione. Oltre alla salvaguardia della biodiversità marina, queste iniziative mirano a garantire che le comunità beneficino direttamente dalla protezione del loro ambiente marino. Sviluppando modelli economici sostenibili legati alla conservazione, i pescatori locali e i membri della comunità possono garantire il reddito dal loro ruolo di amministratori ambientali, garantendo al contempo che le risorse marine su cui si basano per il sostentamento siano preservate, protette dall’esplorazione eccessiva e salvaguardate contro attività illegali. Delta offre un volo giornaliero tutto l’anno da Atlanta a Santiago de Cile, con una frequenza aggiuntiva durante l’alta stagione dall’11 dicembre 2025 al 19 gennaio 2026”.

NUOVE ROTTE PER JETBLUE – JetBlue informa: “JetBlue ha lanciato i suoi primi voli per Wilmington International Airport (ILM) e Norfolk International Airport (ORF), due nuove destinazioni che promuovono la JetForward strategy della compagnia aerea. Accanto al servizio inaugurale verso Wilmington e Norfolk da Boston, sono anche partite diverse nuove rotte, collegando JetBlue cities esistenti nel nord-est e nell’America Latina alle focus cities della compagnia aerea, fornendo una forte connettività ai clienti che desiderano esplorare le molte destinazioni offerte da JetBlue”. Nuove JetBlue cities: Wilmington, North Carolina (ILM) – Boston (BOS); Norfolk, Virginia (ORF) – Boston (BOS). Nuove rotte che connettono JetBlue Cities esistenti: Detroit, Michigan (DTW) – New York-JFK; Hartford, Connecticut (BDL) – New York-JFK; Pittsburgh, Pennsylvania (PIT) – New York-JFK; Providence, Rhode Island (PVD) – New York-JFK; Guatemala City, Guatemala (GUA) – Fort Lauderdale, Florida (FLL). “Wilmington e Norfolk sono i tipi di destinazioni rilassanti e distinte che i nostri clienti desiderano, soprattutto durante i mesi estivi”, ha affermato Daniel Shurz, JetBlue’s senior vice president of revenue, network and enterprise planning. “Queste nuove rotte ampliano la nostra presenza a Boston e collegano ancora più comunità all’ampia rete di JetBlue negli Stati Uniti, in America Latina, nei Caraibi e in Europa”.

JETBLUE: NUOVI SAPORI E INTRATTENIMENTO A BORDO PER L’ESTATE – JetBlue informa: “A partire da quest’estate, i passeggeri potranno godere di un’esperienza di bordo rinnovata con nuovi spuntini, nuovi menu curati dagli chef, aggiunte al nostro programma di intrattenimento e molto altro. A partire dal 1° maggio, JetBlue aggiunge un nuovo snack molto amato alla sua offerta gratuita di bordo: i pacchetti snack Goldfish®. Come sempre, JetBlue è orgogliosa di offrire snack gratuiti di marca su tutti i voli. E per i più golosi, i biscotti Lotus Biscoff® saranno sicuramente un’altra deliziosa nuova opzione per uno spuntino. Queste nuove aggiunte si uniscono al recente ritorno delle barrette Quaker® Chewy Chocolate Chip e delle apprezzate Chifles®, offrendo ai clienti ancora più varietà. Tornato per un altro bis, il ristorante newyorkese Charlie Bird propone nuove selezioni in Mint, portando ancora una volta in volo la sua esclusiva miscela di sapori decisi. A giugno, i clienti Mint potranno sorseggiare una selezione di vini. Quest’estate inoltre, JetBlue propone una nuova interpretazione della ristorazione a bordo con i nuovi menu transatlantici curati dal partner di ristorazione con sede a New York, DIG. Noto per i suoi piatti freschi e stagionali, DIG porta sapori vivaci e abbinamenti studiati. Il pluripremiato intrattenimento di bordo di JetBlue è stato migliorato grazie agli ultimi aggiornamenti apportati a Blueprint by JetBlue™”.

TEXTRON SYSTEM: L’XM204 COMPLETA L’U.S. ARMY FIRST ARTICLE TESTING – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato oggi che la sua XM204 Top Attack Munition ha completato con successo il primo U.S. Army-led First Article Testing, sotto il current XM204 low-rate initial production (LRIP) contract. Questo certifica che il sistema è pronto per la produzione e la consegna all’U.S. Army e ai suoi alleati.

LOCKHEED MARTIN E RHEINMETALL ESPANDONO LA LORO COOPERAZIONE ESISTENTE CON LA CREAZIONE DI UN CENTRE OF EXCELLENCE IN EUROPA – Lockheed Martin e Rheinmetall hanno concordato di espandere la loro cooperazione esistente. “Un’estensione di un Memorandum of Understanding (MoU) già esistente del giugno 2024 è stata firmata tra i due partner. Basandosi sulla loro partnership esistente, le società intendono estendere l’ambito della collaborazione al fine di fungere da European center of excellence per la produzione e la distribuzione di vari razzi e missili per migliorare la sicurezza e l’autosufficienza dell’Europa. Il centre of excellence, con sede in Germania, sarà guidato da Rheinmetall e opererà principalmente in Germania e in altri paesi europei. Le società hanno iniziato a lavorare insieme per identificare il metodo migliore per stabilire il centre of excellence e i piani della revisione risultante saranno soggetti all’approvazione da parte dei governi statunitensi e tedeschi. Con questo progetto, due principali defence suppliers stanno unendo le forze per lavorare insieme nel crescente mercato militare a beneficio dei loro clienti: Rheinmetall con il suo accesso al mercato in molti paesi come leading system house in Europe, e Lockheed Martin come internationally leading manufacturer defence technology and mission systems”, afferma Lockheed Martin. Ray Piselli, vice president, International at Lockheed Martin: “Questa partnership riflette il nostro impegno costante a far avanzare la sicurezza transatlantica e consegnare capacità comprovate e all’avanguardia agli alleati europei. Questo è un passo per aiutare i nostri clienti europei per soddisfare i loro impegni con la NATO. Combinando la profonda competenza regionale di Rheinmetall con le tecnologie missilistiche avanzate di Lockheed Martin, stiamo creando una potente base per soddisfare le esigenze di sicurezza in evoluzione. Questa relazione rafforzerà entrambe le industrie della difesa e creerà posti di lavoro negli Stati Uniti e in Europa”. Armin Papperger, CEO di Rheinmetall AG: “Due partner forti si sono trovati. Siamo lieti di fare il passo successivo nella nostra comprovata cooperazione con i nostri amici negli Stati Uniti. Lockheed Martin e Rheinmetall si completano perfettamente con le loro capacità specifiche. Vogliamo svolgere un ruolo significativo nel crescente mercato europeo, dove vediamo una domanda considerevole. Rheinmetall non sarà solo coinvolta nelle vendite, ma contribuirà anche in modo significativo alla produzione”. Lockheed Martin è stato partner dell’industria tedesca per oltre 50 anni e continua ad espandere queste partnership attraverso la cooperazione con aziende come Rheinmetall, che hanno capacità tecnologiche altamente sviluppate. Ad esempio, nell’ambito della international F-35 supply chain, Rheinmetall inizierà a produrre la prima di circa 400 F-35 fuselage centre sections a luglio.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA I PRIMI HIMARS LAUNCHERS IN ESTONIA – Lockheed Martin, in collaborazione con l’U.S. Army e l’Estonian Government, ha consegnato con successo i primi HIMARS launchers, segnando una pietra miliare significativa negli sforzi di modernizzazione della difesa dell’Estonia. Gli HIMARS forniranno alle forze di terra estoni un highly mobile and combat-proven artillery system. “Siamo orgogliosi di consegnare i primi HIMARS launchers in Estonia, fornendo un sistema altamente interoperabile con le forze alleate in Europa”, ha affermato Tim Cahill, President of Missiles and Fire Control for Lockheed Martin. “Nell’ambiente di sicurezza complesso e in rapida evoluzione di oggi, è più importante che mai che i nostri alleati possano lavorare insieme senza soluzione di continuità”. Lockheed Martin ha raddoppiato la sua capacità per la HIMARS production, consentendo la consegna tempestiva di questa capacità critica in anticipo rispetto al programma e in linea con le esigenze dei clienti. La società ha anche appena consegnato i primi HIMARS per l’Australia.