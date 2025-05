Etihad Airways e il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi celebrano il successo dell’Abu Dhabi Stopover Programme

Il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ed Etihad Airways hanno celebrato il notevole successo dell’Abu Dhabi Stopover Programme all’Arabian Travel Market 2025, con il numero di visitatori che continua ad aumentare a un ritmo notevole.

“Lo Stopover Programme ha raggiunto 25.000 prenotazioni nei primi quattro mesi del 2025, con una crescita del 47% delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2024. Ancora più significativo, il numero di visitatori è salito a 44.000 tra gennaio e aprile 2025, segnando un aumento sostanziale del 76% rispetto ai 25.000 visitatori registrati nello stesso periodo dell’anno scorso.

Il successo dell’Abu Dhabi Stopover Programme va oltre le visite iniziali: molti viaggiatori che hanno visitato l’emirato per la prima volta durante una breve sosta tornano per vacanze più lunghe.

Questa crescita si basa sulle ottime performance registrate nel corso del 2024, con 85.000 international stopover visitors rispetto ai 12.000 del 2023. Etihad Airways prevede di accogliere oltre 130.000 stopover guests nel 2025, continuando ad attrarre nuovi visitatori ad Abu Dhabi a un ritmo accelerato.

Il programma attrae visitatori da tutto il network globale di Etihad, con un notevole interesse da Stati Uniti e Canada. Anche i visitatori europei provenienti da Regno Unito, Germania e Francia stanno scoprendo il mix unico di tradizione e modernità dell’emirato. Il programma riscuote inoltre un grande successo tra i viaggiatori provenienti da India, Giappone e Corea del Sud, a dimostrazione della varietà di attrattiva di Abu Dhabi per i visitatori internazionali”, afferma Etihad Airways.

“L’attrattiva del programma è stata ulteriormente rafforzata dal nuovo Abu Dhabi Pass, lanciato a marzo, che offre ulteriori vantaggi ai viaggiatori che desiderano ottimizzare al massimo il loro soggiorno nell’emirato.

Il digital Abu Dhabi Pass offre ai visitatori trasferimenti aeroportuali gratuiti, una SIM turistica con connettività dati, accesso illimitato agli autobus pubblici e accesso illimitato 24 ore su 24 alla rete di autobus turistici hop-on-hop-off. I titolari del pass beneficiano inoltre di sconti esclusivi fino al 15% presso le principali attrazioni, tra cui il Qasr Al Watan, il Louvre Abu Dhabi e le destinazioni di intrattenimento di Yas Island, come il Ferrari World Abu Dhabi, il Warner Bros. World™ Abu Dhabi, il SeaWorld Yas Island Abu Dhabi e lo Yas Waterworld”, prosegue Etihad Airways.

His Excellency Saleh Mohamed Al Geziry, Director General for Tourism at DCT Abu Dhabi, ha dichiarato: “L’investimento strategico di Abu Dhabi nel data-led marketing, nella programmazione diversificata e in un approccio incentrato sulla cultura sta generando una significativa crescita del turismo, come dimostrano gli 1,4 milioni di ospiti che hanno pernottato nel primo trimestre del 2025. Grazie al successo del nostro stopover programme, puntiamo a rafforzare le partnership e ad ampliare la nostra portata globale, garantendo che la nostra identità culturale unica rimanga al centro della nostra visione turistica a lungo termine. Il multi-sensory teamLab Phenomena Abu Dhabi ha aperto il 18 aprile ed è la più recente aggiunta al Saadiyat Cultural District. Questo spazio artistico immersivo di 17.000 mq presenta mostre trasformative all’intersezione tra arte, scienza e tecnologia, ampliando il crescente portfolio di esperienze di livello mondiale dell’emirato”.

Antonoaldo Neves, Etihad Airways Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Il nostro stopover programme continua a superare le aspettative. La crescita del 76% dei visitatori nei primi quattro mesi del 2025 dimostra l’accelerazione del programma. Offrendo fino a due pernottamenti gratuiti in hotel, offriamo ai visitatori l’opportunità perfetta per scoprire la nostra straordinaria destinazione. L’introduzione dell’Abu Dhabi Pass ha ulteriormente migliorato questa esperienza, offrendo vantaggi pratici e sconti esclusivi che consentono ai visitatori di sfruttare al meglio il loro tempo nell’emirato”.

“La durata media del soggiorno per gli stopover visitors è aumentata dal 2024, con i viaggiatori che esplorano più attrazioni durante la loro visita. Questa crescita supporta gli obiettivi della Abu Dhabi Tourism Strategy 2030, che mira ad attrarre 39,3 milioni di visitatori, creare 178.000 nuovi posti di lavoro nel settore turistico e contribuire con 90 miliardi di AED al PIL di Abu Dhabi entro il 2030.

Guardando al futuro, DCT Abu Dhabi ed Etihad Airways intendono migliorare ulteriormente l’esperienza dei visitatori attraverso una collaborazione continua, con obiettivi ambiziosi per gli arrivi di visitatori internazionali nei prossimi anni.

Per maggiori informazioni sull’Abu Dhabi Stopover Programme, visitare etihad.com“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)