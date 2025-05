L’Emirates Chairman riceve il PayPal leadership team

Emirates informa: “His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha recentemente ricevuto Suzan Kereere, President of Global Markets at PayPal, global digital commerce platform, presso l’Emirates Group Headquarters.

Durante l’incontro, Emirates e PayPal hanno discusso le opportunità per consolidare la loro 15-year relationship e approfondire la collaborazione nel dinamico panorama dei pagamenti digitali”.

“Emirates offre attualmente PayPal su emirates.com in 34 paesi, offrendo ai clienti un checkout semplificato, veloce e sicuro per prenotare il loro viaggio, oltre a opzioni di pagamento flessibili tramite servizi a valore aggiunto come PayPal Pay Later. La compagnia aerea ha registrato un notevole aumento nell’adozione, nella frequenza di utilizzo e nei volumi di transazioni con PayPal nell’ultimo anno.

PayPal ha recentemente aperto il suo primo regional headquarters in Dubai, per servire Medio Oriente e Africa, con l’obiettivo di supportare un maggior numero di consumatori e aziende nelle economie emergenti, migliorando le loro capacità commerciali e aiutando aziende di ogni dimensione a vendere oltre confine”, prosegue Emirates.

“Dubai sta rapidamente emergendo come global fintech hub, sfruttando la sua posizione strategica, le politiche favorevoli alle imprese e la solida infrastruttura finanziaria. Dubai ha attratto major fintech players e ha promosso startup locali. La città ha inoltre creato fintech accelerators and clusters, insieme a “sandbox” che consentono alle startup di testare le innovazioni. Tutte queste iniziative, tra le altre, stanno consentendo a Dubai di portare avanti la sua D33 agenda per diventare uno dei top four financial centres, con il fintech come key focus”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)