Sikorsky e Rain testano advanced aerial firefighting technologies utilizzando l’autonomous Black Hawk® Helicopter

Sikorsky, una società di Lockheed Martin, e Rain, leader nell’emerging firetech industry, hanno dimostrato e testato autonomous wildfire suppression techniques sia su propano che su cumuli di sterpaglia in fiamme, utilizzando l’optionally piloted MATRIX flight autonomy system di Sikorsky, integrato con il Rain wildfire suppression planning software. Eseguiti a fine aprile nella California meridionale, i test hanno familiarizzato i vigili del fuoco con il potenziale dei crewed and uncrewed firefighting helicopters per individuare e spegnere incendi boschivi in fase iniziale.

“Sikorsky e Rain hanno integrato due autonomy systems: la nostra tecnologia MATRIX, che controlla il volo di qualsiasi crewed or uncrewed aircraft, e il Rain wildfire mission autonomy system, che individua e traccia l’incendio, sviluppa un piano di spegnimento e guida il velivolo per sganciare acqua sul bersaglio”, ha dichiarato Rich Benton, Sikorsky Vice President and General Manager. “Con questo layered autonomy system, i comandanti e i piloti possono scegliere il livello di autonomia più adatto alla loro missione, aggiungendo nuove funzionalità man mano che riscontrano un miglioramento della sicurezza di volo e una maggiore capacità di spegnimento”.

“Gli autonomous wildfire suppression tests di fine aprile sono stati i primi eseguiti da Rain e Sikorsky in California su incendi vivi in terreni a rischio incendi boschivi; a 3.300 piedi di altitudine; a volte con raffiche di vento fino a 30 nodi (56 km/h). I test sono stati eseguiti in stretta collaborazione con i vigili del fuoco del San Bernardino County Fire Protection District, che hanno costruito e incendiato diversi cumuli di sterpaglia affinché l’elicottero li individuasse e li spegnesse con l’acqua.

Il Sikorsky autonomous Black Hawk helicopter è dotato di fly-by-wire flight controls, MATRIX flight autonomy, satellite datalink, on-board thermal and vision cameras. MATRIX consente agli operatori di scegliere tra fully autonomous and piloted modes.

Per i fire suppression tests, Rain ha integrato la sua mission autonomy nel MATRIX system, consentendo a un operatore a terra di comandare il velivolo Black Hawk utilizzando un Rain tablet per assegnare compiti specifici, tra cui: guidare il velivolo verso una fonte d’acqua; riempire il bucket durante il volo stazionario; cercare e individuare un incendio di sterpaglie con il sensore termico del velivolo; determinare le dimensioni dell’incendio; calcolare la traiettoria di volo, la velocità e l’altitudine; tenere conto della velocità e della direzione del vento durante l’estinzione; determinare il momento preciso per rilasciare l’acqua per raggiungere il livello di copertura desiderato”, afferma Lockheed Martin.

“Durante il volo, i sensori montati sul velivolo geolocalizzavano l’incendio e trasmettevano in streaming il video al tablet di comando dell’operatore a terra per la situational awareness e le decisioni sulla pianificazione della missione.

I Sikorsky safety pilots non avevano il controllo dei comandi di volo mentre il velivolo Black Hawk volava con un 324-gallon Bambi Bucket collegato a una linea di 40 piedi. Wildfire Water Solutions forniva la fonte d’acqua: un serbatoio d’acqua da 189.000 galloni installato a meno di 1,6 km da tre siti di incendio collinari adiacenti.

Grazie alla optionally piloted flexibility della tecnologia MATRIX di Sikorsky, il team di Sikorsky e Rain ha anche dimostrato la transizione dall’autonomous control del velivolo a piloted operation, a seconda delle condizioni operative e ambientali.

In totale, il velivolo ha volato 24 ore in California durante due settimane di volo. Durante una serie di lanci d’acqua, un crewed OCFA Sikorsky S-76 airborne command helicopter ha operato insieme all’autonomous Black Hawk aircraft. I voli congiunti hanno dimostrato l’interoperabilità delle comunicazioni tra l’autonomous aircraft e un human-piloted helicopter nella stessa Fire Traffic Area.

L’elicottero Black Hawk è simile agli elicotteri Firehawk™ utilizzati da CAL FIRE, dalle contee di Los Angeles, Orange e altre amministrazioni locali. CAL FIRE e i dipartimenti dei vigili del fuoco locali in tutta la California operano 24 elicotteri Sikorsky S-70 Firehawk, ciascuno dotato di un serbatoio d’acqua da 3.800 litri montato sul ventre. Altri tre elicotteri Firehawk saranno consegnati a CAL FIRE quest’anno”, prosegue Lockheed Martin.

“Questi initial attack flight tests sono stati di grandissimo valore per Rain e Sikorsky, mentre sviluppiamo la nostra combined autonomy solution”, ha dichiarato Maxwell Brodie, CEO di Rain. “Ringraziamo i vigili del fuoco della California per il loro notevole interesse nell’aiutarci a dimostrare i vantaggi dell’autonomia come strumento a supporto della sicurezza, dell’efficacia e dell’efficienza della risposta agli incendi boschivi”.

“La dimostrazione è stata finanziata in parte da un PG&E research and development grant”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Sikorsky – Photo Credits: Rain)