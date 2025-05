Gulfstream completa la nuova espansione del sito di St. Louis

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato il completamento delle sue expanded aircraft completions operations presso il St. Louis Downtown Airport, durante una cerimonia di inaugurazione del nuovo spazio. Annunciata originariamente nel 2023, questa espansione fornisce le risorse necessarie per supportare il full aircraft interior outfitting presso la Gulfstream St. Louis facility.

“Questa St. Louis facility expansion è un proseguimento della nostra strategia di crescita aziendale a supporto della produzione della Gulfstream industry-leading fleet”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream “Ci consente di posizionare il nostro team in modo da supportare ulteriormente il completamento dei nostri aeromobili di nuova generazione per i clienti di tutto il mondo, dato che la domanda per questi velivoli continua a crescere”.

“Questa espansione rappresenta un investimento di oltre 30 milioni di dollari e si aggiunge alla Gulfstream St. Louis maintenance, repair and overhaul (MRO) facility, inaugurata nel 2017 per fornire hangar dedicati e servizi di assistenza per l’intera flotta Gulfstream. Oggi Gulfstream impiega oltre 675 dipendenti in loco a St. Louis e occupa una superficie totale di 59.993 metri quadrati (645.013 piedi quadrati).

A supporto di questa crescita, Gulfstream ha anche creato 200 nuovi posti di lavoro. Sebbene molte di queste nuove posizioni siano già state assegnate, Gulfstream continua a reclutare e assumere personale a St. Louis per numerosi ruoli in avionics, interior installations, cabinet fabrication and cabinet finishing”, afferma Gulfstream Aerospace.

“L’area di St. Louis è un polo aeronautico in forte espansione, ricco di talenti qualificati e capaci, e questo ha contribuito al nostro continuo investimento nella regione”, ha aggiunto Burns.

“Per contribuire a coinvolgere e sviluppare la forza lavoro presso la struttura di St. Louis, Gulfstream collabora con numerosi istituti scolastici locali. Una di queste iniziative è il Gulfstream high school assistant program con Cahokia Heights and The Center for Academic and Vocational Excellence (CAVE) in Belleville. Gli studenti possono iscriversi a questo programma e acquisire esperienza lavorativa durante gli studi, per poi essere assunti a tempo pieno presso Gulfstream una volta graduati.

Altri recenti investimenti nelle Gulfstream facility includono all-new service centers in Mesa, Arizona e Fort Worth, Texas; un world-class paint hangar in Appleton, Wisconsin; il Savannah service center, recentemente ampliato”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)