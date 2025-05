News Brevi – 03.05.2025

AMERICAN AIRLINES: LA PROSSIMA SETTIMANA SARANNO IN VENDITA I NUOVI FLAGSHIP SUITE SEATS – American Airlines informa: “I viaggi estivi sono diventati ancora più piacevoli con l’atteso debutto degli American premium Flagship Suite® seats a bordo del nuovo Boeing 787-9 della compagnia aerea. A partire da lunedì, i clienti potranno acquistare i biglietti su aa.com e tramite l’app mobile di American per il volo inaugurale del 5 giugno da Chicago O’Hare (ORD) a Los Angeles (LAX), Flight 2012, che tornerà poi a ORD per il suo inaugural Flagship Suite® service verso London Heathrow (LHR) come Flight 98. Più avanti quest’estate, American opererà il nuovo 787-9 anche da Philadelfia (PHL) a LHR e Zurigo (ZRH). Il Flagship Suite® proseguirà poi in autunno con il servizio da Dallas Fort Worth (DFW) a Brisbane, Australia (BNE). American ha accolto martedì due nuovi 787-9 a Dallas-Fort Worth e prevede che un totale di 30 nuovi velivoli si uniranno alla flotta entro il 2029. La compagnia aerea prevede di aumentare del 50% i lie-flat and Premium Economy seating entro la fine del decennio. Utilizzati principalmente per i voli internazionali a lungo raggio, i passeggeri che viaggiano sul 787-9 di American Airlines potranno godere delle 51 Flagship Suite® seats nella parte anteriore dell’aereo, dotate di porte per la privacy, maggiore spazio personale con un caricabatterie wireless e un’esclusiva chaise longue con poggiatesta regolabile”. “Come parte del Flagship Suite® service, i clienti beneficiano anche di Priority check-in, security, boarding and baggage handling, nonché dell’accesso alla lounge Flagship® di American Airlines. L’Inflight Flagship Suite® service offre un pasto a più portate, accuratamente selezionato per essere abbinato a vini pluripremiati, premium amenity kits con una vasta gamma di prodotti per la cura della pelle e una comoda coperta, accompagnata da un rinfrescante cuscino a doppia faccia con un lato in tessuto fresco al tatto e l’altro in tessuto tradizionale”, prosegue American. “Ogni aspetto del nostro nuovo 787-9 è progettato per offrire un’esperienza di lusso”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Che si voli per lavoro o per piacere, avere l’opportunità di esplorare altre parti del mondo dovrebbe essere un’esperienza emozionante e memorabile che inizia dal momento della prenotazione del volo, molto prima di raggiungere la destinazione finale”. “In futuro, i Flagship Suite® seats di American saranno disponibili su tutti i nuovi aeromobili 787-9 consegnati, nonché sui nuovi aeromobili Airbus A321XLR e sul Boeing 777-300ER rimodernato dalla compagnia aerea”, conclude American Airlines.

AIR CANADA: AEROPLAN RICEVE TRE RICONOSCIMENTI AI FREDDIE AWARDS 2025 – Air Canada informa: “All’inizio di questa settimana, l’Air Canada Aeroplan loyalty program è stato premiato con tre prestigiosi Freddie Awards, tra cui Best Program of the Year (Airline), Best Elite Program (Airline) e Best Promotion (Airline) per l’Aeroplan 40th Anniversary”. “Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati premiati dai nostri colleghi ai Freddie Awards di quest’anno e questo è particolarmente significativo in quanto coronamento dei festeggiamenti per il nostro 40° anniversario”, ha dichiarato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty & Product at Air Canada. “Un ringraziamento speciale ai nostri soci Aeroplan per il loro supporto e al nostro loyalty team, per aver dedicato ogni giorno tutta la loro energia e il loro impegno all’esperienza”. “La 34a edizione annuale dei Freddie Awards si è tenuta il 30 aprile 2025 a Chicago, Illinois. I Freddie Awards, che prendono il nome dal leggendario Sir Freddie Laker, sono ampiamente considerati i premi più prestigiosi nel settore della fidelizzazione dei viaggiatori. I premi premiano i programmi fedeltà che dimostrano eccellenza nel servizio clienti, nel valore e nell’innovazione. Quest’anno sono stati espressi oltre 9 milioni di voti in tutto il mondo. Aeroplan offre flight rewards verso migliaia di destinazioni in tutto il mondo con Air Canada e oltre 45 compagnie aeree partner. I soci hanno inoltre a disposizione un’esperienza di prenotazione integrata, con la possibilità di cercare e riscattare i flight rewards su aircanada.com o sull’app Air Canada, inclusa la possibilità di aggiungere uno scalo a un itinerario internazionale per soli 5.000 punti”, conclude Air Canada.

AMERICAN AIRLINES E DFW AIRPORT SVELANO I PIANI PER IL NUOVO TERMINAL F A DFW – American informa: “American Airlines e il Dallas Fort Worth International Airport (DFW) hanno rivelato i piani per il Terminal F, che consentiranno loro di continuare a crescere insieme. Il piano migliorato si concentrerà sull’offerta di un’esperienza cliente moderna con il raddoppio del numero di gate, nuove strutture per espandere le operazioni internazionali, un aumento degli spazi lounge e premium, una nuova esperienza di check-in per i clienti e un parcheggio dedicato. L’accordo aumenta l’investimento previsto per il Terminal F a circa 4 miliardi di dollari e accelera i piani di costruzione, affinché i clienti possano usufruire del nuovo spazio prima possibile. Il Terminal F offrirà l’esperienza distintiva di DFW, gestita interamente da American Airlines, ed estende l’Use and Lease Agreement della compagnia aerea con DFW fino al 2043. Si prevede che ciò fornirà certezza e prevedibilità dei costi, a supporto della continua crescita di American Airlines e DFW”. “DFW è l’hub più grande e cruciale di American Airlines e, con questo piano ampliato per il Terminal F, DFW ha la strada spianata per diventare il più grande airline hub al mondo”, ha dichiarato Robert Isom, CEO di American Airlines. “Dallas-Fort Worth è una delle regioni in più rapida crescita del paese e siamo entusiasti che American e il North Texas continueranno a crescere insieme. Il Terminal F migliorerà notevolmente l’esperienza dei nostri clienti, offrendo loro una nuova struttura fantastica e servizi all’avanguardia. Ringraziamo il Mayor Johnson, il Mayor Parker, il DFW Airport Board, Sean e il DFW team per la loro collaborazione. Siamo entusiasti del futuro di DFW e di tutta la crescita che ci aspetta nel North Texas”. “Nel 2023 American e DFW hanno stipulato un 10-year Use and Lease Agreement con investimenti di capitale pre-approvati, tra cui la costruzione del Terminal F con 15 gate, a cui i clienti potranno accedere dal Terminal E tramite lo Skylink system dell’aeroporto. Con prospettive positive a lungo termine per la crescita della clientela e del North Texas, il programma di espansione del Terminal F offrirà più spazio per aeromobili widebody e per l’elaborazione dei voli internazionali, oltre a spazi aggiuntivi per servizi di alto livello, negozi, ristoranti, offrendo ai clienti in partenza da DFW maggiori opzioni. La prima fase del Terminal F è in fase avanzata e dovrebbe essere operativa nel 2027, con le funzionalità migliorate che saranno operative a breve. American prevede di occupare tutti i gate del nuovo terminal, creando un’esperienza fluida per i passeggeri in transito e promuovendo l’efficienza delle operazioni della compagnia aerea. L’eccellente servizio offerto da American ha reso DFW il terzo aeroporto più trafficato al mondo”, conclude American.

DASSAULT APRE LA M&O SEASON A PARIGI, PROSSIMO APPUNTAMENTO A PHOENIX – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network, informa: “Anche se uno dei nostri M&O topics di quest’anno è l’intelligenza artificiale, non abbiamo intenzione di abbandonare il tocco umano. Abbiamo dato il via alla nostra M&O season a Parigi il 2 aprile con oltre 600 operatori, partner e partecipanti. Il tour si sposterà ora a Phoenix il 6 e 7 maggio, per poi proseguire a Nashville e San Paolo. Vogliamo cogliere l’occasione di Parigi per condividere alcuni punti salienti e statistiche. Per cominciare, la Falcon fleet ha superato 20 milioni di ore di volo, segno di affidabilità, robustezza e di una fleet activity molto intensa. La robustezza dei Falcon è leggendaria. Centoventi Falcon 20 rimangono in servizio, incluso il serial number 20, costruito nel 1966. Il Falcon 20 è emblematico della robustezza del Dassault design e, di fatto, ha mutuato molte caratteristiche costruttive direttamente dalla fighter production line. In totale, 2.150 Falcon sono in servizio in tutto il mondo. Il 50% sono EASy models, mentre il resto sono legacy models, che ricevono tutti lo stesso elevato livello di supporto. L’entrata in servizio del Falcon 6X è il momento clou dell’anno. Ora opera negli Stati Uniti, in Canada, Svizzera, Turchia, Polonia ed Emirati Arabi Uniti. Oltre 20 service centers sono formati e pronti a supportarlo e questi numeri crescono di mese in mese. L’aereo sta ricevendo feedback molto positivi. Il charter operator Stefano Albinati di Ginevra ha riferito in video al pubblico di Paris M&O che il suo team sta riscontrando un’elevata charter activity e che i suoi clienti stanno apprezzando in particolare la silenziosità della cabina e la fuel efficiency”. “Diversi 6X operators e il nostro service center staff hanno ricevuto una preziosa formazione pratica tramite la Falcon Training Academy. Questa Part 147-approved “graduate school” è un’eccellente risorsa per noi e ha formato oltre 1.500 tecnici. Ci siamo concentrati sulla risposta agli AOG con nuove risorse, con un miglioramento costante in questo settore. I GoTeam vengono rafforzati. Gli Stati Uniti dispongono ora di un fully dedicated Mobile Repair Team, pronto a intervenire in modalità “hot standby“. L’EMEAI team (I per India) conta oltre 50 Dassault MRO technicians dedicati alla AOG response. Nel 2024 abbiamo risolto 900 AOG e effettuato 120 Falcon Airborne Support missions, coordinate dal Falcon Command Center. Anche il MRO network è in crescita. Una nuova Dubai facility è stata inaugurata nel 2023. Il nuovo importante centro di Kuala Lumpur nel 2024, mentre Melbourne, in Florida, aprirà quest’estate, con una capacità di 15 aeromobili. Melbourne aggiungerà la service capacity necessaria nelle Americhe. Nel frattempo, il nostro spares inventory supera ora 1 miliardo di dollari, mentre continuiamo a rafforzare la supply chain”, prosegue Jean Kayanakis. “Uno dei vantaggi di queste sessioni è che forniamo aggiornamenti, ma abbiamo anche molti support team members in loco, per interagire direttamente con gli operatori e raccogliere il loro feedback. E lo facciamo non solo in un conference center, ma anche in interazioni meno formali, tra cui un’esperienza molto speciale quest’anno: una crociera lungo la Senna, dal conference center lungo il percorso delle cerimonie di apertura delle recenti Olimpiadi, passando per molti dei siti degli eventi olimpici che si sono svolti nel cuore di Parigi. La nostra destinazione era un ex palazzo, la Conciergerie, per un ricevimento. Più che una festa, è stata una riunione della Falcon Family e una grande opportunità per rafforzare i legami che portano a un forte spirito di collaborazione tra gli operatori e la loro organizzazione di supporto. Ora questo prezioso programma attraversa l’Atlantico, ci rivedremo a Phoenix“, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network.

DELTA: VOLI EXTRA PER LA COLLEGE FOOTBALL SEASON – Delta informa: “Questo autunno, raggiungere le più importanti partite di football universitario è diventato più facile. Delta lancia il suo più ampio college football flying schedule di sempre, con l’aggiunta di oltre 40 voli”. “Il football universitario è una delle grandi tradizioni americane e Delta è entusiasta di contribuire ad attirare ancora più tifosi alle partite che più contano per loro”, ha dichiarato Amy Martin – Vice President North America Network Planning. “Con questi incrementi, Delta aggiungerà circa 8.000 posti aggiuntivi per i clienti, rendendo più facile e comodo per i tifosi essere presenti a ogni calcio d’inizio, touchdown e vittoria”.

UNITED: DICHIARAZIONE DEL CEO RIGUARDO NEWARK AIRPORT – Il CEO di United, Scott Kirby, in una lettera ai clienti informa: “Per molti anni United ha espresso chiaramente la necessità di modernizzare l’Air Traffic Control system di EWR. Pur sostenendo con entusiasmo gli sforzi in corso per modernizzare in modo permanente e strutturale il sistema, le problematiche da tempo latenti sono esplose questa settimana. Negli ultimi giorni, in più di un’occasione, la tecnologia su cui i FAA air traffic controllers fanno affidamento per gestire gli aerei in arrivo e in partenza da Newark Airport ha subito guasti, con conseguenti decine di voli dirottati, centinaia di voli in ritardo e cancellati e, peggio ancora, migliaia di passeggeri con piani di viaggio interrotti. Sfortunatamente, i problemi tecnologici si sono aggravati con oltre il 20% dei FAA controllers di EWR che hanno abbandonato il lavoro. Tenete presente che questa particolare air traffic control facility è cronicamente carente di personale da anni e, senza questi controllori, è ormai chiaro – e la FAA ce lo comunica – che Newark Airport non può gestire il numero di aerei programmati per le prossime settimane e mesi. United si impegna a fare tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto che ciò avrà sui clienti e pertanto cancelleremo unilateralmente 35 roundtrip flights al giorno dal nostro Newark schedule a partire da questo fine settimana. È deludente dover apportare ulteriori tagli a un programma già ridotto a Newark, ma poiché non c’è modo di risolvere a breve termine i problemi strutturali e di personale, riteniamo che non ci sia altra scelta per proteggere i nostri clienti. Queste sfide non sono nuove a Newark. United sollecita da anni il governo degli Stati Uniti a usare la sua autorità per limitare efficacemente il numero di voli a ciò che l’aeroporto può realisticamente gestire. Il mancato adeguamento di tali modifiche in passato ha portato alle circostanze che United e, soprattutto, i nostri clienti si trovano ora ad affrontare”. “Ho parlato con il Segretario Duffy e apprezzo la sua immediata risposta alla mia chiamata. Siamo lieti che la nuova amministrazione abbia elaborato una proposta per un ingente investimento a livello di sistema in FAA technology, infrastructure and staffing. Nel medio-lungo termine, è l’unico modo per risolvere il problema a livello di sistema. Ora li incoraggiamo ad applicare questa leadership decisa anche alla difficile situazione che hanno ereditato a Newark, designandolo come slot controlled, Level 3 airport. Newark è un aeroporto incredibile e porta i nostri clienti in 76 diverse città degli Stati Uniti e 81 destinazioni internazionali. Desidero ringraziare il team United che ha lavorato duramente, soprattutto negli ultimi giorni, per prendersi cura dei nostri clienti in questo momento difficile. Ci sono anche professionisti altamente qualificati alla FAA, inclusi i controllori del traffico aereo, che stanno perseverando nonostante le carenze tecnologiche e di personale, per garantire che le decine di migliaia di persone che viaggiano ogni giorno a Newark arrivino a destinazione in sicurezza. Grazie all’autorità di cui dispone, la FAA può aiutare Newark a realizzare il suo incredibile potenziale di essere un punto di accesso sicuro, affidabile ed efficiente al mondo per i viaggiatori americani”, conclude il CEO di United, Scott Kirby.