Emirates e AEGEAN rafforzano la loro partnership per offrire reciproci loyalty benefits

Emirates e AEGEAN Group hanno rafforzato la loro partnership per offrire ai frequent flyer members reciproci vantaggi fedeltà. A partire da oggi, i membri Emirates Skywards possono accumulare e riscattare miglia su tutti i voli operati da AEGEAN e dalla sua controllata Olympic Air, verso 162 destinazioni in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. A partire dal 21 maggio, i membri Miles+Bonus potranno inoltre accumulare e riscattare miglia su tutti i voli Emirates verso oltre 140 destinazioni, attraverso l’ampia rete della compagnia aerea.

La partnership è stata celebrata la scorsa settimana all’Arabian Travel Market (ATM) con il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards e Elias Mandroukas, Deputy Chief Commercial Officer, Digital and Marketing at AEGEAN.

Il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con AEGEAN per offrire ai soci vantaggi fedeltà reciproci. Questa collaborazione strategica offrirà a oltre 38 milioni di frequent flyer members la possibilità di accumulare e riscattare Miglia esplorando oltre 200 destinazioni attraverso la nostra rete congiunta. Non vediamo l’ora di offrire nuove opportunità ai membri Skywards e di dare il benvenuto ai Miles+Bonus members a bordo di Emirates per sperimentare i nostri prodotti di livello mondiale”.

Elias Mandroukas, Deputy Chief Commercial Officer, Digital and Marketing, AEGEAN, ha dichiarato: “Siamo lieti di portare la nostra partnership con Emirates a un livello superiore, creando nuove opportunità per i nostri Miles+Bonus members di viaggiare ancora più lontano e godere di esperienze senza interruzioni attraverso una rete davvero globale. Questa collaborazione non solo aumenta il valore del nostro programma fedeltà, ma rafforza anche il nostro impegno nell’offrire vantaggi significativi e maggiore flessibilità ai nostri clienti. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo ai membri Emirates Skywards e di offrire loro il servizio di alta qualità per cui AEGEAN è rinomata”.

Il codeshare agreement di Emirates con AEGEAN offre ai clienti una connettività senza interruzioni verso 14 città greche, quattro città in Europa e Dubai via Atene. La partnership offre inoltre ai viaggiatori AEGEAN l’accesso ai voli Emirates da Atene a Newark e da Atene a Dubai.

Grazie a questa partnership rafforzata, i membri Emirates Skywards possono ora: guadagnare fino a 1,25 miglia per miglio volato, a seconda della classe di viaggio e della tipologia di tariffa, su tutti i voli AEGEAN; riscattare miglia per biglietti con entrambe le compagnie aeree a partire da 8.000 miglia per un one-way reward ticket in Economy Clas e 17.500 miglia per un one-way reward ticket in Business Class.

I Miles+Bonus members potranno inoltre: guadagnare award miles su tutti i voli idonei operati da Emirates in base alla tipologia di tariffa acquistata; riscattare award miles per biglietti Emirates in Economy Class e Business Class verso oltre 140 destinazioni in tutto il mondo.

Emirates Skywards conta 35 milioni di membri in tutto il mondo. Il programma fedeltà offre quattro livelli di iscrizione: Blue, Silver, Gold e Platinum, ognuno dei quali garantisce privilegi esclusivi.

Miles+Bonus è il programma fedeltà di AEGEAN che vanta oltre 4 milioni di membri e più di 200 partner in Grecia e nel mondo. Miles+Bonus premia i suoi membri con privilegi di viaggio e servizi esclusivi, in base al loro livello (Blue, Silver, Gold).

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)