Qatar Airways Group conclude con successo l’Autism Awareness Month

Qatar Airways informa: “Quest’anno Qatar Airways ha collaborato con lo Shafallah Centre for Persons with Disabilis per dare risalto all’Autism Awareness Month, offrendo limited-time amenity kits con opere di artisti autistici e illuminando la propria sede centrale di blu per celebrare il mese.

La compagnia aerea ha organizzato un evento di sensibilizzazione sull’autismo per i dipendenti presso l’Hamad International Airport, per offrire una panoramica della sua sensory lounge e degli strumenti disponibili al suo interno, al fine di sottolineare l’importanza di supportare i neurodivergent passengers e la compagnia aerea.

Per tutto il mese di aprile, opere d’arte di quattro artisti dello Shafallah Centre for Persons with Disabilis sono state selezionate per i Qatar Airways long-haul Economy Cabin amenity kits. I Premimum Cabin passengers hanno ricevuto amenity kits per sensibilizzare sulla campagna annuale.

Sempre ad aprile, si sono tenuti seminari formativi e un gruppo di assistenti di volo di Qatar Airways ha visitato lo Shafallah Centre for Persons with Disabilities, dove ha consegnato doni a persone con autismo e ha partecipato a una festa per i dipendenti presso la sede centrale”.

“Sebbene la compagnia aerea abbia celebrato l’Autism Awareness Month ad aprile, il suo impegno per le esigenze specifiche delle persone con autismo continua tutto l’anno. Situata tra i gate C7 e C9 dell’Hamad International Airport, la Muzn lounge offre una sensory room progettata come spazio sicuro per i viaggiatori con autismo. Offre stimolazioni sensoriali interattive per aiutare a ridurre lo stress causato dal viaggio. Qatar Airways organizza anche workshop per i dipendenti su queste strutture, nell’ambito dell’offerta di un’esperienza di viaggio di livello mondiale incentrata sul passeggero.

In occasione di 10 anni di supporto e impegno sociale, Qatar Airways mantiene una solida partnership con Shafallah per assumere oltre 55 persone con disabilità mentali e autismo presso il Qatar Airway Shafallah Department, con l’obiettivo di estendere il proprio supporto alla comunità locale. In particolare, il dipartimento ha potenziato la propria forza lavoro, contribuendo al contempo alla riduzione dei rifiuti riciclando 1.000 Premium Cabin amenity kits al giorno”, prosegue Qatar Airways.

“Per utilizzare la Muzn Lounge durante il viaggio, i passeggeri possono inserire il codice “DPNA” al momento della prenotazione del volo con Qatar Airways o durante il check-in, in modo che il personale li accompagni alla lounge al momento del check-in”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)