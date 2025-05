ITA Airways: il CdA approva il Progetto di Bilancio 2024

ITA Airways comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo scorso ha approvato il Progetto di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024, i cui principali risultati sono di seguito rappresentati:

Ricavi: 3,1 miliardi di euro

EBITDA: + 337 milioni di euro

EBIT: +3 milioni di euro

Risultato netto: -227 milioni di euro

Cassa: 476 milioni di euro

“La Compagnia ha così raggiunto per la prima volta un EBIT positivo in anticipo rispetto alle previsioni del Piano Industriale e senza aver beneficiato delle sinergie con Lufthansa Group grazie a performance operative e commerciali positive.

Il risultato netto di Gruppo è stato pari a -227 milioni di euro, significativamente influenzato dagli effetti negativi dell’adeguamento contabile dei debiti e crediti denominati in valuta estera ai tassi di cambio di fine anno, oltre che dagli oneri finanziari associati ai contratti di leasing relativi al piano di ammodernamento e incremento della flotta.

ITA Airways ha operato nell’anno circa 138 mila voli di linea (+11% rispetto al 2023) e trasportato circa 18 milioni di passeggeri (+19% a confronto con il 2023), onorando la maggiore capacità immessa sul mercato, continuando ad incrementare la propria quota di mercato soprattutto nel settore domestico”, afferma ITA Airways.

“Nel complesso, i ricavi totali della società nel 2024 sono stati pari a 3,1 miliardi di euro (+26% rispetto al 2023) di cui 2,7 miliardi di euro derivanti dal business del traffico passeggeri (+26% rispetto al 2023). La crescita è testimoniata anche dal risultato a livello di EBITDA, migliorato di 267 milioni di euro rispetto all’anno precedente, e di EBIT, positivo per 3 milioni di euro (+78 milioni di euro rispetto al 2023). Positivo anche il risultato di cassa, maggiore di 26 milioni rispetto alla fine del 2023.

Nel 2024 è proseguita la crescita della flotta di ITA Airways. Sono entrati in flotta 26 nuovi aeromobili per arrivare, con la contemporanea uscita di aeromobili di vecchia generazione, a 99 aerei complessivi a fine anno (22 Wide body e 77 narrow body), di cui il 65% di nuova generazione”, prosegue ITA Airways.

“Il bilancio approvato dimostra una notevole crescita di ITA Airways nel 2024, testimoniata dal raggiungimento dell’EBIT positivo per la prima volta nella storia della Compagnia”, dichiara Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale ITA Airways. “I risultati operativi dell’anno sono frutto del notevole impegno profuso dalle Persone di ITA Airways che hanno contribuito in maniera decisiva nel complesso passaggio dalla fase di start up a quella di sviluppo e consolidamento delle attività operative della Società. In base a questo solido risultato, è plausibile raggiungere anche un pareggio sostenibile del risultato netto grazie alle sinergie con Lufthansa Group”.

“I risultati del 2024 testimoniano che l’azienda ha lavorato bene e prosegue il suo percorso virtuoso iniziato nel 2021″, ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente della Compagnia. “Continuiamo ad impegnarci al massimo per rendere il Paese orgoglioso della nostra Compagnia e garantire sempre maggiore connettività ai territori e ai passeggeri”.

“Anche nel primo trimestre del 2025 si registra una crescita dei principali indicatori, con ricavi per circa 600 milioni (+15% sullo stesso periodo del 2024), 3,7 milioni di passeggeri trasportati (+1%) e 81% di load factor (+4 p.p.). Per quanto riguarda i dati di puntualità (87,9% di voli atterrati entro 15 minuti dall’orario previsto) e regolarità (99,6% di voli effettuati rispetto a quelli previsti), ITA Airways si posiziona fra i tre migliori vettori del settore a livello europeo”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)