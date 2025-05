Le università sostengono l’ICAO plan for next-generation workforce

Trentaquattro università che offrono programmi di formazione aeronautica hanno accettato di contribuire allo sviluppo del nuovo Global Aviation Education Plan (GAEP) dell’ICAO, a seguito di un workshop di due giorni presso la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) di Madrid.

“Il workshop ha segnato la prima fase di consultazione del GAEP, che mira ad allineare i programmi accademici alle esigenze del settore aeronautico. Questo allineamento sarà fondamentale per la continua evoluzione e crescita del settore, impegnandosi al contempo a raggiungere gli obiettivi ICAO di zero vittime e zero emissioni nette.

Rappresentanti di istituzioni accademiche di ogni regione del mondo hanno esaminato il quadro proposto dall’ICAO e hanno fornito un contributo iniziale sulla sua struttura e sui suoi obiettivi”, afferma l’ICAO.

“I discorsi di apertura sono stati tenuti da Gustavo Alonso, Director of ETSIAE; David Benito, Director General of Civil Aviation of Spain’s Ministry of Transport and Sustainable Mobility; Jorge Vargas, Director of ICAO’s Capacity Development and Implementation Support Bureau. Dopo questi discorsi di apertura, i partecipanti hanno partecipato a sessioni di lavoro mirate che hanno permesso alle università di condividere le pratiche e le sfide attuali nella formazione aeronautica. I rappresentanti accademici hanno fornito contributi su approcci per:

• stabilire parametri di riferimento internazionali per la formazione;

• convalidare sia gli istituti accademici che gli aviation programmes;

• fornire assistenza tecnica per aiutare gli istituti a raggiungere gli standard globali;

• attrarre più giovani verso l’aviazione e promuovere la consapevolezza nelle prime fasi della carriera;

• rafforzare le partnership tra industria e mondo accademico e ampliare la formazione pratica per migliorare l’occupabilità;

• facilitare la mobilità professionale attraverso il riconoscimento reciproco delle qualifiche.

Alla sessione di chiusura hanno partecipato il Representative of Spain on the ICAO Council, Ángel Luis Arias; il Secretary-General for Air and Maritime Transport of Spain, Benito Núñez; l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar”, prosegue l’ICAO.

“L’ICAO consulterà poi i rappresentanti del settore aeronautico e i centri di formazione per raccogliere le loro opinioni su come perfezionare ulteriormente il piano. Questo contributo contribuirà all’elaborazione di raccomandazioni dettagliate all’interno del GAEP“, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)