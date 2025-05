United Airlines lancia il primo volo diretto tra Roma e Denver

United Airlines ha lanciato il suo primo volo diretto tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e il suo hub presso l’aeroporto internazionale di Denver. Il servizio stagionale sarà operativo su base giornaliera.

“United è la prima e unica compagnia aerea a operare un volo diretto tra Roma e Denver e offrirà oltre il 17% di posti in più da Roma durante il picco estivo del 2025, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti.

Il nuovo servizio stagionale tra Roma e Denver si unisce ai servizi esistenti di United dall’Italia agli Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l’anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi attivi tutto l’anno da Roma a Washington Dulles, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O’Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli a New York/Newark e da Venezia a New York/Newark, che sono ripresi tre settimane prima rispetto allo scorso anno e opereranno per una stagione estesa fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto al 2024. La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington D.C., a partire dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, a partire dal 22 maggio 2025. United opererà fino a 14 voli diretti al giorno dall’Italia agli Stati Uniti per l’estate 2025″, afferma United.

“Siamo entusiasti di lanciare questa ulteriore espansione del nostro network dall’Italia agli Stati Uniti e il primo e unico volo diretto tra Roma e Denver”, afferma Walter Cianciusi, Country Sales Manager Italia di United Airlines. “Il nostro volo diretto offre ai nostri clienti di Roma una scelta di viaggio ancora più ampia, nonché la possibilità di raggiungere senza problemi oltre 180 destinazioni in America tramite i nostri hub di New York/Newark, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver”.

“Siamo molto felici di inaugurare il lancio del nuovo volo per Denver operato dalla compagnia aerea United Airlines”, aggiunge Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma. “Per la prima volta in assoluto, l’Italia sarà collegata direttamente al Colorado, a conferma del ruolo strategico di Fiumicino nello sviluppo della connettività intercontinentale e della rilevanza del Nord America per Roma, un mercato che ha superato la soglia record di 4,6 milioni di passeggeri nel 2024”.

“La nuova rotta da Roma Fiumicino a Denver fa parte della più grande espansione internazionale di United nella sua storia, aggiungendo quest’estate sei nuove destinazioni e nove nuove rotte attraverso l’Atlantico. United sta per lanciare cinque nuovi voli dal suo hub di New York/Newark verso destinazioni che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve, tra cui Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Spagna; Palermo, Italia; Isola di Madeira e Faro, Portogallo. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, Senegal, che opera tutto l’anno e nuovi voli stagionali verso Nizza, Francia e Venezia, Italia.

In totale, quest’estate United offrirà 800 voli giornalieri da e verso 140 destinazioni internazionali, di cui 32 che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve”, prosegue United.

UA 178 FCO-DEN – Partenza 14:20, arrivo 17:45, operato tutti i giorni con Boeing 787-9, dal 2 maggio al 25 settembre 2025.

UA 177 DEN- FCO – Partenza 17:50, arrivo 12:20+1, operato tutti i giorni con Boeing 787-9, dal 1 maggio al 24 settembre 2025.

“Il nuovo servizio da Roma a Denver è operato con aerei Boeing 787-9, con un totale di 257 posti – 48 sedili-letto con accesso esclusivo al corridoio in United PolarisSM business, 21 posti in United Premium PlusSM e 188 posti in economy, inclusi 39 posti Economy PlusSM con maggior spazio per le gambe.

Durante la stagione estiva 2025, United prevede di servire oltre 180 destinazioni in 11 paesi da Denver“, conclude United.

(Ufficio Stampa United – Aeroporti di Roma – Photo Credits: United)