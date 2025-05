News Brevi – 05.05.2025

TURKISH AIRLINES SPONSORIZZA CORRI CATANIA 2025 – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines annuncia la sua sponsorizzazione di Corri Catania 2025, uno degli eventi sportivi siciliani più amati dalla comunità. La 17ª edizione, in programma domenica 11 maggio 2025, riunirà migliaia di partecipanti in una celebrazione condivisa di sport, benessere e solidarietà. Esperienza coinvolgente per tutti coloro che desiderano esplorare la città in modo unico, Corri Catania è una potente iniziativa sociale, una corsa non competitiva di 5 km che attraversa il cuore di Catania, aperta a partecipanti di tutte le età e abilità. La partecipazione, infatti, non richiede una preparazione atletica preliminare, rendendola un evento davvero inclusivo per famiglie, studenti, anziani e visitatori. Non è una semplice corsa ma un atto di aggregazione che promuove stili di vita sani e solidarietà comunitaria. Il percorso inizia nella storica Piazza Università e attraversa i luoghi simbolo della città, tra cui Via Etnea, Villa Bellini e Piazza Duomo. Ogni partecipante riceverà una maglietta ufficiale di Corri Catania e un pettorale per celebrare la partecipazione e il contributo significativo al progetto di solidarietà di quest’anno. Ciascuna edizione di Corri Catania raccoglie, infatti, fondi per importanti iniziative locali, dai servizi sanitari e per l’infanzia ai progetti di sviluppo urbano. Il ricavato dell’edizione 2025 sosterrà ancora una volta una causa comunitaria importante, in linea con la missione dell’evento di responsabilità collettiva e impatto sociale positivo: il progetto “Auto della Donazione” che si concretizzerà in un’automedica attrezzata per il trasporto del sangue, destinata alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania”. “Prima dell’evento, Piazza Università si trasformerà nel Corri Catania Village, un luogo di aggregazione dinamico aperto dall’8 all’11 maggio, con dimostrazioni sportive, musica, mostre d’arte, attività per famiglie e laboratori di benessere. Il Villaggio si propone come un centro di energia e coinvolgimento, invitando tutti a partecipare ai festeggiamenti anche prima dell’inizio della corsa. Collaborando con Corri Catania, Turkish Airlines riafferma il suo impegno in iniziative che promuovono lo scambio culturale, il benessere e l’unità. Questa sponsorizzazione riflette la fiducia della compagnia aerea nel potere dello sport e delle esperienze condivise che rafforzano le comunità e connettono le persone al di là dei confini. Per la registrazione e ulteriori informazioni, visitare il sito: www.corricatania.it“, conclude Turkish Airlines.

AERONAUTICA MILITARE: SCRAMBLE PER GLI EUROFIGHTER ITALIANI SUL MAR NERO – L’Aeronautica Militare informa: “Gli Eurofighter Typhoon della Task Force Air 51st Wing, rischierata in Romania, sono decollati dalla base aerea di Mihail Kogalniceanu, vicino a Costanza, in risposta a un’allerta lanciata nella zona nord-orientale del Paese. L’intervento dei due caccia italiani, coordinato con gli F-16 dell’Aeronautica rumena, si è svolto nell’ambito dell’Operazione di Enhanced Air Policing – Area Sud, denominata ‘Black Storm II’, con lo scopo di garantire la sicurezza e l’integrità dello spazio aereo dell’Alleanza Atlantica. L’ordine di decollo immediato, noto come ‘alpha scramble’, è stato emesso dal Combined Air Operation Center (CAOC) della NATO di Torrejon, in risposta a una serie di attività svolte da droni. Guidati dal Control Reporting Center (CRC) di Balotesti, gli assetti italiani hanno sorvegliato il confine settentrionale della Romania, in particolare nell’area di Tulcea, con l’obiettivo di localizzare e monitorare eventuali droni in avvicinamento allo spazio aereo della NATO. Dopo ore di pattugliamento congiunto con i velivoli rumeni, lo stato di allerta è rientrato intorno alle 5 del mattino”. “Le missioni di air policing rappresentano un elemento essenziale per la difesa collettiva dell’Alleanza Atlantica, garantendo un controllo costante dello spazio aereo 24 ore su 24. L’Aeronautica Militare italiana partecipa alle attività in Romania con propri assetti, operando sotto la direzione del Comando Operativo di Vertice Interforze per gli aspetti nazionali e sotto il controllo operativo del CAOC NATO per le attività internazionali”, conclude l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTI DI PUGLIA: TRAFFICO PASSEGGERI IN CRESCITA NEL PRIMO QUADRIMESTRE – Aeroporti di Puglia informa: “Continua il trend di crescita per la rete aeroportuale pugliese. Nei primi quattro mesi di quest’anno, infatti, gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato numeri importanti. Sono stati 2.927.000 i passeggeri in arrivo e partenza sui tre scali con un incremento del 13,9% rispetto ai 2.570.984 dello stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio i passeggeri di linea nazionale sono stati 1.768.651, pari al +8,8% rispetto ai primi quattro mesi del 2024; ancora più sensibile la crescita del traffico di linea internazionale che con 1.540.019 passeggeri cresce del 21,7% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno; più che triplicati, infine i passeggeri charter internazionali che nel periodo in esame sono stati 14.532”. “La fotografia di questi primi quattro mesi dell’anno è la giusta risposta all’incessante lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione sino ad oggi. Continueremo a investire in infrastrutture, sostenibilità e innovazione per garantire ai passeggeri un’esperienza sempre più efficiente e confortevole. Il nostro impegno sarà sempre costante affinché gli aeroporti pugliesi non siano solo porte di accesso al territorio, ma anche motori di sviluppo dell’intera regione. La Puglia, infatti ancora una volta si conferma destinazione turistica strategica”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “Alla luce delle circostanze attuali, ITA Airways ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio, inclusi i voli AZ809 e AZ815 del 7 maggio. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

SWISS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – SWISS informa: “A causa della situazione attuale, SWISS sospenderà i suoi voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio incluso. I passeggeri interessati saranno avvisati e riprenotati su altri voli, in base alla disponibilità. In alternativa, offriamo loro una riprenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o un rimborso completo del prezzo del biglietto. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente. Siamo in contatto con il nostro personale a Tel Aviv, stanno bene e sono al sicuro”.

ETHIOPIAN AIRLINES ANNUNCIA LA NUOVA AREA MANAGER ITALY AND SOUTHERN EUROPE – Ethiopian Airlines annuncia la nomina della Sig.ra Meron Hassen come nuova Area Manager per l’Italia e Sud Europa. La Sig.ra Meron Hassen ha ricoperto diversi ruoli all’interno dell’azienda e in varie sedi internazionali, portando con sé un bagaglio di esperienza che contribuirà a promuovere l’innovazione e a rafforzare la presenza di Ethiopian Airlines nel mercato italiano e oltre. “È un onore per me assumere il ruolo di Area Manager per l’Italia e Sud Europa e sono entusiasta di costruire sui solidi risultati raggiunti dai miei predecessori”, ha dichiarato Meron Hassen. “Insieme al qualificato team in Italia, continueremo a fornire un valore eccezionale ai nostri clienti e stakeholder”. Questo cambio di leadership conferma l’impegno di Ethiopian Airlines verso una crescita strategica e l’eccellenza nel settore dell’aviazione.

IBERIA: CAMPAGNA DI SCONTI SUI PACCHETTI DI VIAGGIO – Iberia informa: “Iberia lancia la campagna “Vacaciones: ¡planifica y ahorra!” con sconti fino a €300 quando si acquistano voli+hotel o voli+auto. Questa promozione sarà disponibile fino al 20 maggio 2025, per viaggiare fino al 30 aprile 2026. Inoltre, Iberia consente di prenotare i pacchetti di viaggio con un deposito di soli €99 e completare il pagamento attraverso commissioni flessibili e senza costi aggiuntivi”.