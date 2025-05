ANA HOLDINGS presenta i risultati dell’anno finanziario 2024-25

ANA HOLDINGS ha recentemente annunciato i risultati dell’anno finanziario 2024-25 (1° aprile 2024 – 31 marzo 2025).

“Il fatturato dell’anno finanziario 2024-25 (1° aprile 2024 – 31 marzo 2025) si è attestato alla cifra record di 2.261,8 miliardi di yen (circa 13,8 miliardi di €), che supera di 205,9 miliardi di yen (circa 1,2 miliardi di €), l’anno finanziario precedente.

L’utile operativo è stato di 196,6 miliardi di yen (oltre 1,1 miliardi di €), 16,6 miliardi di yen (circa 101 milioni di €) in più rispetto alle previsioni riviste e incrementate a febbraio per l’intero anno.

Il fatturato relativo ai passeggeri internazionali, con una forte domanda di voli verso il Giappone, ha raggiunto il livello record di 805,5 miliardi di yen (circa 4,9 miliardi di €), grazie alle tre nuove rotte, Haneda-Milano, Stoccolma e Istanbul, lanciate a partire da dicembre 2025.

Per il prossimo anno finanziario, che si concluderà il 31 marzo 2026, è stimato un fatturato operativo di 2.370 miliardi di yen (circa 14,4 miliardi di €), il più alto mai raggiunto.

L’utile operativo per il nuovo esercizio è previsto invece di 185 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di €) mentre quello netto è stimato 122 miliardi di yen (circa 744 milioni di €)”, afferma ANA.

Kimihiro Nakahori, Executive Vice President e CFO del Gruppo, ha dichiarato: “Apprezziamo profondamente l’impegno incrollabile del nostro team nell’elevare costantemente l’esperienza del cliente in tutti i segmenti della nostra compagnia. La fiducia che i nostri passeggeri ripongono in noi è altrettanto importante ed entrambi i fattori hanno contribuito in modo significativo ai nostri risultati finanziari che evidenziano gli sforzi che abbiamo intrapreso negli ultimi anni e che ora sono parte integrante della nostra strategia per posizionare il Gruppo ANA verso una crescita duratura negli anni a venire”.

“Grazie alla forte domanda di viaggi inbound verso il Giappone e quella di traffico leisure, il segmento passeggeri nel complesso ha registrato un’ottima performance e il fatturato è aumentato rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2.058,7 miliardi di yen (circa 12,5 miliardi di €), +10,1% rispetto all’anno precedente). L’utile operativo è stato di 199,1 miliardi di yen (circa 1,2 miliardi di €), -4,3% rispetto all’anno precedente, in calo a causa dell’aumento delle spese, soprattutto quelle di manutenzione e del personale.

Nello specifico sia a livello internazionale che nazionale è aumentato sia il numero dei passeggeri – rispettivamente +13,1% e + 8,1% – che il fatturato – rispettivamente +10,6% e +9,2%.

Grazie alla continua attenzione nel garantire il miglior servizio ai passeggeri, il Gruppo ANA è stato premiato da SKYTRAX per 12 anni consecutivi con il punteggio 5-star, il più alto in termini di soddisfazione dei clienti. Inoltre, il Gruppo ANA ha ricevuto per la prima volta il premio “WORLD CLASS”, la valutazione più alta, da APEX, un’organizzazione no-profit, per la fornitura di servizi di alta qualità, e il “2025 Airline of the Year Award” dalla rivista Air Transport World per le sue prestazioni eccezionali e i suoi servizi all’avanguardia.

Per quanto riguarda le attività cargo internazionali, sia i volumi trasportati che il fatturato sono aumentati (+3,6% e 20,5%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie alla forte domanda di merci tripartite tra Asia, Cina e Nord America, nonché il miglioramento del trasporto di prodotti industriali ad alto valore aggiunto.

Passando al settore LCC, il fatturato di Peach è aumentato rispetto all’anno precedente grazie alla crescita dei voli internazionali, mentre il volume dei passeggeri nazionali è diminuito rispetto all’anno precedente a causa dell’allocazione di aeromobili e altre risorse ai voli internazionali, al fine di catturare la forte domanda di viaggi inbound verso il Giappone. La rotta Kansai-Singapore è stata lanciata a dicembre e nel corso dell’anno sono stati aggiunti altri voli in risposta all’andamento della domanda. AirJapan, lanciato come nuovo vettore nel febbraio 2024, opera attualmente su tre rotte: Narita-Bangkok, Narita-Incheon e Narita-Singapore”, prosegue ANA.

“Per l’anno finanziario 2025-2026 (1° aprile 2025 – 31 marzo 2026), si prevede un fatturato di 2.370 miliardi di yen (circa 14,4 miliardi di €), il più alto di sempre, grazie alla continua forte domanda di passeggeri e agli elevati livelli di prezzo unitario.

L’utile operativo è stimato di 185 miliardi di yen (oltre 1,1 miliardi di €), e si prevede che l’effettiva capacità di generare profitti della compagnia cresca costantemente, se si esclude l’impatto delle eccezioni e dei contributi per le tasse aeroportuali e il carburante, e le compensazioni per i motori.

Inoltre, si prevede di raggiungere un utile ordinario di 175 miliardi di yen (circa 1 miliardo di €) e un utile netto di 122 miliardi di yen (circa 744 milioni di €)”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)