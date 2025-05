Il programma fedeltà di ITA Airways Volare festeggia il suo terzo compleanno e raggiunge tre milioni di iscritti

ITA Airways informa: “Volare, il programma fedeltà di ITA Airways, ha festeggiato i tre anni di attività e raggiunto i tre milioni di iscritti, celebrati il 14 aprile 2025 con la distribuzione a bordo di tutti i voli ITA Airways di una selezione di cioccolatini Majani”.

“Raggiungere 3 milioni di membri frequent flyer in soli tre anni è la testimonianza della fiducia e dell’entusiasmo che i nostri clienti ripongono in Volare”, ha affermato Emiliana Limosani, CEO di Volare e Chief Commercial Officer di ITA Airways. “È un traguardo che celebriamo con orgoglio ma anche con responsabilità: per questo siamo entusiasti di lanciare la funzionalità Award Ticket, che rende ancora più concreto il valore del programma, trasformando i punti accumulati in esperienze di viaggio memorabili. Il nostro impegno è continuare a innovare per offrire ai nostri Soci un programma sempre più ricco, trasparente e vicino alle loro esigenze”.

“L’Award Ticket può essere ottenuto utilizzando esclusivamente i punti non qualificanti accumulati dai Soci del programma Volare. Basandosi su tariffe dedicate, il biglietto premio consentirà di viaggiare pagando l’intero costo con i propri punti, al netto di tasse e oneri da coprire in valuta.

L’Award Ticket è disponibile nelle diverse classi di viaggio, Economy, Premium Economy e Business, e garantisce i vantaggi esclusivi offerti da Volare, a seconda dello status del Socio, come l’accesso alle Lounge o una franchigia bagagli aggiuntiva, oltre ai benefici derivanti dalla classe selezionata.

Per prenotare un Award Ticket sarà sufficiente accedere alla sezione dedicata all’interno dell’Area Personale Volare e richiedere un biglietto per volare verso le destinazioni ITA Airways“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)