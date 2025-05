Embraer mette in evidenza le capacità del KC-390 Millennium alla SOF Week negli Stati Uniti

La Special Operations Forces Week (SOF Week) annual conference, che si terrà dal 5 al 7 maggio a Tampa, Florida, è la terza tappa del tour dimostrativo del KC-390 Millennium negli Stati Uniti.

“Embraer Defense & Security partecipa per la prima volta all’evento con l’obiettivo di promuovere le capacità multi-missione della medium airlift and tanker platform for special forces operations.

Durante l’evento di tre giorni, un KC-390 Millennium operato dalla Brazilian Air Force sarà esposto presso Sheltair Aviation, situata presso il Tampa International Airport“, afferma Embraer.

“Il KC-390 offre una proposta di valore imbattibile che combina la rapida capacità di riconfigurazione con le tecnologie più recenti, nonché una maggiore velocità in volo e tempi di turnaround più rapidi, il che si traduce in una maggiore efficienza operativa e bassi costi del ciclo di vita”, ha affermato Jake Williams, Vice President of Business Development North America for Embraer Defense & Security. “È il miglior velivolo della sua categoria e si adatta perfettamente alle SOF missions, in quanto è in grado di eseguire un’ampia gamma di missioni, tra cui Air-to-Air Refueling and Agile Combat Employment”.

“Il KC-390 di Embraer è inoltre dotato di una moderna e completa suite di sensori e communication equipment che supportano la connettività tra velivoli, comandi operativi e truppe a terra. Inoltre, il robusto integrated electronic warfare and self-protection system del KC-390 ne favorisce la sopravvivenza.

Il KC-390 Millennium di Embraer sta rapidamente diventando il velivolo preferito dai membri della NATO e dagli alleati in Europa, contribuendo alla modernizzazione delle loro forze armate, aggiungendo nuove capacità e migliorando l’interoperabilità tra le forze alleate. Il velivolo è già operativo in Brasile, Portogallo e Ungheria, è stato ordinato da Paesi Bassi, Austria e Repubblica Ceca ed è stato recentemente selezionato da Svezia e Slovacchia per le loro esigenze di difesa nazionale. La Corea del Sud completa la crescente lista di nazioni che hanno optato per il KC-390.

Il KC-390 Millennium è attualmente in produzione ed è operativo da molti anni a piena capacità operativa. Si tratta di una piattaforma pronta all’uso, già disponibile oggi e pronto per il mercato statunitense e globale”, conclude Embraer.

