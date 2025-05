News Brevi – 06.05.2025

L’AEROPORTO DI CAGLIARI ALL’AVANGUARDIA CON LA TECNOLOGIA RE-CIG® – L’Aeroporto di Cagliari informa: “Si chiamano Smokers Point e sono dei veri e propri posacenere che consentono il recupero delle cicche per dargli nuova vita, e combattere il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono – deliberato o involontario – di rifiuti di piccole dimensioni. Da oggi, martedì 6 maggio 2025, i nuovi Smokers Point di RE-CIG® sono a disposizione di chi utilizzerà gli spazi dedicati ai fumatori all’esterno dell’area Arrivi e dell’area Partenze dell’Aeroporto di Cagliari, facilmente individuabili grazie all’apposita segnaletica predisposta da SOGAER. La collaborazione tra la società di gestione dello scalo cagliaritano e l’azienda RE-CIG® , prima e unica società autorizzata in Italia e in Europa per il recupero di mozziconi di sigaretta, prevede un servizio di raccolta e di riciclo, che, grazie a una tecnologia brevettata, permette di ottenere un polimero plastico. Noto come RE-CIG®, l’acetato di cellulosa riciclato è utilizzabile per produrre nuovi oggetti: dalle aste per gli occhiali, alle pellicole, ai tessuti sintetici, fino alla componentistica industriale. Trasformare un rifiuto in materia prima con un processo innovativo, intraprendere un percorso virtuoso per il riciclo e la riduzione dei rifiuti attraverso pratiche sostenibili e circolari ed essere all’avanguardia nell’applicazione di nuove tecnologie: questi sono obiettivi condivisi da SOGAER e RE-CIG®, oggi partner per l’iniziativa degli Smokers Point”.

AMERICAN AIRLINES E QANTAS ANNUNCIANO ULTERIORI VOLI TRA STATI UNITI E AUSTRALIA – Dal 5 dicembre fino alla fine di gennaio 2026, American lancerà tre voli settimanali che collegheranno Los Angeles (LAX) con Brisbane, Australia (BNE). Inoltre Qantas aumenterà le operazioni a servizi giornalieri tra Dallas Fort Worth (DFW) e Melbourne, Australia (MEL), dal 3 dicembre fino alla fine di gennaio 2026. Qantas opererà tutti i suoi servizi tra Dallas Fort Worth (DFW) e Sydney, Australia (SYD) con i suoi aeromobili A380 da gennaio. “American è orgogliosa di collaborare con Qantas per aumentare le opzioni di viaggio per i clienti diretti a Brisbane, Sydney e Melbourne quest’inverno”, ha dichiarato Steve Johnson, American’s Vice Chair and Chief Strategy Officer. “Insieme, offriamo il servizio più completo che collega gli Stati Uniti con Australia, Nuova Zelanda e il Pacifico meridionale. Per i nostri clienti, questo significa più modi per pianificare le vacanze, visitare amici e parenti o partire per una nuova avventura in una delle regioni più pittoresche del mondo”. Cam Wallace, CEO, Qantas Group International, ha dichiarato: “La solidità della nostra partnership con American Airlines continua a portare grandi vantaggi ai nostri clienti in tutto il mondo. Sappiamo che l’Australia rimane molto popolare tra i viaggiatori statunitensi e questi cambiamenti offriranno maggiori collegamenti sulla nostra vasta rete domestica verso alcune delle destinazioni più esclusive del Paese”. Per il quarto anno consecutivo, la American and Qantas Joint Business partnership sta ampliando i collegamenti tra gli Stati Uniti e Australia, Nuova Zelanda e Pacifico meridionale. Dopo il lancio del servizio tra DFW e MEL nel 2022, il servizio giornaliero operato da Qantas tra questi due hub a dicembre e gennaio consentirà collegamenti fluidi con un unico scalo da tutti gli Stati Uniti a Melbourne. La partnership commerciale congiunta continua inoltre a migliorare la connettività da BNE. Quest’inverno, American e Qantas offriranno fino a sette voli settimanali per LAX, offrendo comodi voli giornalieri ai clienti. Tutti i servizi di American e Qantas saranno operati con Boeing 787-9. Dopo una stagione di successo con i primi voli American da DFW a BNE, questo popolare volo tornerà per il servizio invernale a partire dal 26 ottobre. American ha anche recentemente annunciato che il suo Boeing 787-9 di nuova progettazione, dotato di 51 posti Flagship Suite® e 32 posti Premium Economy, sarà disponibile su tutti i voli tra DFW e BNE. American e Qantas offrono ai clienti la rete più completa che collega il Nord America con Australia, Nuova Zelanda e Pacifico meridionale. Con servizi dai principali aeroporti nordamericani di DFW, LAX, New York (JFK), San Francisco (SFO) e Vancouver, Canada (YVR), i clienti possono usufruire di collegamenti da oltre 200 destinazioni in tutto il Nord America sulla rete leader del settore di American Airlines, con joint business flights. Attraverso quattro principali aeroporti in Australia e Nuova Zelanda – Auckland (AKL), BNE, MEL e Sydney (SYD) – i clienti possono esplorare la regione con collegamenti verso quasi 70 destinazioni. Come oneworld and joint business partners, American e Qantas offrono vantaggi prioritari agli status members.

AIR FRANCE MOSTRA LE SUE PROPOSTE CULINARIE AL TASTE OF PARIS FESTIVAL – Air France informa: “Dall’8 all’11 maggio 2025, Air France partecipa alla nona edizione del festival Taste of Paris, che si terrà anche quest’anno al Grand Palais di Parigi. “Per quattro giorni, questo importante evento gastronomico celebra il meglio della scena culinaria francese contemporanea, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire piatti unici, tra cui i menu esclusivi della compagnia aerea, serviti a bordo e preparati da rinomati chef francesi. A partire da oggi, i visitatori del festival possono prenotare una degustazione presso lo stand Air France, dove potranno confrontarsi con gli chef Régis Marcon, Nina Métayer, Olivier Perret e François Adamski. Per tutta la durata del festival Air France allestirà un’elegante area ristorazione dove i visitatori potranno scoprire una selezione di piatti che potranno essere gustati a bordo dei voli a lungo raggio della compagnia aerea. Oltre a Servair, world leader in airline catering, la compagnia invita i suoi chef partner a presentare le loro delizie culinarie ai visitatori. I visitatori dello stand Air France avranno l’opportunità di incontrare lo chef tre stelle Michelin Régis Marcon, che firmerà il menù della cabina Business in partenza da Parigi a partire da giugno, e Nina Métayer, World’s Best Pastry Chef 2023, che firmerà i dessert di questa cabina. Anche lo chef francese Olivier Perret, di base a Montreal, presenterà i suoi menù esclusivi per i clienti Business in partenza da tutte le destinazioni canadesi della compagnia. Infine, ma non meno importante, lo chef François Adamski, Bocuse d’Or e Meilleur Ouvrier de France di Servair Corporate, presenterà i piatti creati per la Premium cabin dallo chef stellato Frédéric Simonin. Durante sessioni speciali, prenotabili a pranzo o a cena, gli chef faranno assaggiare i loro menù ai partecipanti. Potranno scoprire tutti i segreti della preparazione di un piatto da servire a 35.000 piedi di quota. E per arricchire questa esperienza gastronomica unica, i piatti saranno serviti nelle stoviglie Air France realizzate dai più grandi designer francesi. Inoltre, per tutta la durata del festival, tutti i partecipanti riceveranno il dessert speciale della chef Nina Métayer, un assaggio delle delizie culinarie che Air France offre a bordo”. “Nelle lounge aeroportuali e a bordo delle cabine La Première, Business e Premium, la compagnia collabora con talentuosi chef francesi stellati Michelin che desiderano promuovere la diversità dei prodotti della loro regione e condividere la loro passione e la loro esperienza personale. Per completare ogni esperienza di degustazione, la compagnia offre a tutti i suoi clienti una selezione di bevande alcoliche e analcoliche, tra cui una carta di vini francesi, champagne, birre e liquori firmata da Xavier Thuizat, Capo Sommelier dell’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel”, conclude Air France.

QANTAS ANNUNCIA DUE NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI E ALCUNE MODIFICHE ALL’INTERNATIONAL SCHEDULE – Qantas ha annunciato che due nuove rotte si aggiungeranno alla sua rete internazionale in crescita, con voli da Perth ad Auckland e Johannesburg che decolleranno a partire da dicembre 2025. Queste rotte offrono maggiori collegamenti per gli australiani attraverso la rete internazionale e domestica della compagnia aerea, che ora comprende oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. I nuovi servizi rafforzano anche la crescita dell’hub occidentale di Qantas, aggiungendo oltre 155.000 posti da e per Perth ogni anno. Le rotte consentiranno inoltre ulteriori collegamenti internazionali per Nuova Zelanda e Sudafrica sul Qantas network e sul suo ampio global airline partner network. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Siamo entusiasti di lanciare due nuove rotte internazionali, aprendo più opzioni e una scelta più ampia per tutti gli australiani di connettersi con il mondo attraverso la nostra rete in crescita. Collegando Perth direttamente con Auckland e Johannesburg, sosteniamo l’economia locale aprendo preziose opportunità di turismo in entrata per l’Australia Occidentale, oltre a generare nuovi posti di lavoro per lo stato”. Qantas ha inoltre annunciato che introdurrà il suo Boeing 787 Dreamliner sui voli giornalieri tra Brisbane e Los Angeles a partire da ottobre 2025. Ciò aumenterà significativamente la disponibilità di posti premium per i clienti del Queensland, con l’ulteriore possibilità di scelta della Premium Economy. Nell’ambito della partnership in corso tra American Airlines e Qantas, le compagnie aeree apporteranno congiuntamente alcune modifiche stagionali ai voli tra Brisbane e Melbourne durante il periodo di punta dell’estate australiana. Per dicembre 2025 e gennaio 2026, le compagnie consentiranno la continuazione dei servizi giornalieri con il 787 Dreamliner tra Brisbane e Los Angeles, con Qantas che opererà quattro voli a settimana e American Airlines che ne opererà tre. Nello stesso periodo, Qantas aumenterà i voli con il Boeing 787 tra Melbourne e Dallas a giornalieri, mentre i voli con il Boeing 787 tra Brisbane e Los Angeles torneranno a essere giornalieri a partire da febbraio 2026. Nell’ambito della strategia dual-brand del Gruppo, Jetstar cesserà di volare tra Sydney e Honolulu dopo L’ultimo volo previsto per venerdì 24 ottobre 2025 con il Boeing 787 Dreamliner, che verrà poi ridistribuito verso altre destinazioni in Asia. Qantas opererà successivamente tra 5 e 6 voli a settimana tra Sydney e Honolulu, un servizio che continua a riscuotere un notevole successo tra i clienti dopo il recente lancio dei voli da Melbourne alla capitale hawaiana. Come annunciato in precedenza, l’ultimo A380 di Qantas tornerà in servizio, con l’aereo impiegato sui voli giornalieri tra Sydney e Dallas Fort Worth a partire da gennaio 2026. Ciò comporterà un aumento dei posti premium (First, Business e Premium Economy) offerti sulla rotta.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “Alla luce delle circostanze attuali, ITA Airways ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Tel Aviv fino all’11 maggio, inclusi i voli AZ809 e AZ815 del 12 maggio. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

SWISS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – SWISS informa: “A causa della situazione attuale, SWISS ha deciso di prorogare la sospensione dei suoi voli da e per Tel Aviv fino all’11 maggio incluso. I passeggeri interessati saranno avvisati e riprenotati su altri voli, in base alla disponibilità. In alternativa, offriamo loro una riprenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o un rimborso completo del prezzo del biglietto. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente”.

EDELWEISS PORTA A BORDO NUOVI MENU – Edelweiss informa: “Da maggio 2025, gli ospiti di Business Class ed Economy Class potranno vivere una nuova esperienza culinaria a bordo. Con specialità svizzere accuratamente selezionate, Edelweiss porta in volo una varietà regionale, dai classici tradizionali alle rivisitazioni stagionali. I passeggeri di Business Class potranno gustare uno squisito menu di specialità tipiche svizzere. Edelweiss porta nuovi momenti di piacere anche in Classe Economy, con diversi piatti gustosi”.

AIR CANADA ESPANDE IL SUO SCHEDULE PER L’AMERICA LATINA IL PROSSIMO INVERNO – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato oggi il suo winter sun schedule, che riflette la sua più grande espansione di rete in America Latina fino ad oggi, con il 16% di capacità in più rispetto allo scorso inverno. Tra i punti salienti dei nuovi servizi della compagnia per la stagione invernale 2025-26 figurano nuove destinazioni come Rio de Janeiro, Cartagena, Città del Guatemala e Guadalajara. Inoltre, verranno introdotte 13 nuove rotte, tra cui Santiago, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Nassau, Montego Bay e Huatulco, oltre a frequenze aggiuntive verso destinazioni turistiche popolari. In totale, con oltre 55 voli giornalieri e più di 80.000 posti a settimana, Air Canada offrirà l’offerta più completa di qualsiasi compagnia aerea canadese che voli verso l’America Latina. Tutti i voli sono ora disponibili per la vendita su aircanada.com, tramite i Contact Centre di Air Canada e le agenzie di viaggio”. “Air Canada sta portando avanti la sua strategia New Frontiers espandendo la sua presenza in America Latina quest’inverno. Siamo entusiasti di aggiungere Rio de Janeiro, Cartagena, Città del Guatemala e Guadalajara alla nostra rete globale e di aumentare i servizi per Santiago con nuovi voli da Montreal. Il nostro programma invernale per l’America Latina è stato progettato per servire sia i viaggiatori canadesi che quelli internazionali di Sixth Freedom, nonché per sfruttare le crescenti opportunità di trasporto merci”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, and President, Cargo at Air Canada. “Siamo inoltre molto lieti di aggiungere nuove rotte invernali da Halifax, Quebec City, Ottawa e Vancouver verso Bahamas, Giamaica, Martinica, Guadalupa e Messico, e di aumentare la capacità verso le destinazioni più gettonate per le vacanze al sole. Grazie all’ampiezza e alla profondità della rete di Air Canada, il nostro prossimo programma invernale offre una moltitudine di opzioni di viaggio per i clienti, ovunque si trovino”.

UDO CLEMENS RAFFORZA IL TEAM DI LOT POLISH AIRLINES – LOT Polish Airlines informa: “Udo Clemens (53) è entrato a far parte del team di LOT Polish Airlines a Francoforte sul Meno come Inside Sales Manager. In questa posizione, è il referente operativo e amministrativo per le agenzie di viaggio partner nel mercato italiano, tedesco, austriaco, svizzero e maltese e supporta anche il Key Account Management team dello Star Alliance member. Riporta a Amit Ray, Director Italy, DACH Markets, Malta + India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines. “Siamo lieti di dare il benvenuto nel team a Udo Clemens, un professionista esperto con molti anni di esperienza nel settore del trasporto aereo”, afferma Amit Ray. “LOT Polish Airlines continua ad espandere costantemente la sua rete di rotte e a investire nel suo prodotto e nella sua flotta: grazie alla sua esperienza, Udo Clemens sarà in grado di sfruttare questi punti di forza in modo ancora più efficace per i nostri clienti”.

DASSAULT AVIATION: JOB DATING DURANTE IL PARIS AIR SHOW – Dassault Aviation informa: “Nel 2025, Dassault Aviation prosegue la sua campagna di reclutamento, in tutte le professioni, in tutta la Francia. Nell’ambito del 55th Paris-Le Bourget International Air Show, dal 16 al 22 giugno, saranno organizzati diversi Jobs Dating events presso la Dassault Aviation HR area. Verrà offerta un’ampia gamma di opportunità di carriera. I candidati selezionati, che hanno precedentemente inviato la propria candidatura online alle posizioni aperte sul nostro sito dedicato alle carriere, riceveranno un invito VIP per un Job Dating e un’esperienza immersiva in Dassault Aviation. La scadenza per le candidature è il 1° giugno 2025. I posti sono limitati. Nell’ambito di SIAE 2025, Dassault Aviation sarà presente anche alle giornate dedicate al pubblico il 20, 21 e 22 giugno nella HR area, nonché presso ‘Avion des métiers’ e il ‘Paris Air Lab'”.

IL REGNO UNITO VERSO LA FULL OPERATIONAL CAPABILITY DELL’F-35 – F-35 informa: “La United Kingdom F-35 fleet mira a dichiarare la full operational capability. Un Carrier Strike Group guidato dalla HMS Prince of Wales e dai suoi F-35B è salpato il mese scorso per l’Operation Highmast, un importante dispiegamento globale che vede per la prima volta schierati due squadroni di F-35B della Royal Navy e della Royal Air Force. Sebbene gli F-35 abbiano già dimostrato il loro valore in contesti operativi, questo traguardo significa che il Regno Unito può condurre continuous F-35 operations con più squadroni da terra e da mare, il che migliora significativamente le sue capacità di risposta rapida. Il programma F-35 sta anche svolgendo un ruolo chiave nel rafforzamento dell’economia del Regno Unito. Supporta oltre 20.000 posti di lavoro in tutto il Regno Unito, promuovendo l’innovazione e aiutando a sviluppare competenze essenziali nel campo della difesa”.

UNITED ANNUNCIA L’INVESTIMENTO NELLA POWER-TO-LIQUID FUELS COMPANY TWELVE – United informa: “United ha annunciato un investimento in Twelve, un’azienda innovativa produttrice di carburanti a basse emissioni di carbonio che utilizza un processo simile alla fotosintesi per trasformare CO2 e acqua in sustainable aviation fuel (SAF) utilizzando energia rinnovabile. Questo investimento da parte di United Airlines Ventures Sustainable Flight Fund segue il $83 million Series C funding round and project financing per la sua prima SAF production facility, AirPlant™ One, situata a Moses Lake, Washington. L’impianto dovrebbe iniziare la produzione quest’anno e produrrà 50.000 galloni di SAF all’anno. Lo scorso anno, Twelve ha stipulato un SAF purchase agreement con una grande compagnia aerea europea. In base al contratto di 14 anni, Twelve fornirà 260 milioni di galloni di SAF a supporto delle sue cinque compagnie aeree. Questo accordo a lungo termine, unito allo sviluppo del primo impianto di Twelve, sottolinea la domanda per la tecnologia innovativa e il SAF dell’azienda. Il SAF che Twelve prevede di produrre una volta che il suo impianto sarà operativo, dovrebbe essere un carburante alternativo a basse emissioni di carbonio con il potenziale di ridurre le emissioni del ciclo di vita fino al 90% rispetto al jet fuel convenzionale”. “L’espansione della SAF industry è il principale ostacolo che l’air travel deve superare per aumentare l’offerta e ridurre il prezzo dei carburanti a basse emissioni di carbonio”, ha affermato Andrew Chang, head of United Airlines Ventures®. “Twelve si è differenziata grazie al capitale raccolto e ai contratti SAF che si è aggiudicata, ottenendo la flessibilità necessaria per commercializzare la propria tecnologia e far crescere le proprie attività in modo rapido”.

RAYHTEON DIMOSTRA CON SUCCESSO LE CAPACITA’ DELL’ASTARTE SYSTEM – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda RTX, ha dimostrato con successo la capacità dell’Air Space Total Awareness for Rapid Tactical Execution, o ASTARTE, di integrarsi con multiple military command and control systems durante il Project Convergence Capstone 5. Sviluppato da un team di tecnici guidato da Raytheon Advanced Technology, ASTARTE migliora airspace operations and deconfliction in highly congested battlespaces. Il software automatizza la capacità di fornire un quadro operativo comune in tempo reale integrandosi con i sistemi di comando e controllo esistenti, prevedendo l’utilizzo dell’airspace e migliorando i tempi di pianificazione. Dalla dimostrazione dell’anno scorso al Capstone 4 event, l’ASTARTE system è stato perfezionato e migliorato per offrire nuove capacità”.

RTX COMPLETA IL PRIMO FLIGHT TEST DEL PHANTOMSTRIKE RADAR – Raytheon informa: “Raytheon, una società RTX, ha completato con successo il primo flight test del suo PhantomStrike radar sul suo Multi-Program Testbed aircraft in Ontario, California. PhantomStrike ha tracciato con successo diversi airborne targets e ha mappato accuratamente il terreno. PhantomStrike è un fully air-cooled, fire-control radar, unico nel suo genere, progettato per fornire long-range threat detection, tracking and targeting. A quasi la metà del costo di un tipico typical fire control radar, offre capacità superiori grazie al suo fascio digitale più veloce e agile, al rilevamento avanzato dei bersagli e alla resistenza alle interferenze. PhantomStrike è un gallium nitride (GaN) powered radar che consente all’equipaggio di vedere più lontano. È progettato per una vasta gamma di piattaforme, tra cui uncrewed and light-attack aircraft, fighter jets, helicopters and ground-based towers. Ha un peso pari a quasi la metà di un moderno active electronically scanned array (AESA) radar. La produzione dei radar avviene a Forest, Mississippi, Tucson, Arizona e in Scozia, con il supporto di Raytheon UK”.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato la nomina di Vijay Raman come nuovo vice president, sales and revenue management. Raman sarà responsabile per revenue optimization, ancillary strategy, distribution and corporate sales. Riferirà a Daniel Shurz, JetBlue senior vice president of network, revenue, and enterprise planning. “Vijay offre un’incredibile miscela di pensiero strategico, rigore analitico e conoscenza del settore”, ha affermato Shurz. “La sua leadership sarà la chiave mentre continuiamo a far avanzare la nostra strategia JetForward, offrendo al contempo un valore convincente ai nostri clienti. Sono fiducioso che la vasta esperienza di Vijay ci aiuterà a sbloccare nuove opportunità di crescita dei ricavi”.

SKY LEASING ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI JETBLUE VENTURES – Sky Leasing (“Sky”), un leader di investimento aeronautico, e JetBlue Airways hanno annunciato oggi che Sky ha acquisito JetBlue Ventures, JetBlue venture capital subsidiary. Questa transazione inaugurerà la prossima era di crescita per JetBlue Ventures, con ampliate opportunità per scalare le tecnologie che cambiano il gioco sfruttando le profonde relazioni industriali di Sky, la portata globale e l’accesso al capitale. JetBlue continuerà a fungere da partner strategico per JetBlue Ventures. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a JetBlue Ventures nella famiglia Sky”, ha dichiarato Matthew Crawford, Co-Chief Investment Officer at SKY. “Attraverso le nostre partnership aeronautiche in tutto il mondo, stiamo assistendo in prima persona ai rapidi progressi e alle innovazioni nel settore dei viaggi e, come partner a lungo termine di JetBlue, abbiamo costantemente ammirato JetBlue Ventures”. “Abbiamo fondato JetBlue Ventures, con cui investire in startup in fase iniziale che avrebbero modellato il futuro dei viaggi e, con tutte le misure, è stato un successo incredibile”, ha affermato Joanna Geraghty, chief executive officer, JetBlue. “Questa transazione ci consente di concentrarci sulle nostre core airline operations, pur mantenendo l’accesso alle nostre innovazioni”.