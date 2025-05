Emirates espande la sua presenza nella Cina orientale con il lancio di voli giornalieri Dubai-Hangzhou

Emirates lancerà un servizio giornaliero diretto tra Dubai e Hangzhou a partire dal 30 luglio. L’ultima espansione della compagnia aerea verso Hangzhou rende la città il suo quinto punto di accesso alla Cina continentale dopo Beijing, Guangzhou, Shanghai e Shenzhen.

“Il nuovo servizio sarà operato con un Boeing 777-300ER a tre classi, con una capacità totale di 2.478 posti a settimana.

Il volo Emirates EK310 partirà da Dubai alle 09:40 e arriverà a Hangzhou alle 22:00. Il volo di ritorno, EK311, partirà da Hangzhou alle 00:10 e atterrerà a Dubai alle 04:55.

I nuovi voli sono programmati in modo ottimale per collegare i viaggiatori a 38 destinazioni in Europa, 22 in Africa, 11 in Medio Oriente, oltre a Brasile e Argentina, offrendo comodi collegamenti di andata e ritorno verso città chiave come Istanbul, Barcellona, Il Cairo e Johannesburg”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha commentato la recente espansione della compagnia aerea nella Cina continentale: “Il lancio di una nuova rotta Dubai-Hangzhou segna un momento cruciale per le nostre operazioni nella Cina continentale e nella più ampia regione dell’Asia orientale. Come hub globale emergente per l’innovazione, l’e-commerce e la produzione avanzata, Hangzhou aprirà le porte a nuove opportunità per le nostre operazioni passeggeri e cargo, rafforzando ulteriormente i vitali scambi economici e tecnologici tra Medio Oriente e Cina. L’aggiunta di un quinto gateway alla nostra rete nella Cina continentale non solo migliorerà la connettività per i viaggiatori, ma offrirà anche alle aziende un accesso efficiente da e verso i principali mercati dell’Asia orientale. Questa espansione fa parte della nostra strategia di crescita globale e posiziona Emirates come la compagnia aerea preferita per i collegamenti tra il mondo e i fiorenti corridoi economici della Cina continentale e oltre. Esprimiamo la nostra gratitudine alle autorità locali per il loro prezioso supporto a questa nuova rotta strategica e non vediamo l’ora di collaborare strettamente per raggiungere i nostri obiettivi comuni di una migliore connettività globale”.

“Il Boeing 777-300ER di Emirates offrirà ai viaggiatori 8 suite di First Class, 42 poltrone di Business Class reclinabili e 304 poltrone ergonomiche di Economy Class. I passeggeri che volano con Emirates verso Hangzhou potranno inoltre usufruire del pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo ice della compagnia aerea, che offre oltre 6.500 canali di intrattenimento on-demand in più di 40 lingue, incluso il cinese, oltre a una cucina di ispirazione regionale con piatti cinesi molto popolari.

Grazie alla sua ampia rete e alle sue strutture all’avanguardia, Emirates SkyCargo rafforzerà ulteriormente i legami economici e commerciali tra Cina ed Emirati Arabi Uniti, rafforzando al contempo il ruolo di Hangzhou come importante hub cargo e gateway per l’e-commerce transfrontaliero.

Emirates SkyCargo sfrutterà la nuova rotta verso Hangzhou per potenziare la sua presenza cargo in tutta l’Asia orientale, soddisfacendo la crescente domanda di air freight solutions affidabili”, prosegue Emirates.

“Dal 30 luglio Emirates opererà 49 voli settimanali verso la Cina continentale, inclusi doppi voli giornalieri per Pechino e Shanghai, voli giornalieri per Guangzhou e Shenzhen e il nuovo servizio giornaliero per Hangzhou. La continua espansione della compagnia aerea nella Cina continentale riflette il rafforzamento dei legami bilaterali tra Emirati Arabi Uniti e Cina e sottolinea l’impegno di lunga data di Emirates nel promuovere gli obiettivi della Belt and Road Initiative”, conclude Emirates.

