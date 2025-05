Emirates inaugura il nuovo World Store a Singapore

Emirates informa: “Emirates ha inaugurato oggi ufficialmente il suo primo Emirates World Store a Singapore, riaffermando il suo impegno nell’offrire un’esperienza cliente di alto livello, insieme a prodotti e servizi di livello mondiale, in uno dei mercati più dinamici del Sud-est asiatico.

Situato in posizione centrale, in Odeon 333, proprio di fronte all’iconico Raffles Hotel, l’Emirates World Store offre ai clienti servizi di pianificazione e consulenza di viaggio di alto livello, forniti da consulenti dedicati. Lo store presenta anche display interattivi e immersivi per offrire ai visitatori un assaggio in prima persona della pluripremiata esperienza di volo della compagnia aerea, tra cui un’installazione esperienziale della First Class Suite disponibile esclusivamente presso la location di Singapore”.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Il 2025 segna il 35° anniversario delle nostre attività a Singapore e l’apertura dell’Emirates World Store qui oggi rappresenta una pietra miliare significativa del nostro percorso. Lo store incarna il meglio di ciò che rappresentiamo: servizio impeccabile, design premium e approccio incentrato sul cliente. Che i visitatori stiano pianificando la loro prossima avventura o semplicemente scoprendo le nostre offerte, questo store offre uno spazio accogliente e informativo che dà vita alla nostra promessa “Fly Better”. Singapore è sempre stata un pilastro delle attività di Emirates nel Sud-est asiatico e, solo nel 2024, abbiamo trasportato oltre 800.000 passeggeri tra Singapore e Dubai. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti in questa nuova casa e di continuare a crescere a Singapore negli anni a venire”.

“L’Emirates World Store di Singapore riflette l’evoluzione della strategia di vendita al dettaglio della compagnia aerea: una strategia che combina innovazione, personalizzazione e praticità in uno spazio facilmente accessibile ai clienti.

Alla luce di studi interni e del comportamento globale dei clienti, Emirates ha scoperto che i viaggiatori continuano ad apprezzare le esperienze di acquisto di persona, soprattutto quando si tratta di pianificare un’esperienza personale come il viaggio. Questo concept di vendita al dettaglio rivisitato offre un approccio più umano alla prenotazione, consentendo ai visitatori di ricevere consigli di viaggio personalizzati, accedere a tariffe esclusive ed esplorare da vicino i migliori prodotti Emirates.

Con una superficie di oltre 330 metri quadrati, l’Emirates World Store è progettato per offrire un ambiente accogliente, open space, simile a una lounge, caratterizzato dalla palette di colori luminosi e contemporanei tipica della compagnia aerea, con decorazioni ispirate al Ghaf Tree, l’albero nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che decorano le pareti.

Con quattro sportelli dedicati al servizio clienti gestiti da consulenti esperti, gli ospiti possono prenotare voli, richiedere consigli professionali e pianificare le proprie vacanze in tutta tranquillità.

Emirates presenterà inoltre per la prima volta in assoluto un’ampia gamma di prodotti realizzati con materiali di riciclo creativo presso l’Emirates World Store di Singapore. Questi prodotti incarnano l’impegno della compagnia aerea per la sostenibilità ambientale e includono articoli innovativi per la vita quotidiana, come borse, portadocumenti e astucci da viaggio.

Uno dei punti di forza dello store di Singapore è l’esposizione permanente della Emirates First Class Private Suite, che offre ai clienti un’opportunità unica di provare il pluripremiato prodotto della compagnia aerea”, prosegue Emirates.

“Emirates collega Singapore al mondo da 35 anni quest’anno, operando quattro voli giornalieri per Dubai, oltre a un volo giornaliero per Phnom Penh, in Cambogia. Tra le destinazioni più gettonate per i viaggiatori provenienti da Singapore figurano Londra, Parigi e Milano. La compagnia aerea è da tempo impegnata nel Singapore market, offrendo un’ampia gamma di servizi premium sia per i viaggiatori di piacere che per quelli d’affari”, conclude Emirates

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)