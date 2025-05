Il cinema torna a prendere il volo con TAP Air Portugal

TAP Air Portugal informa: “Dopo il successo della prima edizione, che ha visto fra i vincitori un documentario italiano, Memórias, di Inês von Bonhorst e Yuri Pirondi, TAP Air Portugal annuncia la seconda edizione dell’Altitude Film Fest, il proprio Festival Cinematografico a Bordo, che torna per continuare a celebrare la settima arte a 30.000 piedi di altitudine. Questo progetto innovativo rende omaggio al cinema internazionale nel contesto unico dell’esperienza di volo, promuovendo al contempo il Portogallo, la sua cultura e le sue tradizioni, sia all’interno che oltre i confini nazionali. Le candidature sono aperte fino al 31 maggio 2025 e la quota di iscrizione è di 10 dollari statunitensi.

L’Altitude Film Fest offre una piattaforma internazionale ai registi emergenti, invitandoli a presentare cortometraggi di fiction o documentari, della durata massima di 30 minuti, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: una parte del film deve essere stata girata in territorio portoghese e/o il contenuto deve essere incentrato sulla cultura portoghese. Saranno ammessi solo cortometraggi prodotti tra il 1° marzo 2024 e il 30 aprile 2025. I lavori presentati saranno preselezionati da una commissione nominata da TAP e, dopo questa selezione iniziale, una rosa di film sarà sottoposta alla valutazione finale di una giuria indipendente composta da professionisti del settore cinematografico. I finalisti saranno contattati entro il 28 luglio 2025″.

“Nato con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti e offrire ai passeggeri un’esperienza culturale distintiva, l’Altitude Film Fest trasforma il sistema di intrattenimento a bordo degli aeromobili a lungo raggio TAP in una vera e propria sala cinematografica. Durante il mese di ottobre 2025 i passeggeri dei voli intercontinentali della compagnia aerea portoghese avranno l’opportunità di guardare i 10 film finalisti e votare il proprio preferito, contribuendo così alla scelta dei vincitori.

La selezione finale dei vincitori risulterà da una combinazione tra il voto della giuria (40%) e il voto del pubblico a bordo (60%).

La cerimonia di premiazione è prevista per la Giornata Mondiale del Cinema, il 5 novembre 2025, a Lisbona. I film vincitori dei Grand Prix per il Miglior Film di Fiction e Miglior Documentario riceveranno ciascuno una borsa di viaggio del valore di 1.500 euro. Questo riconoscimento non premia unicamente l’eccellenza artistica e narrativa dei film vincitori, ma offre anche ai registi la possibilità di esplorare nuovi orizzonti e lasciarsi ispirare da nuove esperienze in tutto il mondo.

Tutte le informazioni sulla nuova edizione dell’Altitude Film Fest sono disponibili a questo indirizzo: https://www.flytap.com/en-pt/on-board/altitude-film-festival“, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)