easyJet: fino al 20% di sconto su 230.000 posti con i super sconti

easyJet informa: “Tornano i super sconti di easyJet, un’opportunità imperdibile che offre a 230.000 viaggiatori la possibilità di volare verso le loro destinazioni preferite approfittando di biglietti scontati del 20%.

A partire da oggi fino al 13 maggio, i viaggiatori potranno scegliere tra un ampio ventaglio di destinazioni per viaggiare tra il 19 maggio e il 22 marzo 2026, per sfruttare al meglio tutti i ponti del 2025 e i primi mesi del 2026.

Che si tratti di una fuga breve o di una lunga vacanza, la programmazione di easyJet offre spunti ideali per ogni esigenza, con offerte che invogliano a partire senza pensieri. La scelta è ampia, pensata per soddisfare ogni tipo di viaggio o vacanza, offrendo a chi desidera approfittare delle festività già nel calendario, la possibilità di pianificare con largo anticipo a tariffe imbattibili”.

“Quest’estate, i passeggeri easyJet potranno volare ad esempio da Milano Malpensa a Olbia, per godersi le acque cristalline e le spiagge della Costa Smeralda, una delle mete balneari più amate d’Italia. Ideale per chi cerca relax, mare e paesaggi mozzafiato, Olbia è la porta d’ingresso perfetta per esplorare la Sardegna settentrionale.

Per chi desidera un’estate all’insegna della cultura e dell’eleganza, easyJet collega Milano Linate a Vienna, splendida capitale austriaca celebre per la sua storia imperiale, la musica classica e i caffè storici. Tra il Castello di Schönbrunn e il Duomo di Santo Stefano, Vienna regala atmosfere uniche e raffinate. Da Milano Linate sarà possibile inoltre raggiungere Spalato, in Croazia con volo diretto: una destinazione perfetta per chi cerca mare, storia e buon cibo. Con il Palazzo di Diocleziano e le spiagge dal mare limpido, Spalato è la scelta ideale per una vacanza completa.

Un’altra destinazione perfetta per l’estate è Mykonos, raggiungibile sia da Milano Malpensa che da Napoli. L’isola greca è sinonimo di divertimento, acque turchesi e tramonti indimenticabili: la cornice ideale per una vacanza tra mare e movida”, prosegue easyJet.

“Tra le mete autunnali e invernali offerte da easyJet per una pausa dal quotidiano, la Spagna permette di vivere arte, mare, divertimento e buon cibo anche nei mesi più freddi. Da Milano Malpensa si potrà raggiungere Barcellona, vibrante città catalana che in inverno mantiene un clima mite e offre un mix irresistibile di arte, architettura e cucina mediterranea e Malaga, meta andalusa che incanta con il suo centro storico, i musei dedicati a Picasso e le passeggiate sul lungomare anche in inverno.

Chi parte da Napoli potrà volare ad Alicante, città costiera della Spagna baciata dal sole tutto l’anno, perfetta per chi cerca un break invernale con vista mare.

Per chi ama invece le atmosfere più esotiche, Rabat è raggiungibile da Milano Malpensa: capitale del Marocco, è una città affascinante che mescola tradizione e modernità, ideale per un viaggio fuori dal comune.

Marrakech rappresenta poi una delle proposte più suggestive per i ponti del 2025: servita sia da Milano Malpensa che da Napoli, la città rossa regala un’esperienza unica tra souk, spezie e architettura moresca, perfetta per una fuga nel cuore del Maghreb.

Infine, per chi viaggia da Roma Fiumicino, con voli quotidiani sarà possibile raggiungere Zurigo, città svizzera raffinata, perfetta per una fuga tra musei, cioccolato e paesaggi alpini.

La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet fino al 13 maggio incluso”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)