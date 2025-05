Wizz Air inaugura la nuova rotta Catania – Vilnius

Wizz Air ha ufficialmente inaugurato la nuova rotta che collega Catania a Vilnius, segnando l’apertura di un collegamento diretto inedito tra la Sicilia e la Lituania.

“A partire da ieri, lunedì 5 maggio 2025, il nuovo volo opererà due volte a settimana (ogni lunedì e venerdì), offrendo ai viaggiatori siciliani un comodo e conveniente accesso alla capitale lituana e viceversa. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Il lancio della rotta Catania – Vilnius rappresenta un nuovo importante tassello nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia, oltre a rafforzare la connettività internazionale della Sicilia. Questa tratta segna un ulteriore sforzo della compagnia aerea per garantire una scelta di viaggi il più possibile varia e disparata ai propri passeggeri, offrendo loro per la stagione estiva 2025 una scelta tra oltre 200 rotte dall’Italia verso 80 destinazioni in 32 Paesi – segnando il numero record di 13 milioni di posti a tariffe accessibili”, afferma Wizz Air.

“Siamo entusiasti di celebrare il lancio della rotta Catania – Vilnius, che rafforza ulteriormente la nostra rete in Italia e contribuisce a rendere la Sicilia ancora più accessibile ai viaggiatori internazionali”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questo collegamento non solo amplia le possibilità di viaggio per i passeggeri siciliani, ma rappresenta anche un’opportunità straordinaria per promuovere le eccellenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio. Con questa nuova tratta, Wizz Air conferma il proprio impegno nel sostenere il turismo e l’economia locale, creando nuove connessioni tra la Sicilia e il resto d’Europa”.

“La nuova rotta Catania-Vilnius è un ulteriore segnale della centralità strategica dello scalo nello sviluppo della connettività internazionale della Sicilia”, ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso. “Siamo orgogliosi che Wizz Air continui a investire su Catania, rafforzando la rete di collegamenti diretti e contribuendo a generare nuove opportunità per il turismo, l’economia e le relazioni culturali tra territori”.

“Con il lancio della rotta Catania – Vilnius, Wizz Air consolida il suo impegno a favorire una mobilità internazionale sempre più capillare e accessibile, confermando il ruolo centrale della Sicilia – e in particolare di Catania, sede di una delle cinque basi italiane della compagnia – nella propria strategia di espansione”, conclude Wizz Air.

CATANIA – VILNIUS – Lunedì e Venerdì – Dal 5 Maggio 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)