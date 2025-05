Air France beach a Cannes: una nuova edizione nei colori di La Première

Air France è partner ufficiale della 78a edizione del Festival del Cinema di Cannes. Per l’occasione, la compagnia aerea riapre la sua spiaggia privata sulla Croisette, celebrando anche la sua nuova esperienza di viaggio La Première, svelata in primavera.

“Il luogo da non perdere al festival, la spiaggia Air France, quest’anno celebra la nuova esperienza di viaggio La Première, l’emblema dell’eleganza nel trasporto aereo. Accanto alla spiaggia dell’Hôtel Martinez a Cannes, la spiaggia Air France dispone di un ristorante intimo con circa trenta posti a sedere, una confortevole lounge all’aperto e un bar, mettendo in mostra l’arte culinaria francese che la compagnia si impegna a offrire ai clienti durante il loro viaggio, insieme a una selezionata lista di vini e champagne La Première. Sono disponibili anche lettini con accesso diretto al mare per rilassarsi.

Sulla sua spiaggia nel cuore di Cannes, Air France espone la sua nuova suite La Première. Esposta in una vetrina su misura, il mock-up della suite è accessibile a tutti gli ospiti con una prenotazione al ristorante. Un’occasione perfetta per scoprire questa esclusiva suite composta da un sedile e una chaise longue, lunga cinque finestrini.

Quest’anno, i colori distintivi dell’esperienza di viaggio La Première sono esposti sulla spiaggia Air France. Tonalità di grigio contrastano con il bianco immacolato della suite cabina, mentre tocchi di rosso, il colore emblematico della compagnia aerea, aggiungono una nota di carattere e distinzione. Il cavalluccio marino alato, storico emblema di Air France e simbolo distintivo dell’universo La Première, adorna anche questo spazio singolare”, afferma Air France.

“Come partner ufficiale del Festival del Cinema di Cannes da 45 anni, Air France ha sempre coltivato forti legami con il cinema, una fonte di sogni proprio come il viaggio aereo. Fin da “Un americano a Parigi”, il suo primo film proiettato a bordo di un Constellation in volo da New York a Parigi nel 1951, il cinema è parte del DNA di Air France ed è ora un elemento chiave dell’esperienza di viaggio.

In tutte le sue cabine a lungo raggio, Air France promuove il cinema tutto l’anno su 38.000 schermi individuali. La compagnia offre 1.500 ore di intrattenimento in volo, inclusa un’ampia selezione di film francesi e pellicole che hanno vinto premi nelle precedenti edizioni del Festival del Cinema di Cannes.

La spiaggia Air France, situata nei dell’Hôtel Martinez sarà aperta dalle 10:00 alle 18:00, prenotazione obbligatoria. Menu pranzo, bevande incluse, da 95 euro. Noleggio lettini da 60 euro”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)