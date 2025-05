Volotea: da oggi in vendita i voli per la stagione primavera-estate 2026

Volotea informa: “Dopo settimane caratterizzate da ponti e weekend lunghi, non c’è momento migliore per iniziare a pianificare un altro viaggio e quindi, perchè non pensare già all’estate 2026? Così, proprio per chi ama organizzarsi con largo anticipo, Volotea annuncia oggi l’apertura delle vendite per la stagione primavera-estate 2026. Da aprile a ottobre del prossimo anno sarà possibile volare, a livello di network, verso 110 destinazioni in 18 Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Spagna, Grecia e Repubblica Ceca. L’apertura delle vendite permette già da ora di acquistare voli in vista dei ponti primaverili, delle vacanze estive o delle fughe fuori stagione, approfittando delle migliori tariffe disponibili”.

“Anche per il 2026, Volotea conferma un’offerta costruita su misura per chi cerca viaggi diretti, comodi e accessibili tra città europee di medie e piccole dimensioni, verso mete sia balneari e sia culturali. Chi desidera trascorrere qualche giorno al mare può volare verso le spettacolari isole greche, le coste assolate dell’Andalusia o le acque cristalline della Sardegna. Per chi sogna una vacanza all’insegna del relax, la compagnia permette di raggiungere anche località meno conosciute, perfette per rigenerarsi tra paesaggi autentici, come i borghi del sud della Francia o le verdi colline dell’entroterra spagnolo.

Gli amanti della buona tavola potranno invece organizzare itinerari tra sapori e tradizioni gastronomiche nelle città simbolo del gusto europeo, come Napoli, Palermo, Lione, Bilbao o Marsiglia, mete ideali per scoprire cucine locali e mercati vivaci. E per chi non rinuncia all’arte e alla cultura, il network di Volotea include destinazioni intramontabili come Praga, Atene, Firenze e Verona, ricche di musei, storia e bellezze architettoniche”, prosegue Volotea.

“Un’esperienza di viaggio che diventa ancora più vantaggiosa grazie a Megavolotea, il programma di fidelizzazione pensato per i passeggeri più affezionati. Iscrivendosi a Megavolotea, è possibile accedere a servizi esclusivi come imbarco prioritario, bagaglio a mano incluso, selezione del posto e cambi di volo illimitati senza costi aggiuntivi. Inoltre, fino a quattro accompagnatori possono usufruire degli stessi privilegi. Con oltre 800.000 clienti fidelizzati e un Net Promoter Score – il parametro che indica la soddisfazione clienti – che supera i 50 punti, Megavolotea si conferma uno dei programmi loyalty più apprezzati nel panorama del trasporto aereo low-cost in Europa.

I voli per la stagione primavera-estate 2026 sono già disponibili sul sito www.volotea.com e presso le principali agenzie di viaggio”, conclude Volotea.

