Emirates inaugura il Bangkok World Store

Emirates ha inaugurato ufficialmente il suo Emirates World Store a Bangkok: uno spazio premium in stile lounge che unisce servizi di viaggio personalizzati, prodotti ed esperienze immersive firmati Emirates.

“Il nuovo store riflette l’impegno a lungo termine della compagnia aerea nei confronti della Thailandia e del crescente mercato dei viaggi premium della regione.

Il Bangkok World Store segna il secondo importante investimento di Emirates in Thailandia nel giro di pochi mesi, dopo l’ampliamento della sua Suvarnabhumi Airport Lounge all’inizio di quest’anno, la più grande lounge aeroportuale della compagnia aerea al di fuori dell’hub di Dubai. L’accordo coincide anche con l’annuncio di una nuova partnership strategica tra Emirates e la Tourism Authority of Thailand (TAT), volta a incrementare il turismo in entrata dalla rete globale di Emirates verso la Thailandia. Nell’ambito dell’accordo, le due organizzazioni collaboreranno a iniziative di marketing e promozione per valorizzare l’attrattiva della Thailandia come destinazione di prim’ordine”, afferma Emirates.

“L’Emirates World Store di Bangkok rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso per avvicinarci ancora di più ai nostri clienti in Thailandia. Bangkok rimane una delle nostre principali porte d’accesso nel Sud-est asiatico e questo nuovo concept store offre un’esperienza di shopping esclusiva e personalizzata che porta lo spirito di Emirates nel cuore della città. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti un assaggio dei nostri prodotti e servizi di alta qualità, nonché uno spazio dove pianificare i loro viaggi con Emirates”, ha dichiarato Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer.

“Il nuovo World Store porta l’esperienza di viaggio e l’ospitalità distintivi di Emirates nel cuore del quartiere commerciale della città. Situato presso il Gaysorn Centre, grazie alla sua posizione privilegiata, lo store ospita l’Emirates A380 Onboard Lounge, offrendo ai visitatori un assaggio diretto dell’eleganza che attende i passeggeri a bordo dell’aereo di punta di Emirates, nonché del servizio Premium Economy che sarà disponibile sui voli EK372/373 tra Dubai e Bangkok a partire da luglio.

Con una superficie di 254 metri quadrati, lo store open space in stile lounge riflette il design luminoso e arioso di Emirates a bordo. I consulenti esperti di Emirates, presso gli sportelli dedicati al servizio clienti, offrono supporto personalizzato per prenotazioni di voli, emissione di biglietti e richieste di viaggio generali, comprese esperienze su misura all’interno del network globale della compagnia aerea.

Il Bangkok World Store fa parte della più ampia strategia di espansione retail di Emirates, che si basa sul successo delle aperture a Hong Kong, Manila, Singapore e altre città, stabilendo un nuovo punto di riferimento per l’innovazione del travel retail nel Sud-est asiatico. Con un investimento previsto di 27 milioni di dollari nei prossimi tre anni, la compagnia aerea aprirà altri Emirates World Store in città chiave in tutto il mondo, per offrire un’esperienza cliente di livello superiore ai viaggiatori”, conclude Emirates.

