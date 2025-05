Condor lancia i voli per Parigi (CDG), Milano (MXP) e Praga (PRG)

Condor informa: “Dal 1° maggio 2025, Condor ha lanciato voli per Milano (MXP), Parigi (CDG) e Praga (PRG). Con queste tre destinazioni, tutte le nuove Condor city destinations sono ora incluse nel daily flight schedule.

Da giovedì scorso, sono disponibili due voli giornalieri per Milano Malpensa. Il volo DE4356 decolla da Francoforte alle 06:50 e il volo DE4354 alle 15:05 (leggi anche qui riguardo l’inaugurazione del collegamento tra MXP e FRA di Condor). Il volo DE4265 parte per Parigi (CDG) alle 06:25 del mattino e il volo DE4215 alle 15:10. I passeggeri che volano per Praga possono scegliere tra due opzioni: la mattina alle 06:50 o il pomeriggio alle 14:50. Tutti i voli saranno operati con aeromobili Condor della famiglia A32x“.

“Con il lancio dei nostri voli per Milano, Parigi e Praga, offriamo ora ai nostri ospiti un’ampia gamma di destinazioni europee con collegamenti ideali via Francoforte per l’estate”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “I nostri nuovi city flights sono stati finora accolti molto bene e siamo anche molto soddisfatti della collaborazione con i nostri nuovi aeroporti partner. Condor sta così ampliando ulteriormente il suo portfolio di servizi e si sta affermando ulteriormente nei nuovi mercati”.

“Sui nuovi city flights, gli ospiti possono scegliere tra Economy e Business Class. In Economy Class, gli ospiti ricevono acqua e uno snack gratuiti, mentre in Business Class vengono serviti bevande e uno snack di alta qualità. Inoltre, dal 2 aprile 2025, gli ospiti hanno anche la possibilità di portare gratuitamente un bagaglio a mano oltre a una piccola borsa con la tariffa Economy Light.

I biglietti per i voli Condor verso le metropoli europee possono essere prenotati presso tutte le agenzie di viaggio o online sul sito www.condor.com“, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Md80.it)