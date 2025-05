LATAM Airlines inizia a operare con i nuovi aerei dotati di Cabine Premium Business rinnovate e all’avanguardia

Lo scorso 26 aprile, LATAM Airlines Group ha iniziato a operare il primo aeromobile dotato di cabine rinnovate, tra cui spiccano le suite Recaro R7 in Premium Business, che offrono maggiore comfort e privacy – grazie alle porte scorrevoli – e con un design ispirato alla bellezza naturale del Sud America, facendo di LATAM Airlines Group il primo gruppo aereo sudamericano a offrire questa nuova esperienza.

Oltre alle cabine Premium Business, il restyling riguarda anche i sedili della classe Economy, che saranno dotati di poltrone di ultima generazione, ergonomiche ed in grado garantire più spazio e comfort, oltre a miglioramenti nella proposta di intrattenimento a bordo e nel design.

L’inaugurazione di questi aeromobili è avvenuta sulla rotta Santiago-Messico, con un volo che è decollato da Santiago del Cile alle 8:10 del 26 aprile. Successivamente, altri due aeromobili sono entrati in funzione per le tratte Santiago-Bogotá e Santiago-Miami, rispettivamente il 3 e il 6 maggio. In futuro, i tre aerei 787-8 – tutti con base in Cile – continueranno a operare sulle rotte da Santiago verso l’Isola di Pasqua (Cile), Bogotá (Colombia), Madrid (Spagna), Miami, New York e Los Angeles (Stati Uniti).

Questi aeromobili fanno parte del processo di rinnovamento di 24 aeromobili Boeing 787, annunciato lo scorso settembre, per un investimento di 360 milioni di dollari.

“Con l’obiettivo di modernizzare costantemente la nostra flotta e migliorare l’esperienza di volo in Sud America, LATAM Airlines è orgogliosa di essere il primo gruppo aereo della regione a rinnovare la classe Premium Business con l’introduzione di porte scorrevoli. Questa iniziativa offre ai nostri passeggeri un livello senza precedenti di privacy e comfort, ispirato alla bellezza del nostro territorio”, ha dichiarato Paulo Miranda, Vice – Presidente Area Customer di LATAM Airlines Group.

Dei 24 aeromobili ammodernati, 10 sono Boeing 787-8, che operano su voli internazionali e nazionali in Cile, mentre 14 sono Boeing 787-9, impiegati sia su voli internazionali che nazionali in Cile, Brasile e Perù.

“Con grande entusiasmo entriamo nella fase successiva della nostra partnership con LATAM Airlines Group e ci prepariamo per il primo volo dell’R7 da Santiago”, ha affermato Mark Hiller, CEO di RECARO Aircraft Seating e RECARO Holding. “Con un forte focus sul comfort, la privacy e l’eleganza della cultura sudamericana, ogni dettaglio è stato progettato con attenzione per migliorare l’esperienza complessiva di volo. Congratulazioni ai team di RECARO e LATAM Airlines Group per questo importante traguardo”.

Il processo completo di rinnovamento dei 24 aeromobili viene effettuato presso le basi di manutenzione di São Carlos, in Brasile, e Santiago, in Cile. Si prevede che l’installazione si concluderà nel secondo semestre del 2026, poiché ogni ammodernamento richiede da 1 a 2 mesi a seconda delle migliorie da realizzare.

Le suite Premium Business sono completamente private, dotate di porte scorrevoli e sedili che si trasformano in letto, accesso diretto al corridoio, spazio per riporre le scarpe, spazio per il bagaglio e porte di ricarica USB-A e USB-C. Per la proposta di intrattenimento, ogni suite è dotata di uno schermo ad alta definizione da 18 pollici.

I sedili della classe Economy, invece, sono di ultima generazione, ergonomici e offrono maggiore spazio e comfort. Sono rivestiti in pelle riciclata fino al 70% – già utilizzata sugli aerei a corridoio singolo (narrow body) – un materiale che consente di ridurre dell’87% l’utilizzo di acqua nella produzione rispetto alla pelle tradizionale.

Inoltre, i passeggeri potranno viaggiare con maggiore comodità sui sedili della classe Economy Plus, che offrono più spazio per le gambe, maggiore reclinazione, poggiapiedi e un vano esclusivo per il bagaglio.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)