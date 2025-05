Ryanair vola in Lapponia tutto l’anno

Ryanair estende la rotta Milano – Rovaniemi per l’estate 2025, con due voli settimanali a partire da aprile. “Operativa tutto l’anno, questa rotta offre ai passeggeri italiani un’opportunità unica per scoprire le meraviglie di Rovaniemi, la città ufficiale di Babbo Natale, approfittando delle tariffe più basse d’Europa.

Rovaniemi, situata nel Circolo Polare Artico, è un incantevole paese delle meraviglie che regala ai visitatori un mix unico di paesaggi mozzafiato, avventure indimenticabili ed esperienze culturali autentiche. Conosciuta come la porta d’accesso alla Lapponia finlandese, è la destinazione perfetta per chi sogna di vivere una fuga artica davvero magica”, afferma Ryanair.

Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di operare per la prima volta la nostra popolare rotta Milano – Rovaniemi anche durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori italiani una scelta ancora più ampia, sempre alle tariffe più basse d’Europa. Con 2 voli a settimana, i passeggeri potranno vivere la magia della Lapponia oltre i mesi invernali, quando il celebre sole di mezzanotte illumina Rovaniemi con 24 ore di luce al giorno, creando lo scenario ideale per attività all’aperto sia di giorno che di notte in tutto il Circolo Polare Artico. Per celebrare il nuovo collegamento annuale Milano – Rovaniemi, Ryanair lancia una speciale promozione di 3 giorni: biglietti a partire da soli 29,99 euro, disponibili esclusivamente su Ryanair.com”.

Petri Vuori, Senior Vice President, Sales and Route Development di Finavia, ha dichiarato: “Ryanair è un partner molto importante per noi, e siamo entusiasti di vedere la rotta Milano – Rovaniemi operativa tutto l’anno. Siamo felici di accogliere i passeggeri Ryanair anche durante l’estate, per far vivere loro la magia della Lapponia finlandese, tra natura incontaminata e lo spettacolo unico del sole di mezzanotte”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)