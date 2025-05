China Airlines annuncia un ordine per i Boeing 777X Passenger and Freighter

Boeing e China Airlines (CAL) hanno annunciato oggi che la compagnia aerea diventa un nuovo cliente del 777X, con un ordine per 10 777-9 passenger e quattro 777-8 Freighter.

“Primo vettore a Taiwan a ordinare il 777X, China Airlines sfrutterà la maggiore capacità e autonomia del jet widebody sulle rotte a lungo raggio verso il Nord America e l’Europa.

Oltre all’ordine fermo, registrato a marzo 2025 e pubblicato come unidentified sul Boeing orders and deliveries website, la compagnia aerea ha opzioni per l’acquisto di cinque 777-9 e quattro 777-8 Freighter. Con questo ordine, China Airlines entra a far parte di un gruppo esclusivo di compagnie aeree globali che hanno ordinato le passenger and freighter variants della 777X family.”, afferma Boeing.

“Come operatori di lunga data del 777-300ER e del 777 Freighter, siamo entusiasti di dare il benvenuto alla nuova famiglia 777X di Boeing nella nostra flotta di livello mondiale”, ha dichiarato Kao Shing-Hwang, presidente di China Airlines. “La tecnologia avanzata e le caratteristiche del 777-9 offriranno ai nostri clienti la migliore esperienza di volo della categoria, mentre l’autonomia e l’efficienza nei consumi del 777-8 Freighter ci consentiranno di mantenere una posizione di leadership nell’air cargo. Si tratta di un investimento significativo per il nostro futuro e faremo affidamento sulla nuova famiglia 777X per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità a lungo termine”.

“Il 777-9, il twin-engine jet più grande al mondo, offrirà consumi di carburante ed emissioni inferiori del 20% rispetto agli aerei che sostituisce, nonché l’operating cost per seat più basso di qualsiasi altro aereo, collegando destinazioni lontane con un’autonomia di 7.295 miglia nautiche (13.510 km). Il 777-9 consentirà a China Airlines di massimizzare la capacità, con 426 passeggeri in una tipica configurazione a due classi, offrendo al contempo un comfort eccezionale e una cabina più spaziosa”, prosegue Boeing.

“Il 777X ci consentirà di offrire un’esperienza di viaggio migliore e una maggiore affidabilità ai nostri clienti”, ha aggiunto Chen Han-Ming, presidente di China Airlines.

“Data l’interoperabilità del 777X con gli attuali Boeing twin-engine freighters, China Airlines prevede di rinnovare la propria flotta con il nuovo 777-8 Freighter, che offre una 747-sized payload capability, oltre a un miglioramento del 30% della fuel efficiency e delle emissioni e una riduzione dell’impatto acustico fino al 60%”, continua Boeing.

“Diamo il benvenuto a China Airlines nella famiglia di clienti del 777X e siamo lieti di consolidare la nostra partnership quasi sessantennale, che risale al 707 e al 727”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Apprezziamo la continua fiducia di China Airlines e non vediamo l’ora di consegnare i nuovi 777X con la splendida plum blossom livery nei prossimi anni.”

“Clienti in tutto il mondo hanno ordinato oltre 520 777X, sostenendo migliaia di posti di lavoro presso lo stabilimento Boeing di Everett, Washington, e lungo tutta la supply chain”, conclude Boeing.

“L’utilizzo dei 777-9 e 777-8 Freighter consentirà a China Airlines di aumentare la capacità e di posizionarsi per un’ulteriore crescita futura”, ha dichiarato Dan Schull, Boeing vice president of Commercial Sales, Northeast Asia. “Oltre a questi nuovi 777X, China Airlines ha ordinato anche dei 787 Dreamliner che rafforzeranno ulteriormente la sua flotta di livello mondiale per molti anni a venire”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)