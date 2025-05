News Brevi – 08.05.2025

AIRBUS: PROSEGUE IL PERCORSO VERSO LA CERTIFICAZIONE DELL’H140 CON LA FLIGHT TEST CAMPAIGN – L’Airbus Helicopters German Chief Test Pilot, Volker Bau, è responsabile della definizione del flight path dell’H140 verso la certificazione. “Non c’è spazio per le emozioni durante i flight tests”, afferma Volker Bau. Con 20 anni di esperienza di volo militare, seguiti da una flight test career giunta ormai al suo 25° anno, la H140 campaign rappresenta l’ultimo traguardo della sua carriera. “Non è certo un altro giorno in ufficio. È emozionante tornare a casa, ma prima di allora sei molto concentrato sulla missione. È una sorta di stress positivo: si lavora in team, si sceglie cosa testare e, come parte del team, si risolvono eventuali problemi”. Per ogni campagna, tutto è pianificato meticolosamente. “Effettuiamo una valutazione dei rischi per ogni volo”, afferma Bau. “Quindi, se effettuiamo una CAT A ad alta quota spegnendo un motore e riusciamo ad atterrare in sicurezza, aumenteremo attentamente il peso dell’aeromobile e osserveremo come opera in queste nuove ‘condizioni’. Ci sono circa 10 persone sedute al briefing e al debriefing per discutere i risultati e come possiamo migliorare, come possiamo modificare rotor law, rotor speed, engines, full authority digital engine control (FADEC)”. I test di volo dell’H140 si concentreranno sulle helicopter performance in hot, high and cold conditions. “Dobbiamo andare in ambienti dove fa molto freddo: puntiamo a temperature di -40 °C o inferiori”, spiega Bau. “Dove fa caldo: puntiamo a +45 °C o più. E per le alte quote, si parla di circa 10.000 piedi fino a 20.000 piedi”. “Su questo prototipo, abbiamo sempre la telemetria. Quindi, ci sono fino a 10 persone in una stanza che monitorano tutto. Vedono ogni movimento che fai, vedono ogni input. Sentono ogni voce, ogni parola e commentano tutto ciò che fai. Sei monitorato”, sottolinea. Se da un lato il rigore assoluto è essenziale per creare l’elicottero più sicuro possibile, dall’altro è anche chiaramente vantaggioso per la qualità del prodotto che verrà immesso sul mercato. Ciò è dovuto all’influenza che i piloti hanno durante le campagne di test di volo, fornendo feedback che vengono poi messi in pratica. “Gli aspetti più impegnativi sono, naturalmente, lavorare per testare le funzioni vitali dell’elicottero nel modo più sicuro possibile, per sviluppare l’elicottero più efficace che l’operatore potrà utilizzare in seguito”, afferma Bau. “All’inizio dei test dell’H145 non ero soddisfatto della posizione delle manopole dei motori e dei generatori. Così, ho disegnato su un foglio dove avrei voluto che fossero posizionate, l’ho dato al team e il giorno dopo avevo il disegno tecnico. Oggi ogni elicottero che vendiamo ha questa installazione di manopole. Quindi sì, i piloti hanno influenza, e questa è parte della sfida, per garantire in ultima analisi che l’operatore possa svolgere la propria missione in modo ottimale, efficiente e sicuro”. Con una nuova cabina, T-tail e Fenestron, l’H140 è un elicottero completamente nuovo e, essendo stato uno dei primi a pilotarlo, Bau è uno dei pochi in grado di descrivere il suo volo. È soddisfatto dei primi risultati. “Abbiamo avuto questa intuizione geniale con l’H145, con questi rotori a cinque pale che hanno ridotto le vibrazioni quasi a zero e ora riscontriamo esattamente lo stesso effetto positivo sull’H140 con il suo rotore a cinque pale”, ha concluso.

ENAC: CENA DI RINGRAZIAMENTO CON ENTI E ISTUTUZIONI COINVOLTI NELL’ACCOGLIENZA ALLE DELEGAZIONI A ROMA – Enac informa: “Il 6 maggio a Roma, presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia, si è svolta una serata voluta da Enac per ringraziare i protagonisti della macchina organizzativa che ha consentito di accogliere le numerose delegazioni estere giunte negli aeroporti di Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco”. “Quando facciamo sistema, i risultati sono impareggiabili”, ha sottolineato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “Enac si conferma punto di raccordo per il trasporto aereo, in una complessa sintesi pubblico-privato. Il plauso del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rende merito a questa capacità di delicato coordinamento strategico tra Enac, Enav, Aeroporti di Roma, MAECI, Ministero Interno, AM, Protezione Civile, Forze Armate e di Polizia”. Il Min. Plen. Bruno Antonio Pasquino, Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, ha aggiunto: “Abbiamo reso un servizio eccellente perché abbiamo remato insieme nella stessa direzione. Non siamo abituati a parlare bene di noi stessi, ma oggi dobbiamo essere fieri di ciò che abbiamo fatto”. L’On. Salvatore Deidda, Presidente IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati, ha commentato: “Ci avete reso orgogliosi. Le istituzioni italiane hanno mostrato grande capacità e serietà. La Camera dei Deputati è al vostro fianco”. Il Vice Ministro MIT, On. Edoardo Rixi, ha concluso: “È stata una giornata difficile, ma le oltre 170 delegazioni straniere hanno avuto una prova della qualità dei nostri servizi e della capacità dei nostri Enti a livello internazionale. Grazie a tutti voi per il lavoro eccezionale”. Presenti all’evento anche Marco Troncone AD di Aeroporti di Roma, Sandro Menichelli, Capo Gabinetto Vicepremier Tajani, Maurizio Paggetti COO ENAV S.p.A., Gen. Paolo Cuppone AM, Vincenzo Trombadore Dir. Gen. Polizia di Stato, Gen. Filippo De Benedictis Servizio Voli di Stato Presidenza Consiglio Ministri, oltre a DG f.f. Enac Fabio Nicolai, dirigenti e personale direttamente coinvolto nella gestione delle delegazioni e nel funzionamento del sistema.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA L’AMBASCIATRICE DI CUBA IN ITALIA – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato, oggi 8 maggio, a Roma, l’Ambasciatrice di Cuba in Italia, S.E. Mirta Ggranda Averhoff. Un incontro cordiale, durante il quale si è discusso del potenziamento strategico del network di collegamenti aerei tra i due Paesi, e che ribadisce il ruolo chiave del trasporto aereo, strumento di connessione e di amicizia tra i popoli”.

RYANAIR ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON ATLAS COME TERZO “AGGREGATORE OTA APPROVATO” – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi la partnership “Approved OTA Aggregator” con Atlas, una società globale di tecnologia di viaggio specializzata nella distribuzione di contenuti per vettori low-cost (LCC) che sarà ora autorizzata a offrire voli low cost di Ryanair alla propria rete di partner OTA, a condizione che forniscano la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair. Questo accordo garantirà inoltre che i clienti che prenotano voli Ryanair tramite i partner OTA di Atlas abbiano accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair (cosa che i clienti OTA non autorizzati devono continuare a fare) e riceveranno direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli. Atlas è il terzo partner “Approved OTA aggregator” di Ryanair che servirà sia il mercato europeo che quello asiatico e si unisce alla crescente lista di partner “Approved OTA” della compagnia aerea”. Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con Atlas come aggregatore OTA approvato. Questo entusiasmante accordo autorizza Atlas a distribuire i voli low-cost di Ryanair attraverso la sua rete di partner OTA, a condizione che mantengano la piena trasparenza dei prezzi per i consumatori. Questo accordo garantisce inoltre che i clienti che prenotano un volo Ryanair tramite uno dei partner OTA di Atlas avranno accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair e riceveranno direttamente tutti gli aggiornamenti essenziali sui voli. Non vediamo l’ora di lavorare con Atlas nei prossimi mesi e anni”. Clive Ashmore Butler, Chief Customer Officer di Atlas, ha dichiarato: “Atlas è orgogliosa di annunciare la partnership strategica con Ryanair, la più grande compagnia aerea europea e uno dei principali vettori low-cost al mondo. Grazie a questo accordo, Atlas renderà disponibili ai viaggiatori di tutto il mondo i contenuti di alta qualità di Ryanair, inclusi voli e servizi accessori, attraverso la nostra rete di distribuzione di fiducia di OTA, TMC e TIP. Per i venditori di viaggi collegati alla piattaforma Atlas, questa partnership significa un accesso rapido e affidabile al ricco inventario di Ryanair, supportato dalla moderna tecnologia e dalla suite completa di prodotti e soluzioni di Atlas. Allo stesso tempo, i viaggiatori di tutto il mondo avranno ora più opzioni per prenotare i voli Ryanair, utilizzando le piattaforme di viaggio di loro scelta”.

RYANAIR CELEBRA LA FESTA DELLA MAMMA – Ryanair informa: “Ryanair offre l’opportunità perfetta per celebrare la Festa della Mamma (11 maggio) quest’anno. Quale modo migliore per mostrare apprezzamento a tutte le mamme se non regalando loro un’esperienza indimenticabile? In occasione della Festa della Mamma, Ryanair invita le famiglie a donare alle loro mamme un momento speciale in una delle destinazioni più affascinanti d’Europa. Che si tratti di una passeggiata lungo le coste soleggiate del Mediterraneo, dell’esplorazione di città storiche come Parigi o Praga, o di una rilassante vacanza nella suggestiva campagna portoghese, Ryanair offre una vasta gamma di voli convenienti verso le più belle destinazioni europee. Con le sue tariffe imbattibili, ora puoi pianificare un viaggio indimenticabile che rispetti il tuo budget e soddisfi i sogni di tua madre”. “Quest’anno Ryanair è entusiasta di celebrare la Festa della Mamma con le Gift Cards Ryanair a partire da 25 euro, disponibili su oltre 230 destinazioni in tutta Europa. Queste Gift Cards sono il modo perfetto per dare alla tua mamma la libertà di scegliere la sua vacanza ideale, offrendo un regalo premuroso e flessibile per celebrare la sua Festa. Regala alla Mamma un’esperienza di viaggio unica con le Gift Cards Ryanair, perfette per l’occasione. Non perdere l’occasione di fare alla tua Mamma il regalo più bello di sempre. Che tu stia pianificando una vacanza per due, un divertente viaggio in famiglia o una fuga rilassante, Ryanair ha una destinazione e un’opzione di volo adatte alle tue esigenze. Prenota il tuo volo oggi e inizia a pianificare la Festa della Mamma per eccellenza. Per maggiori informazioni e per prenotare, visita ryanair.com”, conclude Ryanair.

LA SCULTURA “GRANDE FOLLA N.1” DI GIO’ POMODORO ESPOSTA ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO – ADR informa: “Da oggi, per un anno, l’aeroporto di Fiumicino espone al Terminal 1 “Grande folla n.1” di Giò Pomodoro (Orciano, Pesaro 1930 – Milano 2002): una maestosa scultura in bronzo del 1964 della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, restaurata grazie al sostegno di ADR. Sulla sua superficie sinuosa, dorata e specchiante, l’opera, alta un metro e mezzo e lunga tre metri, per un peso di circa 500 chilogrammi, mostra un avvicendarsi chiaroscurale di pieni e di vuoti che moltiplicano e deformano il riflesso dei passeggeri che affollano il Terminal. L’alternarsi delle convessità e delle concavità della superficie, infatti, restituisce un’immagine fluida della “Piazza” dell’area di imbarco A, dove lo spazio fisico sembra sciogliersi evocando una dimensione futurista. L’opera, dunque, coglie tutta la vitalità che caratterizza l’aeroporto e ne esalta la dinamicità”. “L’esposizione della scultura, presentata oggi alla presenza del Presidente di ADR Vincenzo Nunziata, dell’Amministratore Delegato di ADR Marco Troncone, di Renata Cristina Mazzantini, Direttrice della GNAMC e dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino Raffello Biselli, è accompagnata nella piazza interna dell’aeroporto di Fiumicino da proiezioni multimediali che illustrano la collezione della GNAMC, che è la più importante al mondo di arte moderna e contemporanea italiana. Le immagini di una selezione di capolavori della Galleria corredati da un testo di presentazione saranno proiettate su grandi supporti led corrispondenti a 6 pilastri, Pilars of Art, che riscrivono lo spazio del Terminal 1, in dialogo con la scultura Grande Folla N.1 di Giò Pomodoro”, prosegue ADR. “L’esposizione di “Grande Folla n.1 “è un ulteriore omaggio che ADR desidera rendere alla cultura e all’arte italiana e ai propri passeggeri”, ha commentato il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata. “Ospitare questa mostra in aeroporto rappresenta un’occasione significativa per testimoniare in modo eloquente che l’Italia non è solo depositaria di un illustre patrimonio artistico del passato, ma è anche capace di esprimere una vitalità creativa contemporanea in grado di dialogare con il presente e sorprendere il pubblico per innovazione, forma e contenuto. Un sentito ringraziamento va alla GNAMC che ha reso possibile questa iniziativa volta alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio artistico italiano”.

SAAB RICEVE UN LIGHTWEIGHT TORPEDO ORDER DALLA SVEZIA – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per la fornitura di Saab Lightweight Torpedoes (SLWT) and torpedo tubes. Il valore dell’ordine è di circa 1,3 miliardi di corone svedesi, con inizio delle consegne nel 2026. Il Saab Lightweight Torpedo, denominato Torped 47 dalle Swedish Armed Forces, è il nuovo light torpedo system della Svezia, volto a rafforzare le capacità di difesa navale del Paese. E’ destinato principalmente all’impiego su sottomarini e navi di superficie, ma è predisposto anche per l’integrazione su elicotteri. Si tratta del secondo ordine svedese per l’SLWT, con le prime consegne a FMV a partire dal 2022”. “Siamo orgogliosi di continuare a supportare la Svezia nei suoi sforzi per modernizzare gli underwater weapon systems, al fine di proteggere la regione del Mar Baltico”, afferma Mats Wicksell, Head of Saab’s business area Kockums.

UNITED: UPDATE DEL CEO SU NEWARK AIRPORT (EWR) – Scott Kirby, CEO di United, in una lettera ai dipendenti afferma: “Newark è ancora al centro dell’attenzione e molti di voi probabilmente hanno letto il mio messaggio ai clienti venerdì scorso. Prima di tutto, e soprattutto, tutti i voli in partenza e in arrivo da EWR sono assolutamente sicuri. In caso di problemi con la FAA – interruzioni di servizio, carenza di personale, ecc. – la FAA richiede a tutte le compagnie aeree di rallentare i velivoli e/o cancellare i voli per mantenere i massimi livelli di sicurezza. Anche noi facciamo la nostra parte per garantire la sicurezza. Come tutti sapete, i nostri piloti vantano migliaia di ore di esperienza di volo e le integrano con un regolare addestramento al simulatore. Inoltre, disponiamo di procedure che i nostri piloti seguono per ristabilire la comunicazione se i controllori perdono il contatto radio e guidare l’aereo in sicurezza verso la sua destinazione. In breve, né la FAA né i piloti United scenderanno mai a compromessi sulla sicurezza. Quando la FAA subisce interruzioni tecnologiche o carenza di personale, ciò comporta ritardi e cancellazioni per i nostri clienti e questo è il problema che siamo determinati a risolvere a lungo termine. EWR è un fiore all’occhiello della regione e un punto di accesso internazionale per gli Stati Uniti: quasi 50 milioni di persone hanno volato attraverso EWR l’anno scorso, ma la verità è che ci sono più voli programmati di quanti la FAA possa gestire”. “Ogni altro large capacity constrained airport al mondo utilizza gli slot per garantire che il numero di voli programmati in una determinata ora non superi la capacità massima dell’aeroporto. EWR è l’unico grande aeroporto al mondo che non ha più questa basic common-sense rule. Cerchiamo di fare la nostra parte per affrontare queste limitazioni: riduciamo regolarmente i nostri orari (abbiamo appena tagliato altri 35 voli per alleviare la pressione e dare alla FAA maggiore flessibilità per recuperare), abbiamo investito in infrastrutture e tecnologia per rendere le nostre operazioni più efficienti e abbiamo effettuato l’upgauged dei nostri voli per offrire ai nostri clienti più posti per aereo. Ma non possiamo farcela da soli. Solo la FAA può effettivamente risolvere il problema di EWR. Ed ecco i passaggi per farlo: limitare l’aeroporto a 48 voli all’ora mentre la pista è in costruzione (questa è in corso); riportare EWR a un Level 3 slot controlled airport: questo è l’unico modo per raggiungere 77 voli all’ora; modernizzare il sistema ATC; dotare l’EWR di personale ATC completo. E’ ora di trattare EWR come il gioiello della corona che è. È stato un errore rimuovere gli slot dall’aeroporto nel 2016 – ogni singolo dato lo dimostra – e continueremo a collaborare a stretto contatto con la FAA e il DOT per sistemare EWR una volta per tutte e consegnare al Paese il first-class air traffic system che merita”, conclude Scott Kirby, CEO di United.

AMERICAN ELEVA L’ESPERIENZA CULINARIA A PHILADELPHIA – American informa: “I viaggiatori in partenza dal Philadelphia International Airport (PHL) hanno due nuovi motivi per arrivare presto. American Airlines si sta preparando ad aprire le sue nuove lounge Flagship® e Admirals Club® nel Terminal A-West quest’estate ed entrambi gli spazi offriranno esperienze gastronomiche di alto livello in aeroporto. Dai menu creati dagli chef e dalle interpretazioni raffinate delle specialità locali ai bar con servizio completo, queste lounge promettono di ridefinire il significato di cenare prima del decollo. I clienti potranno esplorare una vasta gamma di opzioni durante tutto il giorno. Le nuove lounge American a Philadelphia offriranno un ottimo inizio di viaggio per gli amanti del buon gusto. Che i clienti stiano sorseggiando un cocktail esclusivo, assaporando un piatto preparato da uno chef o assaggiando una prelibatezza ispirata a Philadelphia, non c’è posto migliore per rendere il loro viaggio ancora più speciale”.