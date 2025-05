easyJet celebra un doppio compleanno a Napoli: 10 anni dalla apertura della base e 25 anni dal primo volo

easyJet celebra nel 2025 due traguardi significativi nello scalo partenopeo: 25 anni dal primo volo operato tra Napoli e Londra Stansted il 19 aprile 2000 e 10 anni dall’apertura della sua base presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, inaugurata nel 2015.

“Con più di 34 milioni di passeggeri trasportati dal 2000 ad oggi, 8 aeromobili attualmente basati e più di 300 dipendenti tra piloti, assistenti di volo e personale di terra, easyJet si conferma la compagnia numero uno nel principale scalo campano per dimensioni di investimento.

Nel 2025 la compagnia offre circa 3,6 milioni di posti da e per Napoli, collegando la città con 51 destinazioni in 16 paesi. Per questa estate, la compagnia ha annunciato anche il lancio del nuovo collegamento stagionale con Fuerteventura – operativo dal 25 giugno con una frequenza settimanale il mercoledì.

Quest’anno è stato straordinario per la crescita di easyJet in Italia, con l’apertura di due nuove basi a Milano Linate e Roma Fiumicino. Con 260 rotte attive da e per 19 aeroporti italiani e 38 aerei basati in quattro basi operative (Milano Malpensa, Napoli, Milano Linate e Roma Fiumicino), l’Italia si conferma sempre più un mercato chiave per easyJet, dove la compagnia nel 2025 prevede di trasportare oltre 21 milioni di passeggeri.

Le ricorrenze del decimo anniversario della base di Napoli e del venticinquesimo anniversario del primo volo sono state festeggiate in occasione di una conferenza stampa organizzata in collaborazione con GESAC – società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno – tenutasi questa mattina con la partecipazione del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi”, afferma easyJet.

“Napoli ha da sempre un ruolo centrale nella nostra strategia in Italia. In 25 anni, abbiamo trasportato oltre 34 milioni di passeggeri, contribuendo in modo significativo alla connettività dell’intera regione Campania. E oggi celebriamo dieci anni di crescita e successi della base di easyJet a Napoli, dove oggi contiamo 8 aeromobili Airbus A320 basati, di cui 2 Airbus A320 NEO, una capacità offerta di 3,6 milioni di posti e una squadra straordinaria di 300 persone”, ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. “Insieme al nostro partner GESAC, che ringraziamo per averci supportato in questo percorso di crescita, guardiamo con entusiasmo al futuro con l’obiettivo di continuare ad essere un attore chiave per il turismo e l’economia della città e della regione e confermarci la compagnia preferita dei Napoletani e dei Campani”.

“In un anno così importante per Napoli, sono molto contento di partecipare alle celebrazioni di due traguardi significativi per la compagnia easyJet e per l’Aeroporto Internazionale di Napoli. La crescita della nostra città e la sua capacità attrattiva sono la precisa dimostrazione del suo ruolo nel Mediterraneo. L’Aeroporto di Napoli è un hub strategico di fondamentale importanza per cittadini, turisti e imprese, punto di partenza e punto d’arrivo, ponte tra città diverse e in grado di offrire, in base alle esigenze, molteplici soluzioni. La storia della città, che ci apprestiamo a celebrare nel 2025, è fatta di tanti piccoli tasselli e le sue partnership, solide e floride per il mercato locale, ne sono un esempio virtuoso”, ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“Il doppio anniversario che celebriamo oggi rappresenta un traguardo straordinario che testimonia non solo la solidità della nostra collaborazione, ma anche la visione strategica che ha guidato questa partnership nel corso degli anni”, ha sottolineato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. “easyJet ha saputo interpretare e rispondere con efficacia alla domanda del mercato, contribuendo in modo significativo all’ampliamento del network, in particolare internazionale, e all’incremento della connettività a beneficio di cittadini, imprese e dell’intero sistema turistico regionale. Grazie alla presenza fissa di ben 8 aeromobili, easyJet rappresenta la compagnia aerea con il più alto numero di aerei in base, configurandosi come motore di sviluppo e fonte di occupazione stabile per il territorio. Guardiamo con entusiasmo ai prossimi anni, certi che la crescita proseguirà nel segno della qualità, della sostenibilità e dell’innovazione, rafforzando il ruolo dell’Aeroporto Internazionale di Napoli come gateway strategico nel Mediterraneo”.

“Napoli si conferma un hub strategico per easyJet, con un’ampia offerta di destinazioni perfette per ogni tipo di vacanza. Grazie alla promo Super Sconti, attiva dal 6 al 13 maggio, i viaggiatori in partenza dall’aeroporto campano potranno approfittare del 20% di sconto su 35.000 posti per volare tra il 19 maggio 2025 e il 22 marzo 2026, sfruttando al meglio i ponti del 2025 e i primi mesi del 2026.

Per l’estate 2025, ad esempio, si potrà volare dall’aeroporto campano verso Dubrovnik, gioiello storico affacciato sull’Adriatico, e Spalato, punto di partenza ideale per esplorare le isole dalmate, mentre per chi preferisce un city break tra cultura e vino Bordeaux resta una meta perfetta. Si confermano inoltre le rotte estive per Mykonos, emblema di mare e movida e le rotte annuali per Alicante e l’esotica Marrakech, solo per citarne alcune. Un ventaglio di destinazioni che consente di pianificare con anticipo viaggi su misura, all’insegna della scoperta e del relax”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)