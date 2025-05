Rolls-Royce si aggiudica un support agreement per i motori EJ200 che equipaggiano la RAF Typhoon fleet

Rolls-Royce si è aggiudicata un five-year support contract con l’UK Ministry of Defence per maintenance and service dei motori EJ200 che equipaggiano i velivoli Typhoon della Royal Air Force.

“La Typhoon Engine Support Solution (TESS) consentirà a Rolls-Royce di continuare a fornire manutenzione e riparazione a 130 motori EJ200, supportando circa 200 posti di lavoro diretti. Il TESS contract rafforzerà la resilienza della UK based supply chain, supportando fino a 2.400 posti di lavoro in tutto il Paese, essenziali per sfruttare l’UK combat air expertise. TESS sosterrà le competenze vitali che consentiranno alla Royal Air Force di fornire air capabilities oggi e di creare un ponte verso capacità future come il Global Combat Air Programme (GCAP)“, afferma Rolls-Royce.

Il Defence Secretary, John Healey MP, ha dichiarato: “Questo contratto non solo contribuirà alla manutenzione dei nostri world-class jets, ma contribuirà anche al nostro Plan for Change, garantendo circa 200 posti di lavoro nel Regno Unito e rafforzando la base di competenze su cui si basa la nostra world-leading defence industry. Insieme al nostro upgrade programme, questo contratto garantirà che la nostra Typhoon fleet rimanga la spina dorsale dell’UK air defence per il prossimo decennio”.

Adam Riddle, President – Defence at Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questo contratto si basa su oltre un secolo di partnership e fiducia tra Rolls-Royce e il Ministry of Defence. La Typhoon Engine Support Solution rappresenta la continuazione del nostro supporto all’EJ200 engine e siamo lieti della fiducia nel nostro team e nelle nostre capacità. Questo investimento consente a noi e alla nostra supply chain di garantire che la Royal Air Force possa svolgere le proprie missioni in modo efficace, ovunque e in qualsiasi momento sia necessario, in un contesto globale sempre più complesso”.

“La maggior parte del lavoro previsto dal TESS contract si svolgerà presso il Rolls-Royce UK Defence headquarters in Bristol. Il sito ospita research, development and manufacture di military power and propulsion del Regno Unito per la prossima generazione di velivoli. L’80% delle tecnologie sviluppate per futuri combat programmes, come il GCAP, può essere utilizzato in applicazioni civili, a dimostrazione di come gli investimenti nella difesa possano offrire capacità a duplice uso che guidano la competitività del Regno Unito nel settore della difesa e in altri settori.

Il five-year contract è stato assegnato da Defence Equipment & Support (DE&S), il procurement arm del Ministry of Defence (MOD)“, prosegue Rolls-Royce.

Lyndon Hoyle, Typhoon Delivery Team Head at DE&S, ha dichiarato: Siamo lieti di assegnare questo long-term contract a Rolls-Royce per continued maintenance and repair dei Typhoon EJ200 engines, un impegno che sostiene 200 posti di lavoro qualificati nel Regno Unito. Questo contratto non solo garantisce la continua disponibilità della Typhoon fleet, ma contribuisce anche a promuovere la crescita e la prosperità all’interno dell’UK Defence, rafforzando il nostro impegno a acquisire capacità che forniscano alle nostre forze armate un vantaggio competitivo ora e in futuro”.

“Rolls-Royce rimane concentrata nel fornire servizi alle forze armate a livello globale, sviluppando le tecnologie e le capacità giuste per soddisfare le esigenze del futuro e garantendo lo sviluppo delle competenze necessarie. Rolls-Royce è orgogliosa di essere un partner strategico per le UK Armed Forces e per 160 clienti in 100 paesi in tutto il mondo, fornendo la potenza necessaria per proteggere aria, terra e mare.

La significativa presenza e influenza globale di Rolls-Royce in settori strategici come defence, civil aerospace and nuclear si traduce in un supporto costante al Regno Unito, costruendo relazioni strategiche più forti e profonde con i nostri alleati. Il global trade attraverso gli aerospace, defence and power generation business rende Rolls-Royce uno dei maggiori esportatori del Regno Unito in termini di volume e valore, esportando circa l’80% di ciò che produciamo nel Regno Unito, rappresentando da solo il 2% di tutte le esportazioni di beni del Regno Unito“, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)