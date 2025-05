Il SUBARU Bell 412EPX riceve la Transport Canada validation

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato oggi che il SUBARU Bell 412EPX ha ricevuto la convalida da Transport Canada Civil Aviation (TCCA) e può iniziare le operazioni di volo in tutto il Canada.

“Siamo lieti che il SUBARU Bell 412EPX abbia ricevuto la TCCA validation e non vediamo l’ora di accrescere la sua presenza a livello globale”, ha dichiarato Danny Maldonado, Chief Commercial Officer, Bell. “Questo velivolo offre prestazioni operative ed efficienza superiori per i nostri clienti, mantenendo al contempo la sua consolidata reputazione di affidabilità”.

“Combinando il suo increased maximum internal weight di 12.200 lbs, l’external weight di 13.000 lbs e la capacità di trasportare 5.000 lbs con cargo hook, il SUBARU Bell 412EPX si distingue nella sua categoria per la capacità di trasportare una moltitudine di forniture per la sicurezza pubblica. Il robusto main rotor gearbox del SUBARU Bell 412EPX con dry run capability, consente agli operatori di beneficiare di una maggiore potenza per eseguire operazioni di sicurezza pubblica in modo più efficiente.

Con undici varianti di velivoli in oltre quattro decenni, il Bell 412 vanta una lunga storia di supporto a missioni critiche, tra cui firefighting, law enforcement, search and rescue operations“, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)