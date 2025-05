Norwegian Group registra risultati in miglioramento nel primo trimestre

Norwegian Group informa: “Il primo trimestre è stato caratterizzato da una continua e significativa crescita del numero di passeggeri sia per Norwegian che per Widerøe. I risultati sono stati positivamente influenzati dagli incrementi di efficienza e dalle iniziative implementate nel corso del trimestre, tra cui l’acquisto di dieci Boeing 737-800 precedentemente in leasing.

Nel primo trimestre 2025, Norwegian ha registrato una operating loss (EBIT) di NOK 611 milioni, con un miglioramento di NOK 152 milioni rispetto all’anno precedente. L’operating profit è stato inoltre influenzato dal rafforzamento della corona norvegese (NOK) rispetto al dollaro statunitense (USD) durante il trimestre. La liquidità di Norwegian si attesta a NOK 10,5 miliardi alla fine del trimestre, a seguito dell’acquisizione di aeromobili inizialmente finanziata con la liquidità disponibile del gruppo. La flotta di Norwegian Group, inclusa Widerøe, comprende un totale di 140 aeromobili: 89 per Norwegian e 51 per Widerøe“.

“Continuiamo a seguire un andamento positivo nel primo trimestre dell’anno ed è incoraggiante constatare che le nostre iniziative stanno dando risultati sul fronte dei costi. L’acquisizione di dieci aeromobili precedentemente in leasing ha un impatto positivo sui nostri risultati in questo trimestre e garantisce risparmi ricorrenti e maggiore flessibilità per il futuro. Widerøe è in crescita e ha registrato due record di passeggeri giornalieri ad aprile”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Nel primo trimestre 2025, Norwegian Group ha registrato 5,1 milioni di passeggeri, di cui 4,2 milioni per Norwegian e 0,9 milioni per Widerøe. Per Norwegian, la capacità (ASK) è aumentata del 16%, mentre la capacità di Widerøe è aumentata del 4%. Il load factor trimestrale per Norwegian è stato dell’82,5%, in calo di 2,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, principalmente a causa della coincidenza con la Pasqua e di un significativo aumento della capacità. La puntualità, ovvero la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’81,9% per Norwegian e del 79,3% per Widerøe.

Il summer programme di Norwegian è decollato il 30 marzo. Questo dà il via a un significativo incremento, con un totale di 350 rotte verso 129 destinazioni in Europa e oltre. L’importante settimana di Pasqua è arrivata più avanti quest’anno, il che coincide meglio con il capacity ramp-up di Norwegian per l’estate”, prosegue Norwegian Group.

“Il summer programme è a buon punto. Abbiamo incrementato la produzione e assunto tutti i dipendenti necessari per l’intensa stagione di punta. In altre parole, siamo pronti per un’estate fantastica e possiamo già vedere che anche i nostri clienti sono pronti a viaggiare. L’andamento delle prenotazioni sembra positivo sia per Norwegian che per Widerøe, con giugno che ha registrato vendite ben superiori a quelle dell’anno scorso”, ha dichiarato Geir Karlsen.

“Si stima che la Norwegian fleet sarà composta da 88 velivoli durante la stagione estiva di punta, mentre si stima che la produzione complessiva per il 2025 crescerà di circa il 3% rispetto all’anno precedente”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)