Milano Malpensa: inaugurato l’Ufficio Operativo del 1° Gruppo Ricezione e Smistamento dell’Aeronautica Militare

Lunedì 5 maggio, presso la Cargo City dell’Aeroporto di Milano Malpensa, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Ufficio Operativo del 1° Gruppo Ricezione e Smistamento (1°G.R.S.) dell’Aeronautica Militare. Il nuovo presidio garantirà una presenza permanente del personale specializzato in uno dei principali snodi logistici del Paese, consentendo un sensibile potenziamento delle capacità doganali e un’ulteriore riduzione dei tempi di transito dei materiali e dei sistemi d’arma destinati ai Reparti della Forza Armata.

Alla cerimonia, avvenuta alla presenza di rappresentanti di SEA – la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate – dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di altre autorità civili e militari, ha preso parte anche il Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, che ha tagliato simbolicamente il nastro della nuova struttura.

“L’apertura di questa sede operativa a Malpensa rafforza la capacità della Forza Armata di operare con tempestività e precisione in un nodo cruciale della logistica nazionale ed internazionale”, ha dichiarato il Generale Conserva, ringraziando i rappresentanti di SEA. “Ridurre i tempi di transito delle merci non è solo una questione operativa, ma una necessità strategica per garantire il pieno supporto ai nostri reparti ovunque siano impiegati. Consideriamo questo un primo passo, un esempio da replicare, in futuro, presso altri punti nevralgici del Paese, così da rendere ancora più efficiente e capillare il sistema logistico nazionale della Difesa”.

A margine dell’inaugurazione, il Generale Conserva, accompagnato dal Capo del Servizio dei Supporti, Generale di Brigata Massimo Cicerone, dal Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino, Colonnello Massimo Cionfrini, e dal Presidente dei Sottufficiali Graduati e Militari di Truppa del Comando Logistico, 1° Lgt. Roberto Carpentieri, ha fatto visita alla sede del 1° Gruppo Ricezione e Smistamento a Veveri – Novara.

Qui, accolto dal Comandante del 1° Gruppo Ricezione e Smistamento, Tenente Colonnello Luca Picconi, ha preso parte a un briefing tecnico sulle attività svolte dal Gruppo in ambito doganale nazionale e internazionale, nonché sulle recenti certificazioni ottenute, tra cui quella AEO-C (Authorized Economic Operator – Customs) rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’ottenimento di agevolazioni, quali la semplificazione nelle procedure doganali e dei controlli.

Il Generale ha poi incontrato il personale militare e civile del Reparto, tra cui anche i rappresentanti della Luftwaffe, e della società che segue le attività per conto della Royal Air Force, esprimendo apprezzamento per l’elevato livello di professionalità e dedizione dimostrato. La visita si è conclusa con la firma dell’Albo d’onore e la consegna del Crest da parte del Ten. Col. Picconi.

L’attivazione del presidio operativo di Malpensa segna un rafforzamento delle capacità del 1° Gruppo Ricezione e Smistamento che, insieme al Centro Tecnico Rifornimento di Fiumicino, svolge un ruolo di riferimento nelle operazioni logistiche doganali dell’Aeronautica Militare e, periodicamente, anche a favore delle altre Forze Armate.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)