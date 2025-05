Air Canada annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2025

Air Canada ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre 2025.

“I nostri risultati del primo trimestre 2025 dimostrano che Air Canada sta gestendo efficacemente un periodo turbolento. I ricavi operativi totali di quasi 5,2 miliardi di dollari sono rimasti stabili su base annua a parità di capacità. La nostra strategia di diversificazione dei ricavi rimane solida; i sixth freedom revenues sono cresciuti e Air Canada Cargo e Air Canada Vacations hanno registrato solidi risultati nel periodo. Abbiamo registrato un adjusted EBITDA di 387 milioni di dollari. L’inverno è sempre una sfida impegnativa, eppure nel trimestre abbiamo fatto progressi in termini di puntualità, consegna dei bagagli e soddisfazione del cliente. Soprattutto, abbiamo trasportato in sicurezza i nostri quasi 10,8 milioni di passeggeri e ringrazio tutti i dipendenti per il loro duro lavoro nel prendersi cura dei nostri clienti”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “Nel trimestre, abbiamo registrato solidi cash from operations and free cash flow. Il nostro leverage ratio è diminuito rispetto al quarto trimestre 2024. Sebbene le advance ticket sales siano cresciute in linea con le nostre aspettative nel periodo, prevediamo che le condizioni di mercato rimarranno instabili, con prospettive economiche incerte. Di conseguenza, stiamo moderando prudentemente le nostre aspettative e concentrandoci su fattori controllabili come la gestione dei costi e gli adeguamenti strategici della capacità produttiva, per garantire una solida performance nei principali indicatori finanziari”.

“I nostri risultati dimostrano che abbiamo una solida e diversificata base commerciale, una strategia di allocazione del capitale disciplinata e un team qualificato e dedicato. Siamo incoraggiati dal fatto che, nonostante alcuni cambiamenti in alcuni mercati, l’andamento generale della domanda rimanga stabile. Nel trimestre abbiamo acquistato e annullato oltre 15 milioni di azioni per completare il normal course issuer bid program annunciato lo scorso novembre. Nel nostro continuo impegno per la creazione di valore, siamo lieti di annunciare oggi la nostra intenzione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto sostanziale e l’annullamento di azioni per un valore fino a 500 milioni di dollari. Il SIB sottolinea il nostro impegno, nel raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari per il 2028, a creare un valore significativo per gli azionisti e a raggiungere il successo in modo duraturo e a lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder”, ha proseguito Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

Risultati finanziari del primo trimestre 2025

Operating revenues pari a 5,196 miliardi di dollari, diminuiti di 30 milioni di dollari, pari all’1%, a fronte di un calo della capacità operativa dello 0,4% su base annua.

Operating expenses pari a 5,304 miliardi di dollari, aumentate di 89 milioni di dollari, pari al 2%. Il calo dei prezzi del carburante su base annua ha parzialmente compensato l’aumento.

Operating loss di 108 milioni di dollari, rispetto a un operating income di 11 milioni di dollari nello stesso periodo del 2024.

Adjusted EBITDA pari a 387 milioni di dollari, con un adjusted EBITDA margin del 7,4%, diminuito rispettivamente di 66 milioni di dollari e di 1,3 punti percentuali.

Adjusted pre-tax loss pari a 215 milioni di dollari, rispetto a una adjusted pre-tax loss di 94 milioni di dollari nello stesso periodo del 2024.

Net loss di 102 milioni di dollari e diluted loss per share di 0,40 dollari, rispetto a una net loss di 81 milioni di dollari e una diluted loss per share di 0,22 dollari.

Adjusted net loss di 150 milioni di dollari e adjusted loss per diluted share di 0,45 dollari, rispetto a una adjusted net loss di 96 milioni di dollari e una adjusted loss per diluted share di 0,27 dollari.

Net cash flows from operating activities pari a 1,526 miliardi di dollari, diminuito di 66 milioni di dollari.

Free cash flow di 831 milioni di dollari, diminuito di 225 milioni di dollari.

“Per il secondo trimestre del 2025, Air Canada prevede di aumentare la sua ASM capacity tra il 2% e il 2,5% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Per l’intero anno 2025, Air Canada sta aggiornando alcune delle sue guidance per tenere conto delle recenti tendenze del contesto commerciale e delle aspettative sui prezzi del carburante.

Adjusted EBITDA – Guidance precedente: da $3,4 miliardi a $3,8 miliardi – Updated Guidance: da $3,2 miliardi a $3,6 miliardi.

ASM capacity – Guidance precedente: aumento dal 3% al 5% rispetto al 2024 – Updated Guidance: aumento dall’1% al 3% rispetto al 2024.

Free cash flow – Guidance precedente: break even +/- $200 million – Updated Guidance: invariata“, conclude Air Canada.

