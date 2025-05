Delta e Korean Air rafforzeranno la partnership con WestJet

Delta informa: “Delta Air Lines e Korean Air rafforzeranno le rispettive partnership con WestJet attraverso l’acquisto di quote azionarie di minoranza nella compagnia aerea canadese da Onex Partners, upper middle market private equity platform of Onex, Canadian investor and alternative asset manager. Affiliated funds and co-investors di Onex Group intendono partecipare alla vendita insieme a Onex Partners.

Questi investimenti si basano sul rapporto già esistente tra ciascuna compagnia aerea e WestJet, per offrire ulteriori vantaggi ai clienti in Nord America, Europa, Asia e oltre.

In base agli accordi annunciati, Delta e Korean Airlines acquisiranno partecipazioni azionarie indipendenti per un totale del 25% in WestJet. Delta investirà 330 milioni di dollari e acquisirà una quota del 15%, mentre Korean Airlines investirà 220 milioni di dollari in cambio di una quota del 10%.

Al momento della chiusura, Delta avrà il diritto e l’intenzione di vendere e trasferire una quota del 2,3% in WestJet al suo Joint Venture partner Air France-KLM, anch’esso partner esistente di WestJet, in cambio di 50 milioni di dollari. Questa transazione separata rimarrà soggetta ad alcune approvazioni da parte di Air France-KLM.

Onex Group continuerà a possedere e controllare WestJet, con sede a Calgary, Alberta. Delta e Korean Airlines sono entrambe codeshare partners di WestJet da anni. Le partnership più ampie offriranno futuri vantaggi ai viaggiatori, tra cui un’esperienza di viaggio migliore e più fluida per i clienti in tutto il mondo”.

“Investire in un partner di livello mondiale come WestJet allinea i nostri interessi e ci garantisce di rimanere concentrati sull’offerta di un network globale e di un’esperienza cliente di altissimo livello per i viaggiatori negli Stati Uniti e in Canada”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Insieme, Delta e i nostri airline partners stanno collegando il mondo e trasformando il futuro dei viaggi”.

“Siamo lieti di investire in WestJet nell’ambito del nostro impegno continuo per il miglioramento della connettività transpacifica”, ha dichiarato Walter Cho, Chairman and CEO of Korean Air and Hanjin Group. “Questa partnership strategica rafforzerà la nostra rete globale e creerà valore a lungo termine per i clienti, offrendo maggiore scelta e comodità”.

“Delta, Korean e Air France-KLM sono tra le compagnie aeree più importanti e meglio gestite al mondo. Onex è lieta di accoglierle come azioniste di WestJet”, ha dichiarato Tawfiq Popatia, Co-Head of Onex Partners.

“Questi investimenti e le partnership rafforzate che ne derivano sono un riconoscimento della performance distintiva del nostro personale e di WestJet in un periodo straordinario per l’aviazione degli ultimi anni”, ha dichiarato Alexis von Hoensbroech, CEO di WestJet.

“Delta e WestJet sono partner da febbraio 2011, offrendo una rete globale ampliata e opzioni di viaggio senza interruzioni per i clienti su entrambi i lati del confine tra Stati Uniti e Canada. Delta, che celebra il suo centenario, è orgogliosa di servire il popolo canadese da oltre 90 anni. Negli ultimi anni, Delta ha effettuato investimenti azionari con diversi partner internazionali, tra cui Air France-KLM, LATAM, Aeromexico, Virgin Atlantic, China Eastern e la società madre di Korean Air, Hanjin KAL.

Korean Air e WestJet collaborano da giugno 2012, espandendo costantemente la loro connettività transpacifica. Grazie al loro codeshare agreement, i viaggiatori su entrambe le sponde del Pacifico possono accedere ai voli tra Seoul Incheon e Vancouver, Toronto e Calgary, con collegamenti verso le rotte domestiche canadesi e statunitensi di WestJet, nonché verso l’ampia rete asiatica di Korean Air“, conclude Delta Air Lines.

