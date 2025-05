Embraer conclude con successo il KC-390 Millennium demo tour negli Stati Uniti

Embraer sta concludendo il tour dimostrativo negli Stati Uniti del multi-mission medium airlift and tanker KC-390 Millennium con un’esposizione statica presso la Joint Base Andrews, nel Maryland. All’evento di due giorni hanno partecipato rappresentanti militari statunitensi, membri del Congresso e rappresentanti della stampa.

“Nelle ultime due settimane il KC-390 ha partecipato a diversi eventi in tutto il Paese per mostrare le sue Capacità alle U.S. Defense, Space, public security and disaster relief communities. Alla ARSAG (Aerial Refueling Systems Advisory Group) annual conference, tenutasi a Las Vegas, Nevada, Embraer ha sottolineato che il KC-390 Millennium è pronto a supportare il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel superare alcune delle critical air refueling challenges che gli Stati Uniti e le nazioni partner in tutto il mondo si trovano ad affrontare. Successivamente, il velivolo ha visitato il Kennedy Space Center, in Florida, per dimostrare come possa stabilire un nuovo standard per performance and cargo capacity in rescue mission support and space logistics operations. Alla Special Operations Forces Week (SOF Week) conference in Tampa, Florida, il KC-390 ha promosso le sue capacità multi-missione per le operazioni delle forze speciali”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti del feedback positivo di tutti coloro che hanno visitato o hanno avuto la possibilità di volare a bordo del velivolo durante questa serie di dimostrazioni e intravediamo numerose opportunità per il KC-390 negli Stati Uniti”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Il velivolo offre una combinazione imbattibile di prestazioni, capacità di carico e bassi costi operativi, ed è per questo che siamo estremamente fiduciosi che il KC-390 soddisfi le esigenze delle Forze Armate statunitensi”.

“Il KC-390 è attualmente il miglior velivolo della sua categoria, in grado di svolgere le missioni più impegnative negli scenari più difficili, tra cui Aerial Refueling and Agile Combat Employment. È un medium airlift and tanker progettato e costruito nel XXI secolo, un multi-mission jet progettato per offrire performance superiori e una migliore produttività a bassi costi operativi.

Il velivolo è inoltre dotato di una moderna e completa suite di sensori e communication equipment che supportano la connettività vitale tra velivoli, comandi operativi e truppe a terra. Inoltre, il velivolo è dotato di un robusto integrated electronic warfare and self-protection system. Ciò significa che la capacità multi-missione e l’interoperabilità sono integrate nella progettazione, consentendo al velivolo di essere pronto per tutti i profili di missione”, prosegue Embraer.

“Il KC-390 Millennium di Embraer sta rapidamente diventando il velivolo preferito dai membri della NATO e dagli alleati in Europa, contribuendo alla modernizzazione delle loro forze armate, aggiungendo nuove capacità e migliorando l’interoperabilità con le forze alleate. Il KC-390 è già operativo in Brasile, Portogallo e Ungheria, ed è già stato ordinato da Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e da un cliente non reso noto, oltre a Svezia e Slovacchia, che hanno entrambi recentemente scelto il velivolo. La Corea del Sud completa la crescente lista di nazioni che hanno optato per il KC-390.

Il KC-390 Millennium è attualmente in produzione ed è operativo da molti anni a Full Operational Capability. Si tratta di una piattaforma pronta all’uso, già disponibile oggi e pronta a fornire un velivolo a prezzi accessibili per il mercato statunitense e globale, per affrontare le minacce emergenti”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)