Hunnu Air celebra il lancio dei voli con l’Embraer E2 tra Mongolia e Cina

Hunnu Air ha lanciato gli scheduled services con l’E195-E2 di Embraer in Mongolia: il volo inaugurale dell’E2 da Ulaanbaatar al Beijing Daxing International Airport ha segnato anche la prima volta che l’E2 ha operato su una rotta di linea verso la Cina continentale.

“Hunnu Air, Embraer e Beijing Daxing Airport hanno organizzato congiuntamente una cerimonia per celebrare l’inaugurazione di questa rotta, rafforzando la connettività tra gli hub aeronautici di Mongolia e Cina e promuovendo legami economici e culturali più stretti tra i due Paesi.

Il volo è stato operato dal primo dei due nuovi Embraer E195-E2 consegnati a Hunnu Air ad aprile. La compagnia aerea prevede di impiegare il suo E195-E2 per aumentare la capacità verso Haikou, Sanya e Phu Quoc, espandendo i servizi verso Giappone, Cina, Vietnam, India e Corea del Sud, e di introdurre voli di linea per Tashkent. L’E195-E2 di Hunnu Air è configurato in una comoda configurazione a doppia classe con 136 posti nella caratteristica configurazione two by two seating di Embraer. Ciò significa che nessun passeggero dovrà sopportare la temuta posizione centrale”, afferma Embraer.

“Il lancio di questa rotta con il nostro nuovo E195-E2 riflette la determinazione di Hunnu Air nell’espandere la nostra rete internazionale e simboleggia la crescente amicizia e collaborazione tra Mongolia e Cina in questa nuova era”, ha dichiarato Munkhjargal Purevjal, CEO di Hunnu Air. “Dal 2019, abbiamo operato con aeromobili E190 di prima generazione e l’introduzione dell’E195-E2 rappresenta l’aggiornamento perfetto per soddisfare la crescente domanda di viaggi domestici e internazionali. Prevediamo che l’E2 diventerà la spina dorsale della nostra crescita a lungo termine, consentendoci di offrire una connettività senza pari in tutta la regione”.

“Oggi siamo immensamente orgogliosi del lancio di questa rotta con il nuovo E195-E2 di Hunnu Air, il primo E2 jet a operare nella Cina continentale. L’impiego dell’E195-E2 su questa rotta chiave sottolinea la solidità della nostra partnership con Hunnu Air e la nostra responsabilità condivisa per garantire operazioni sicure, efficienti e sostenibili. Siamo fermamente al fianco di Hunnu Air per sostenere il successo di questo corridoio strategico”, ha dichiarato Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation. “L’E2 di dimensioni adeguate consentirà a Hunnu Air di crescere in modo redditizio, liberando l’enorme potenziale della Mongolia e rafforzando un network asiatico in crescita.”

“Embraer è impegnata nell’aviation market della Mongolia da diversi anni. Il primo aereo Embraer, un ERJ 145, è entrato in servizio in Mongolia nel 2018.

L’Embraer E-Jets programme è uno dei commercial jets di maggior successo del settore. Complessivamente, gli E-Jets e gli E-Jets E2 sono operati da oltre 80 compagnie aeree in 50 paesi, con oltre 1.800 unità consegnate”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)