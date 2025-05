JetBlue e Dunkin’® presentano una nuova livrea speciale

JetBlue e Dunkin’, il più grande coffee and donuts brand in America, hanno presentato oggi una nuova Dunkin’-themed livery in onore della loro lunga collaborazione.

“Il design vivace dell’Airbus A320 appena verniciato, opportunamente denominato Brewing Altitude, presenta l’iconico pink and orange branding di Dunkin’, ravvivato da un giocoso motivo donut and coffee. Il nuovo look dell’aereo è stato svelato in occasione di un evento celebrativo a Boston, dove entrambi i brands vantano radici profonde.

La partnership tra JetBlue e Dunkin’ è iniziata nel 2006, quando JetBlue ha iniziato a offrire ai propri clienti con il Dunkin’s Original Blend coffee a 35.000 piedi di quota. Nel 2011 Dunkin’ è diventato l’exclusive onboard coffee provider della compagnia aerea. Ora, i due brands iconici stanno portando la loro partnership a nuovi livelli, con l’aereo che vola sul network di JetBlue“, afferma JetBlue.

“Dunkin’ è parte integrante del percorso di JetBlue da quasi vent’anni e siamo orgogliosi di presentare questa partnership con una livrea divertente e audace come i brands che la propongono”, ha dichiarato Marty St. George, president, JetBlue. “Grazie alla nostra comune Boston heritage e all’impegno nel soddisfare i clienti fedeli, questa collaborazione unisce due marchi amatissimi dai fan in un modo che solo JetBlue e Dunkin’ possono fare”.

“Non si tratta solo di un caffè in volo; si tratta di due marchi amati che si uniscono grazie alla passione comune di incontrare le persone ovunque si trovino e di dar loro la carica nel loro viaggio”, ha dichiarato Scott Murphy, president of Dunkin. “Da Boston e oltre, siamo orgogliosi di vedere i nostri iconici colori rosa e arancione prendere il volo con JetBlue e celebrare i fan che hanno reso Dunkin’ parte del loro rituale quotidiano, anche a 35.000 piedi di altezza”.

“Per celebrare la livrea, JetBlue e Dunkin’ offrono uno status ai clienti che volano su Brewing Altitude il lunedì dal 19 maggio al 1° settembre. I TrueBlue members che volano su rotte idonee a bordo dell’aereo riceveranno il Mosaic 1 status e i Dunkin’ Rewards® members otterranno il Boosted status per tre mesi. Gli attuali Mosaic members riceveranno 20 bonus tiles, applicati al loro 2025 tile tracker. I Boosted Status members esistenti guadagneranno il doppio dei punti in aggiunta ai punti base guadagnati per tutti gli acquisti qualificanti per tre mesi.

Con questa promozione, JetBlue e Dunkin’ premiano i clienti fedeli offrendo loro la possibilità di aumentare il proprio status. Si applicano termini e condizioni. Per i termini completi e per visualizzare le rotte che Brewing Altitude percorrerà ogni lunedì della promozione, visitare jetblue.com/sale/jetblue-dunkin-monday-pick-me-up“, prosegue JetBlue.

“JetBlue è leader sia a Boston che nel New England. Nell’ambito della sua ampia presenza presso Boston Logan International Airport (BOS), la compagnia aerea offre il maggior numero di voli da Boston e dal New England verso California, Florida e Caraibi rispetto a qualsiasi altro vettore. La nuova livrea speciale sottolinea l’investimento di JetBlue nel New England, dove entrambi i brands sono profondamente radicati”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)