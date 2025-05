News Brevi – 12.05.2025

ETHIOPIAN AIRLINES SCEGLIE ASTROVA DI PANASONIC AVIONICS PER LA FLOTTA 777X – Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics), leader mondiale nella fornitura di soluzioni di intrattenimento e connettività a bordo (IFEC), ha firmato un accordo con Ethiopian Airlines per l’installazione del sistema di intrattenimento di bordo Astrova sulla nuova flotta di Boeing 777X della compagnia. Astrova sarà installato sugli otto Boeing 777-9 ordinati dalla compagnia di bandiera etiope, con la consegna del primo velivolo prevista per il 2028. “Questo accordo sottolinea l’impegno di Panasonic Avionics nel continente africano e conferma la visione a lungo termine di Ethiopian Airlines nel voler offrire ai propri passeggeri un’esperienza di volo all’avanguardia. Astrova trasformerà l’esperienza a bordo di Ethiopian Airlines offrendo un intrattenimento immersivo di ultima generazione. Tra le caratteristiche principali, schermi 4K OLED con tecnologia HDR10+ che garantiscono immagini ad altissima definizione in qualità cinematografica, e audio di livello superiore grazie alla più recente tecnologia Bluetooth® di Panasonic Avionics. Ogni passeggero avrà a disposizione fino a 100W di corrente continua tramite USB-C direttamente al proprio posto, per ricaricare rapidamente telefoni, tablet, laptop compatibili e altri dispositivi elettronici personali in tutte le fasi del volo. La nuova soluzione IFE integrata nei sedili di Panasonic Avionics include anche un’illuminazione LED programmabile, studiata per migliorare il comfort dei passeggeri e consentire alla compagnia aerea di personalizzare l’ambiente della cabina per un’atmosfera ottimale”, afferma il comunicato. Mesfin Tasew, Group Chief Executive Officer di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “La nostra nuova flotta di 777 rappresenta un salto di qualità nell’esperienza dei passeggeri, con un intrattenimento di bordo innovativo e coinvolgente che gioca un ruolo centrale. Astrova è stata la scelta naturale per Ethiopian Airlines, e siamo certi che ridefinirà la nostra offerta a bordo per molti anni a venire”. Hernan Abbes, Vice President Global Sales di Panasonic Avionics, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di supportare la crescita e la visione di Ethiopian Airlines e siamo orgogliosi che il nostro sistema Astrova sarà parte integrante della loro nuova flotta di punta. Astrova è progettato per offrire un’esperienza di volo immersiva e senza precedenti, e siamo convinti che contribuirà a garantire standard di servizio eccellenti per i passeggeri”.

AERONAUTICA MILITARE: 10° INCONTRO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA – Presso la cornice del Museo Storico dell’Aeronautica Militare, all’interno dell’antico idroscalo di Vigna di Valle, oggi sede del CSSAM (Centro Storiografico e Sportivo dell’A.M.), mercoledì 7 maggio 2025 si è tenuto il decimo incontro nazionale dei Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa (S.G.M.T.) dell’Aeronautica Militare. Il Comandante del CSSAM, Colonnello Dario Bovino, e il Presidente S.G.M.T. della base, il 1° Luogotenente Paolo Liberati, hanno reso gli onori di casa dichiarandosi orgogliosi di ospitare un evento di questo livello. L’incontro, impreziosito dalla presenza dei Presidenti Capo emeriti, cioè quanti in passato hanno ricoperto tale carica, è stato organizzato per fare un punto della situazione e valutare l’impatto umano di questa nuova ma già integrata figura di riferimento presente all’interno di ogni reparto dell’Aeronautica Militare. Altro punto di confronto è stata la conoscenza reciproca tra i Presidenti S.G.M.T., la condivisione delle esperienze personali, e l’analisi delle loro attività in un’ottica di crescita al passo con i tempi. In vista del termine incarico dell’attuale Presidente Capo, 1° Luogotenente Mario Bonaventura sono state anche raccolte le candidature per la nomina del suo successore. Molto importante è stata la discussione relativa alle relazioni con i Comandanti e al ruolo sempre più attivo del Presidente nel veicolare efficacemente l’azione di comando. Non è mancato il riferimento alla formazione dei Presidenti, attività di fondamentale affinché le loro competenze su svariate tematiche siano sempre aggiornate e contestualizzate, dalla leadership al sostegno psicologico in situazioni particolarmente delicate. Il valore aggiunto di questo “gruppo di lavoro allargato” è stato dato dai suggerimenti dei Presidenti Emeriti che grazie alla loro esperienza pregressa hanno fornito dei suggerimenti a tutta l’assemblea e ai candidati alla prossima carica per il miglior assolvimento di questo delicato incarico. Il Capo di Stato Maggiore, Gen. S.A. Luca Goretti, non ha mancato di rivolgere ai partecipanti, per il tramite del Presidente Capo, un messaggio di saluto, sostegno e invito a proseguire sulla strada intrapresa: “Il Presidente deve essere d’esempio per i militari più giovani ed in grado di infondere e trasmettere loro valori, passione e l’amore per la Bandiera” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BRAVE BEDUIN 2025: L’AERONAUTICA MILITARE ALLA PRINCIPALE ESERCITAZIONE C.B.R.N. DELLA NATO – Dal 4 all’8 maggio, l’Aeronautica Militare ha partecipato alla Brave Beduin 2025, esercitazione interforze e multinazionale dedicata alla risposta operativa a minacce C.B.R.N. – Chimiche, Biologiche, Radiologiche e Nucleari – che si è svolta a Skive, in Danimarca, presso il C.B.R.N. Area Control Center Denmark. Giunta alla sua 46ª edizione, l’attività ha visto coinvolti 19 Paesi membri della NATO in un contesto di cooperazione strategica per rafforzare l’interoperabilità e la standardizzazione delle procedure tecnico-operative in ambito C.B.R.N.. Obiettivo addestrativo dell’esercitazione è stato il consolidamento delle capacità di Warning & Reporting, secondo quanto previsto dal manuale NATO ATP-45. Gli operatori hanno lavorato in ambienti simulati di raccolta e gestione dati, elaborando in tempo reale scenari complessi, grazie all’utilizzo di software dedicati alla valutazione e diffusione delle informazioni operative. L’Aeronautica Militare ha preso parte all’attività con oltre 30 specialisti altamente qualificati, provenienti da diversi reparti di Forza Armata, tra cui il 3° Stormo di Villafranca (VR), polo di riferimento per le capacità logistiche e di supporto in ambito C.B.R.N.. In ottica di integrazione interforze, hanno operato al fianco dell’Aeronautica anche 9 operatori della Marina Militare, contribuendo attivamente allo sviluppo delle attività addestrative. Ogni giornata dell’esercitazione ha previsto scenari indipendenti, progettati per mettere alla prova la rapidità di risposta, l’efficacia dei flussi informativi e la cooperazione con gli altri Paesi partecipanti. Le simulazioni sono state concepite per indurre stress operativo e valutare la capacità degli operatori di reagire in tempi compatibili con il processo decisionale, mantenendo efficienza e autocontrollo. La partecipazione dell’Aeronautica Militare alla Brave Beduin 2025 si inserisce nel più ampio impegno della Forza Armata nella formazione e nell’addestramento avanzato in ambito C.B.R.N., consolidando la propria presenza nelle principali operazioni NATO ed europee. Una capacità strategica che contribuisce in modo concreto alla difesa collettiva e alla sicurezza internazionale, in piena sinergia con le altre Forze Armate e i partner Alleati (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: SUPPORTARE LE AIRCRAFT OPERATIONS NEL MONDO CON AIRTAC – Airbus informa: “Nel 2024 la flotta di aerei commerciali Airbus in servizio ha trasportato oltre due miliardi di passeggeri. Ciò equivale a oltre sei milioni di passeggeri al giorno. Da qualche parte nel mondo, un Airbus decolla o atterra ogni secondo. Ma Airbus non si limita a costruire aeromobili: supporta i suoi operatori durante l’intero ciclo di vita dell’aeromobile. Ciò significa che ogni volta che un aereo Airbus viene messo a terra per motivi tecnici, in qualsiasi parte del mondo, i nostri esperti sono a disposizione per risolvere rapidamente la situazione. Gli specialisti del supporto tecnico di Airbus gestiscono diverse centinaia di casi di aircraft groundings, noti come AOG, ogni mese. Questi eventi fanno parte delle operazioni degli aeromobili e vanno da piccoli errori di sistema a complesse riparazioni strutturali. Per risolverli il più rapidamente possibile, Airbus ha sviluppato un global network of Customer Care Centres che riunisce tutti i diversi reparti che si occupano delle flotte attive dei clienti Airbus. I Customer Care Centres in Toulouse, France; Beijing, China; Mirabel, Canada, ospitano gli Airbus Technical Aircraft-on-Ground Centre (AIRTAC). AIRTAC è la prima support front line di Airbus, che riceve e gestisce tutti gli AOG requests. AIRTAC è un servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e non mancano mai AOG da risolvere: nel 2024 Airbus Services ha supportato 12.000 aeromobili Airbus in servizio in tutto il mondo”. “La flotta in servizio è in crescita a livello mondiale. Nel 2048, Airbus prevede che la flotta mondiale (tutti gli aeromobili) raggiungerà 48.000 aerei. Supportare questa crescita è sempre più complesso. Un numero maggiore di aeromobili richiede personale di manutenzione più qualificato, una maggiore capacità di riparazione e revisione, più piloti e cabin crew, più strutture per la loro formazione. In breve, i servizi sono fondamentali per consentire la crescita del traffico aereo. E i tempi di fermo sono costosi. Con la crescita della flotta globale di Airbus, anche il numero di potenziali disagi aumenterà inevitabilmente. Airbus sta quindi investendo molto nei suoi Customer Care Centres per garantire ai clienti il supporto necessario per espandere le proprie flotte. La AIRTAC room nel nuovo Customer Care Centre a Tolosa può ospitare il doppio degli attuali operatori, in preparazione di questa futura crescita. Ogni ora, AIRTAC riceve diverse richieste di supporto da tutto il mondo. Sebbene il suo obiettivo immediato sia risolvere qualsiasi problema il più rapidamente possibile per i clienti, mira anche a imparare da ogni evento AOG per ridurre il rischio che si ripeta in futuro. Questo avviene da entrambe le parti: Airbus può, ad esempio, creare una software patch per risolvere un problema che sarà utile a tutti i clienti. Ma l’azienda cerca anche di aiutare le compagnie aeree a diventare più autonome nella gestione dei problemi, fornendo feedback, ove possibile, sulla causa di un AOG e sulla sua soluzione. Questo consente alla compagnia aerea di risolvere direttamente i problemi futuri, aumentando l’efficienza e risparmiando tempo”, prosegue Airbus. “Airbus vanta tempi di risposta ai massimi livelli del settore per gli eventi AOG, dovuti in parte al work of Customer Care Specialists distribuito in tutto il mondo. Alcuni di loro sono dislocati in prossimità o negli aeroporti e fungono da supporto operativo per l’AIRTAC headquarters. Noti nel settore come Field Service Representative, sono assegnati a una compagnia aerea specifica e pienamente integrati nelle operazioni della compagnia. La loro presenza in loco consente di risolvere i problemi più rapidamente, garantendo che i passeggeri possano riprendere il viaggio. Questo approccio integrato è esclusivo di Airbus tra i principali produttori di aeromobili ed è molto apprezzato dai clienti delle compagnie aeree”, conclude Airbus.

ENAC A “RACE FOR THE CURE” – Enac informa: “Anche quest’anno, Enac ha partecipato a “Race for the Cure”, la manifestazione sportiva organizzata a Roma dall’8 all’11 maggio da Komen Italia per promuovere la prevenzione e la lotta ai tumori del seno. L’Ente, che aderisce da anni alla campagna RaceForTheCure ospitando nella propria sede gli organizzatori per la raccolta delle iscrizioni, ha rinnovato il suo sostegno alla ricerca e alla prevenzione a favore della salute delle donne. L’ampia partecipazione di Enac, con l’adesione anche di altre amministrazioni a questa gara podistica, dimostra quanto fare sistema sia un’azione irrinunciabile per raggiungere traguardi tanto cruciali e indifferibili. Come per il trasporto aereo, “insieme” rappresenta la parola-chiave per affrontare e vincere le sfide più grandi”.

SAAB CRESCE A GOTEBORG E INAUGURA UN NUOVO STABILIMENTO – Saab informa: “A seguito della crescente domanda di sistemi radar e sensori, Saab sta espandendo le sue attività nella regione di Göteborg, in Svezia, con un nuovo stabilimento a Mölnlycke, nel comune di Härryda. Ciò consente a Saab di continuare a crescere e ad aumentare la sua capacità di distribuzione nella regione. A Göteborg, Saab sviluppa e produce airborne and ground-based radar e sensor systems, come il GlobalEye airborne early warning and control aircraft e la Giraffe radar family. Saab ha già ampliato la sua capacità produttiva riguardo radar e sensori aprendo nuovi stabilimenti in diversi siti, tra cui Halmstad in Svezia, Finlandia e Regno Unito”. “Per soddisfare l’elevata domanda di competenze all’avanguardia a livello mondiale, stiamo espandendo le nostre attività nella regione di Göteborg con ulteriori uffici e capacità produttiva. Göteborg vanta un forte cluster of microwave competence, oltre a università e altri settori industriali. Non vediamo l’ora di continuare a crescere e creare posti di lavoro nella regione”, afferma Carl-Johan Bergholm, Head of Saab’s business area Surveillance. “Saab manterrà la sua attuale sede di Göteborg a Kallebäck e aggiungerà un’altra struttura multifunzionale con una capacità di circa 500 postazioni di lavoro a Mölnlycke. Saab ha attualmente circa 3.200 dipendenti a Göteborg”, conclude Saab.

AMERICAN E’ PRONTA PER LA SUMMER 2025 TRAVEL SEASON – American Airlines informa: “Con l’obiettivo costante di rendere i viaggi più fluidi e piacevoli per i propri clienti, American Airlines e i suoi oltre 130.000 dipendenti si aspettano una stagione estiva sicura, affidabile e di successo. Tra il 16 maggio e il 2 settembre, American opererà oltre 715.000 voli”. “American è di nuovo pronta per la stagione estiva grazie agli oltre 130.000 dipendenti American che ogni giorno permettono alla nostra compagnia aerea di muoversi in sicurezza”, ha dichiarato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “Siamo pronti a operare con il programma più ricco di sempre in molti dei nostri aeroporti hub e lavoriamo duramente da mesi per garantire che il nostro personale, i nostri aeromobili, le nostre strutture e la nostra tecnologia siano all’altezza delle aspettative dei nostri clienti”. “American sta testando una nuova tecnologia presso il suo hub di Dallas-Fort Worth (DFW) che identifica i voli in partenza con passeggeri in coincidenza che potrebbero perdere il volo. Se la compagnia aerea decide di poter ritardare il volo senza alcun impatto sulla sua programmazione, proporremo una breve attesa per consentire ai passeggeri in coincidenza di imbarcarsi. Salvare le coincidenze dei clienti non è una novità per American. La tecnologia, sviluppata internamente dal team di American, aiuta ad automatizzare e migliorare i processi esistenti per trattenere determinati voli in coincidenza, in modo che la compagnia aerea possa aiutare un numero ancora maggiore di clienti a raggiungere le loro destinazioni finali. American prevede di estendere il test presso il suo hub di Charlotte, Carolina del Nord (CLT), e successivamente in altri hub durante l’estate. Questo avviene mentre American ha già aumentato i tempi di imbarco sui voli domestici per rendere l’esperienza in aeroporto più semplice e intuitiva, oltre a lanciare un programma unico nel suo genere che velocizza l’esperienza di transito internazionale e un’app riprogettata. Un’esperienza ancora più premium è in arrivo, con il debutto della Flagship Suite® a bordo del nuovissimo Boeing 787-9 di American Airlines, insieme a una nuova Flagship® Lounge presso Philadelphia International Airport (PHL)”, prosegue American. “La cura dei nostri clienti è al centro di tutto ciò che facciamo e sappiamo che le aspettative sono elevate quando i clienti viaggiano per le loro meritate vacanze estive”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Che si tratti della nostra app riprogettata, dei miglioramenti al processo di imbarco o di altre nuove tecnologie in tutti i nostri servizi, siamo entusiasti di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio nuova e migliorata quest’estate”.

ANA GROUP INTRODUCE UN NUOVO SIGN LANGUAGE BADGE – ANA Group informa: “Nell’ambito di un’ulteriore iniziativa volta a migliorare l’accessibilità e l’inclusività, ANA Group sta introducendo un redesigned sign language badge per migliorare la comunicazione con i passeggeri e la qualità del servizio. Questa iniziativa è anche in linea con i preparativi per le prossime Tokyo 2025 Summer Deaflympics, un evento internazionale multisportivo per atleti con problemi di udito. Il nuovo design del badge raffigura un cuore formato da due dita che si intersecano, a simboleggiare la connessione attraverso le mani. Questa immagine riflette l’impegno di ANA Group verso la lingua dei segni. Inoltre, la maggiore visibilità del badge garantisce ai clienti che necessitano di supporto nella lingua dei segni di identificare facilmente il personale”. “Il redesigned sign language badge sottolinea il nostro impegno per l’inclusività e l’accessibilità per tutti i nostri passeggeri”, ha dichiarato Keiji Omae, Executive Vice President of Customer Experience. “Riconosciamo che una comunicazione fluida è essenziale per promuovere la connessione e questo badge consentirà al nostro personale di interagire in modo più efficace con i clienti che si affidano alla lingua dei segni”. “Il badge aggiornato sarà indossato dagli assistenti di volo e dal personale aeroportuale che ha ottenuto un livello 4 o superiore nel Japanese Sign Language Proficiency Test o nella Japanese National Sign Language Certification. ANA Group si impegna a fornire un servizio universale di altissimo livello. Le funzionalità di accessibilità e la qualità del servizio vengono costantemente migliorate affinché ogni cliente, indipendentemente da cultura, lingua, nazionalità, età, sesso o abilità, possa godere di un’esperienza di viaggio confortevole, inclusiva e senza stress”, conclude ANA Group.

IBERIA: “LALIGA EA SPORTS ELCLÁSICO” A 30.000 PIEDI – Iberia informa: “I clienti Iberia che volano da Madrid a Città del Messico e sono appassionati di calcio sono stati fortunati, perché il viaggio non ha impedito loro di godersi tutta l’emozione de ‘ELCLÁSICO’, anche se si trovavano a 30.000 piedi sopra il livello del mare. Nello specifico, i passeggeri del volo IB307 di domenica hanno potuto godersi in diretta la partita decisiva di LALIGA EA SPORTS tra FC Barcelona e Real Madrid. I clienti possono usufruire dello streaming dai loro dispositivi mobili connettendosi gratuitamente al Wi-Fi di bordo. È la seconda volta che Iberia trasmette una partita in diretta a bordo dei suoi aerei. La prima occasione è stata l’anno scorso, quando è stata trasmessa la finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra. In quell’occasione, i passeggeri hanno potuto seguire la partita tramite i loro dispositivi mobili connessi alla rete Wi-Fi gratuita di bordo, grazie alla partnership della compagnia aerea con Sports 24″. Dal momento in cui sono saliti a bordo dell’aereo, i passeggeri hanno potuto vivere in prima persona tutta l’emozione di LALIGA EA SPORTS, poiché su ogni sedile hanno trovato le maglie ufficiali della squadre LALIGA, che hanno ricevuto in regalo. Questo volo ha riservato un’altra sorpresa davvero speciale: la presenza dell’ex calciatore Juan Pablo Sorín, che ha giocato per squadre come l’FC Barcelona e il Villarreal CF, che ha interagito con i vari passeggeri a bordo”. “Iberia attualmente opera tre voli giornalieri che collegano Città del Messico con Madrid, operati con gli aeromobili più grandi e avanzati della sua flotta, gli Airbus A350. Questi velivoli, oltre a offrire una migliore esperienza di bordo, volano in modo più sostenibile, riducendo il consumo di carburante del 35% rispetto ai loro predecessori. Ciò rappresenta una capacità di oltre 770.000 posti per il 2025, il che si traduce nella possibilità che più di 2.000 persone attraversino l’Atlantico tra Messico ed Europa ogni giorno in entrambe le direzioni a bordo di un aereo Iberia”, conclude Iberia.