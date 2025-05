Nuovo volo di Turkish Airlines su Siviglia

Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines sta espandendo la sua rete nel Sud Europa con l’aggiunta di Siviglia, una delle principali destinazioni turistiche della Spagna che diventerà così la sesta destinazione della compagnia in Spagna, dopo Madrid, Barcellona, Valencia, Malaga e Bilbao.

A partire dal 17 settembre 2025, Turkish Airlines opererà voli diretti giornalieri tra l’Aeroporto di Istanbul e l’Aeroporto di Siviglia, rafforzando ulteriormente la sua connettività nella regione e offrendo ai propri passeggeri maggiore flessibilità e comodità grazie a un network senza pari”.

Commentando il lancio della nuova rotta, Bilal Ek?i, CEO di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Come Turkish Airlines, siamo lieti di avviare i voli verso Siviglia, una delle città più antiche della Spagna, favorendo così nuove opportunità sia per il turismo che per il business. Crediamo che i crescenti investimenti nella regione contribuiranno ulteriormente a rafforzare il potenziale turistico e commerciale di entrambi i Paesi. Continueremo a diversificare i nostri punti di accesso al mondo in linea con la nostra missione di connettere i continenti”.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)